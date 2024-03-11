جدة: المملكة العربية السعودية: أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السيد عبدالعزيز العنيزان: أن استمرار رعاية البنك الاستراتيجية لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والتي تٌعد جزءاً من الرؤية الأوسع لمستقبل المملكة، تنطلق من ريادتنا المصرفية والتزامنا بإثراء تجربة العميل من خلال المنتجات المصرفية المُبتكرة التي تواكب تطلُّعاتهم، كما هو حال الأحداث الكبرى التي تقام في المملكة، مُؤكداً اعتزاز بنك البلاد بدوره الوطني من خلال دعم هذه الفعاليات الهامة التي تحظى بجماهيرية كبيرة على مستوى العالم. وتهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة الجميع.

وأضاف العنيزان: "تُعدُّ الرياضة من القطاعات الفاعلة في مسيرة التحوّل التي تمرّ بها المملكة العربية السعودية، ونحن سُعداء كأحد الصروح المالية السعودية الرائدة بالمساهمة وبشكل فاعل في تعزيز التقدّم المذهل الذي تحرزه وزارة الرياضة في سبيل إلهام مجتمعاتنا وتشجيع الجماهير من الداخل والخارج على حضور مثل هذه الأحداث العالميّة الكبرى.

وأكد: "أن شراكة بنك البلاد الاستراتيجية للعام الثالث على التوالي مع " سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 لعام 2024 "، مُمثلّةً بالاتحاد السعودي للرياضات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، تعكس التزام البنك بتمكين وإثراء صناعة الأحداث الرياضية السعودية الكبرى، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة يرغب الجميع بزيارتها أو الإقامة فيها.

واختتم الرئيس التنفيذي لبنك البلاد حديثه قائلاً: "يحظى سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجماهيرية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ويُمثّل فرصة مثالية لتحقيق عدد من الأهداف المصرفية لبنك البلاد، إضافة إلى التواصل الفعّال مع هذه الجماهير، حيث يتمتع سباق فورمولا 1 بقاعدة ضخمة من محبّي هذه الرياضة كمشجعين ومشاهدين من خلال النقل المباشر، وذلك يعني توسيع قاعدة العلامة التجارية لبنك البلاد لدى أسواق المال والأعمال، إضافة إلى تعزيز معرفة العملاء والمُهتمّين بأعمال بنك البلاد الرائدة ومنتجاته المصرفية المُبتكرة".

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة بنك البلاد كشريك استراتيجي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في مدينة جدة خلال الفترة من 7 الى 9 مارس 2024، باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية الذي يحظى باهتمام ومتابعة محبي سباقات السيارات.

ووفقاً للبيان الصادر عن البنك: "حظي ضيوف "البلاد" بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم، ومشاهدة سائقيهم المفضلين عن قرب وهم يتسابقون بسرعات تتخطى معدلاتها 252 كم/ساعة، حيث استضاف البنك وعلى مدار ثلاثة أيام، بجناح كبار الشخصيات في نادي "البادوك" المرموق والذي يمتاز بأفضل أساليب الضيافة الرياضية على مستوى العالم مع إطلالة مميزة على خط البداية والنهاية، إضافة إلى الجناح التفاعلي في منطقة المشجعين أكثر من 4000 شخصية من داخل وخارج المملكة، ضمن قائمة كبار الشخصيات والعملاء والروّاد والزوار المهتمّين برياضة السيارات، والذين لديهم شغف تجاه التحدّي بأجهزة تفاعلية جاذبة للجمهور، إضافةً إلى أعداد كبيرة من الفائزين بتذاكر مجانية خلال السحب ضمن حملة البلاد " "عش تجربة الحماس " التي أطلقها البنك للعملاء وعشاق سباقات الفورمولا 1 والمتابعين لحسابات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي، وضمن برامج المسؤولية المجتمعية قام البنك بعمل مبادرة مجتمعية في منطقة المشجعين بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية وجمعية الأطفال المعاقين في حلبة سباق الكارتينج، حيث حرص البنك على توفير سيارة مخصصة للأطفال تمكنهم من اكتشاف عالماً جديداً ، والاستمتاع بتجربة مثيرة في السباق، كما قدّم البنك عروضاً تمويلية تنافسية لكافة شرائح العملاء.

يُذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 في جدة يُعد أحد أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية التي تقام في المملكة، بمشاركة 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون على لقبَي السائقين والصانعين، وتعتبر حلبة كورنيش جدة أطول حلبة شوارع في الفورمولا 1 على الإطلاق، حيث تضم 16 منعطفاً نحو اليسار و11 أخرى نحو اليمين، لتكون الحلبة صاحبة أكبر عدد من المنعطفات في العالم، وحظي سباق “الفورمولا 1” في نسخته الرابعة" 2024” بحضور كثيف من عشاق حلبات السيارات والسياح، مما انعكس على تنمية الاقتصاد السياحي إيجابيًا، بجانب الترويج للوجهات السياحية السعودية، وتحفيز الزوار على حضور الفعاليات المنوعة.

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد والتي يتجاوز عددها 150 فرعا منها سبعة مراكز خدمة ذاتية في "الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج وينبع " تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، كما يتواجد البنك في مراكز سكني في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة كما يقدم البنك أحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل "البلاد نت" www.bankalbilad.com وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية.

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