بالشراكة مع حملة "جسور الخير" التي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، تقديم حزمة مساعدات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الإغاثة في كل من تركيا وسوريا، وذلك ضمن مساهمتها في دعم الجهود العالمية لإغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي. كما أطلقت الشركة حملة تبرعات إقليمية من خلال مراكز التسوق التابعة لها وقنواتها الإلكترونية لتشجيع كل من موظفيها وعملائها على تقديم التبرعات.

وفي إطار هذه المبادرة الإنسانية، ستتيح شركة "ماجد الفطيم" الفرصة للمتبرعين لتقديم المساعدات المالية وكذلك العينية من السلع الأساسية في متاجر "كارفور"، والتي سيتم إعدادها وإرسالها من خلال حملة "جسور الخير" التي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي. وقامت "ماجد الفطيم" بتجهيز منصات للتبرع في مختلف أصولها العقارية، والتي تشمل مراكز التسوق والتجزئة والفنادق التابعة لها، حيث سيتم تلقي التبرعات المالية والعينية.

وحول هذه المبادرة، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: "نقف اليوم مع الشعبين التركي والسوري اللذين يمران اليوم بظروف صعبة على أثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي."

وأضاف إسماعيل: "تأتي هذه المبادرة في إطار تعهد "ماجد الفطيم" بتقديم مساعدات إغاثية لدعم الضحايا والمتضررين من الزلازل في كلا البلدين. وبناء على ذلك، أطلقنا حملتنا في مختلف وجهاتنا ، وندعو الجميع للمشاركة وتقديم ما يستطيعون تقديمه لدعم جهود الإغاثة التي تضاف إلى الجهود الدولية الأخرى. وبمساعدة عملائنا، نأمل أن تسهم حملتنا في تقديم يد العون للمتضررين والمنكوبين من هذه الفاجعة والمساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الناتجة عنها."

وفي إطار حملة "ماجد الفطيم" لجمع التبرعات لصالح ضحايا زلزال تركيا وسوريا، أنشأت الشركة منصات لجمع التبرعات العينية في مراكز التسوق التابعة لها، بالإضافة إلى نقاط لجمع التبرعات المالية في "مول الإمارات". كما تشارك متاجر "كارفور" في الحملة، ففي الإمارات يمكن للعملاء المشاركة في تقديم التبرعات من خلال زيارة متاجر "كارفور" أو عبر الإنترنت أو من خلال برنامج نقاط مكافآت العملاء SHARE، وسيتم توصيل التبرعات من خلال الهلال الأحمر الإماراتي. كما سيتيح "كارفور" في دولة قطر للعملاء إمكانية التبرع عبر الإنترنت، فيما سيقوم "كارفور" في كل من البحرين وعُمان ومصر والعراق والأردن بجمع تبرعات العملاء من خلال الزيارات الفعلية للمتجر أو من خلال قنوات البيع الإلكترونية، وستتم عملية توصيل المساعدات للمتضررين بالتعاون مع المؤسسات المحلية المعنية المختصة.

كما يمكن لمشتركي برنامج نقاط مكافآت العملاء SHARE التبرع بنقاطهم من خلال التطبيق الذكي لبرنامج SHARE للمساهمة في دعم جهود الإغاثة، وفي المقابل ستقوم "ماجد الفطيم" بمضاعفة القيمة المالية للنقاط التي سيتم جمعها من العملاء.

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