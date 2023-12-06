من المقرر تشييدها في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي

في سابقة من نوعها على مستوى العالم، سيتم تجميع ست تقنيات تكميلية في موقع واحد يقوم على مبدأ تحويل النفايات إلى قيمة، وإزالة الكربون من عمليات إنتاج الغذاء وتعزيز كفاءة الموارد إلى أقصى حد ممكن

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع وادي تكنولوجيا الغذاء اتفاقية مع ReFarm™ لبدء بناء مزرعة ضخمة على مساحة تربو على 900,000 قدم مربع، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وستكون هذه المزرعة المبتكرة القائمة على مبدأ تحويل النفايات إلى قيمة، قادرة على إعادة تدوير أكثر من 50 ألف طن من نفايات الطعام، وزراعة 2 مليار نبتة كل عام.

هذا وتم إنشاء ReFarm™ من قبل شركة إس إس كيه إنتربرايز (SSK Enterprise) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع شركة كريستوف جلوبال إمباكت (Christof Global Impact) كمجموعة شركات تركز على المشاريع ذات التقنيات الدائرية والنظيفة. وتعتمد هذه العلامة التجارية على تكنولوجيا الزراعة العمودية التي تطورها شركة إنتلجنت جروث سوليوشنز (Intelligent Growth Solutions) المورد الرائد لتكنولوجيا البنية التحتية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات بناء هذه المزرعة في منتصف عام 2024 في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، الذي يعد مشروع تطوير رئيسي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتقوده شركة وصل للعقارات المطور العقاري الرائد في دبي. وقامت ReFarm™ بإشراك البنك الرئيسي الذي تتعامل معه لترتيب دعم هذا المشروع من هيئة تمويل الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية

وفي سابقة عالمية، سيتم تجميع ست تقنيات تكميلية في موقع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي في إطار بناء نظام دائري مغلق لتحويل النفايات إلى قيمة، مما سيقود إلى إنشاء منظومة بيئية قائمة بذاتها مصممة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الموارد، ومنع أي هدر عبر تحويله بعيداً عن مكب النفايات.

وسيدعم الموقع المقرر إنشاؤه، والذي سيكون قادراً على استيعاب زراعة أكثر من 3 ملايين كيلو جرام من المنتجات سنوياً، توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إزالة الكربون من عملية إنتاج الغذاء، حيث سيحل إنتاج هذا المشروع محل ما يصل إلى 1٪ من واردات المنتجات الطازجة في الدولة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات بناء هذه المزرعة في منتصف عام 2024، مع توقعات بوصولها إلى كامل طاقتها التشغيلية بحلول عام 2026.

هذا وسيتم إعادة تدوير مخلفات الطعام في الموقع بواسطة يرقات ذبابة الجندي الأسود، وسيتم استخدام المنتجات الثانوية بما في ذلك السماد العضوي الناتج في الزراعات التقليدية، وكأعلاف حيوانية لتحل محل طعام السمك غير المستدام، وسيتم استخدام نفايات زيت الصويا والمياه في أبراج الزراعة العمودية. وستعمل التقنيات الموجودة في الموقع أيضاً على استعادة ما يصل إلى 90% من كبريتات الأمونيا من مياه الصرف الصحي ليتم استخدامها في الأسمدة النباتية، ولإنتاج بوليمرات عضوية قابلة للتحلل مصممة لإطلاق الماء والمواد المغذية تدريجياً للمحاصيل في المناطق القاحلة.

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تركز استراتيجية النمو الاقتصادي في الإمارات بقوة على التنويع والاستدامة، الأمر الذي يقتضي تطوير معارف وقدرات جديدة في الصناعات التي تتمتع بتأثير كبير. وتعد إعادة النظر في أنظمة إنتاج الغذاء أولوية قصوى بالنسبة لنا، ومن هنا فإن قرار ReFarm ببناء منشأة في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع زراعي متقدم تقنياً ومنخفض الكربون. كما أن مهمة ReFarm المتمثلة في جعل الزراعة عملية مستقلة ومكتفية ذاتياً ومستدامة، تتماشى إلى حد كبير مع هدفنا المتمثل في استخدام تقنيات مبتكرة لتلبية احتياجاتنا الغذائية".

بدوره، قال سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: "تمتلك الإمارات الطموح والرؤية لقيادة الحوار بشأن الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء مجتمعات مرنة. ويعكس هذا المشروع نهجنا الاستباقي في التعامل مع التحدي الكبير المتمثل في انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه العالم، كما أنه يعد واحدًا من العديد من المشاريع التحويلية التي من المقرر أن تكون جزءاً من وادي تكنولوجيا الغذاء، والتي سيكون لها تأثير كبير على الأمن الغذائي في الإمارات، إذ ستساهم بتعزيز استخدام مواردنا الثمينة، وإزالة الكربون من سلسلة الإمداد الغذائي. ونحن نتطلع قدماً إلى العمل مع شركائنا لتحقيق النجاح المنشود."

هذا وأضاف سعيد المري، رئيس مجلس إدارة إس إس كيه إنتربرايز: "يساهم نهجنا الدائري في تحقيق طموحات أوسع للأمن الغذائي وتجديد المناظر الطبيعية، باستخدام أبراج زراعة عمودية قادرة على زراعة أكثر من 250 نوعاً مختلفاً من النباتات والشتلات والغراس، بدءاً من الورقيات والأعشاب، وصولاً إلى المحاصيل المثمرة وشتلات الأشجار، بما في ذلك الأنواع المحلية مثل الغاف والمورينجا وحتى أشجار المانغروف. وعلاوة على ذلك، لن تكون هناك حاجة إلى توصيل أنابيب ري أو مياه جوفية لزراعة المنتجات الطازجة، حيث سيتم استرداد المياه كمنتج ثانوي من تقنية تحويل النفايات العضوية إلى قيمة واستخدامها في المزرعة العمودية التي تتميز بكفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 98٪ مقارنة بالزراعة التقليدية."

من جانبه، قال أوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة كريستوف جلوبال إمباكت: "إن ما تم تحقيقه على مدار الـ 36 شهراً الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد بمثابة تغيير جذري في صناعة الأغذية المستدامة. ومن أهم عوامل نجاح هذه الجهود هو العقلية المنفتحة والرؤية الحكيمة للقيادة الإماراتية بشأن التقنيات المستقبلية الواعدة، وتركيزها القوي على التدوير، مما سمح لنا بحشد دعم أطراف مختلفة، بما في ذلك أصحاب مصلحة محليين، إلى جانب تقنياتنا الرائدة، لجعل هذا المشروع مشروعاً جذاباً للمستثمرين المحليين والمؤسسيين، فضلاً عن قدرته على توفير كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون."

بدوره، قال ديفيد فاركوهار، الرئيس التنفيذي لشركة إنتلجنت جروث سوليوشنز: "إن هذا الإعلان اليوم ليس مجرد إعلان آخر بشأن خطط بناء مزرعة عمودية واسعة النطاق، وإن كانت بمساحة متنامية تزيد عن 87 ألف متر مربع، بل أكثر من ذلك بكثير. ويستند هذا الموقع إلى مفهوم الزراعة العمودية باعتباره مجرد لبنة بناء واحدة في نظام يجمع العديد من التقنيات معاً لحل تحديات متعددة في وقت واحد، وكل ذلك في واحدة من أكثر البيئات قسوة على هذا الكوكب. ونحن سعداء جداً باختيارنا من قبل علامة ReFarm™ كشريك تكنولوجيا المزرعة العمودية لهذا المشروع الضخم في إطار جهودها لاستعادة التوازن البيئي، وضمان تبني دولة الإمارات لنهجٍ مبتكر للتصدي لقضية الأمن الغذائي. ويعد هذا المشروع خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونحن واثقون تماماً من أن هذا النموذج المبتكر سيتم استنساخه وتطبيقه في العديد من المناطق حول العالم".

وقال اللورد ريتشارد بينيون، وزير الدولة للمناخ والبيئة والطاقة في المملكة المتحدة: "إن التكنولوجيا الزراعية والابتكار هما المفتاح لبناء قطاع زراعي مرن ومزدهر ومستدام، يوفر الغذاء للجميع في مختلف أنحاء العالم إلى جانب تقليل النفايات. ومن الرائع جدا ًأن نرى شركة بريطانية تنشر تكنولوجيا الزراعة العمودية على هذا النطاق الواسع. وأنا آمل أن تستمر هذه الشراكة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في بناء طموحاتنا المشتركة للأمن الغذائي العالمي".

وأردف أوليفر كريستيان، المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والقنصل العام البريطاني لدى دبي: "تفتخر حكومة المملكة المتحدة بدعم شركات مثل إنتلجنت جروث سوليوشنز، التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة لتحقيق أمن غذائي خالٍ من الكربون. وستؤدي مساهمة هذه الشركة في مشروع ReFarm™ إلى تسجيل صادرات كبيرة عالية القيمة من المملكة المتحدة، ستقود بدورها إلى تقديم طلب للحصول على دعم مالي من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات. وتتمثل مهمة هذه الهيئة في تعزيز الرخاء والتقديم من خلال ضمان عدم فشل صادرات المملكة المتحدة بسبب وجود نقص في التمويل أو التأمين، وتحقيق ذلك بشكل مستدام ودون أي تكلفة صافية على دافعي الضرائب".

هذا ويأتي إعلان ReFarm™ وإنتلجنت جروث سوليوشنز عن هذه الشراكة الرائدة من منشأتهما التجريبية في دبي احتفاءً بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). ويضم الموقع نسخاً صناعية طبق الأصل لخمسة من التقنيات الست التكميلية التي سيتم جمعها معاً في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، كما تم تزويد المطبخ السحابي لمطعم كيتوبي بمنتجات طازجة تمت زراعتها في أبراج الزراعة العمودية.

وكان محمد بلوط، الرئيس التنفيذي لشركة كيتوبي، قد سلّط الضوء على أهمية هذه الشراكة المستدامة، قائلاً: "بما أننا أول شركة أغذية تنضم إلى هذه المبادرة الرائدة، تفخر كيتوبي بكونها جزءاً من تعاون قوي يعكس التزامنا الراسخ بالحلول المستدامة الرائدة في مجال صناعة الأغذية. ويمثل مشروع المزرعة الضخمة هذه علامة فارقة في التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي وتعزيز الأثر البيئي".

#بياناتشركات

- انتهى -

حول وادي تكنولوجيا الغذاء

وادي تكنولوجيا الغذاء هو مبادرة تقودها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف التصدي لقضية الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتم الإعلان عن هذه المبادرة في عام 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة وصل، وهي تتركز حول الغذاء والابتكار والمعرفة، والتكنولوجيا والاستدامة. وسيكون وادي تكنولوجيا الغذاء بمثابة حافز يساعد في تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا. وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2051، يعتمد وادي تكنولوجيا الغذاء على الاتصال والابتكار وتسهيل نمو الأعمال في مجال تكنولوجيا الأغذية. وسيضم مناطق للإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية ومرافق للتخزين البارد، ومركز ابتكار وبحث وتطوير، وأكاديمية، ومجمع أعمال وسوق ومركز زوار ومناطق سكنية.

حول ReFarm™:

تم تأسيس مجموعة شركات ReFarm™ بهدف الاستحواذ على تقنيات وتطوير مشاريع أمن غذائي خالية من الكربون، ونشر تقنياتها الخاصة بالإضافة إلى حلول تكميلية من أطراف خارجية.

وتم تطوير منصة ReFarm™ على مدار الـ 25 عاماً الماضية داخل مجموعة شركات عائلة كريستوف، وهي مجموعة حلول هندسية رائدة مملوكة للقطاع الخاص، حققت نمواً ملحوظاً عبر ثلاثة أجيال قيادية تنحدر من عائلة كريستوف.

وقد استفاد فريق ReFarm™ من الخبرات والمعارف الهائلة التي اكتسبها إثر نجاحها بإنجاز أكثر من 4500 مشروع دولي، ليتمكن من تطوير قدرات هندسة عمليات عبر أكثر من 6 تقنيات مختلفة للأمن الغذائي الخالي من الكربون.

www.refarmtheworld.com

حول إنتلجنت جروث سوليوشنز:

تأسست شركة إنتلجنت جروث سوليوشنز في عام 2013، واستطاعت أن تجمع عقوداً من الخبرة في مجال الزراعة والهندسة لإنشاء شركة زراعية ذات رؤية مستقبلية لإحداث ثورة في سوق الزراعة في الأماكن المغلقة. وقد استمر التزامها بالابتكار على قدم وساق لتقوم بتطوير تكنولوجيا الزراعة العمودية وحصولها عن ذلك على براءة اختراع، لما تقدمه هذه التكنولوجيا من حلولٍ مصممة لتعزيز الكفاءة وإنشاء بيئة داخلية اقتصادية وبسيطة.

أطلقت إنتلجنت جروث سوليوشنز مركزاً خاصاً لأبحاث المحاصيل في قرية إنفيرجوري التابعة لمدينة دندي باسكتلندا، في أغسطس 2018، وتنامى هذا المركز بسرعة منذ ذلك الحين ليخدم عملاء في أربع قارات. وفي نوفمبر 2021، أعلنت الشركة عن اختتام جولة تمويل من السلسلة B جمعت 42.2 مليون جنيه إسترليني.

تمتلك إنتلجنت جروث سوليوشنز أكثر من 25 براءة اختراع لتكنولوجيا الزراعة العمودية الفريدة من نوعها، حيث تمزج الشركة بين العلوم والزراعة باستخدام التكنولوجيا الذكية لتطبيق وصفات بشكل تلقائي بما يخلق بيئة مثالية لنمو المحاصيل. يومكن حالياً إنتاج أكثر من 250 محصولاً بنجاح باستخدام أبراج الزراعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.intelligentgrowthsolutions.com أو الاتصال معنا عبر منصة X أو لينكدين.