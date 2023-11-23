الشركة الرائدة عالمياً تنجح بنقل المعدات والمستلزمات لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي إتش إل، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية، وشريك الخدمات اللوجستية والشريك العالمي لسباقات الفورمولا 1 منذ عام 2004، عن اختتام موسم هذا العام من سباقات فورمولا 1 في أبوظبي بإقامة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، أبرز بطولات سباقات السيارات على مستوى العالم، والذي ينطلق في عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وبموجب هذه الشراكة، تولى فريق سباقات السيارات في الشركة والمكون من 75 متخصصاً عالمياً نقل ما يصل إلى 1,400 طن من المعدات، بما فيها أجهزة البث والسيارات وأعضاء الفرق ومستلزمات الضيافة والوقود والإطارات، من لاس فيجاس إلى العاصمة الإماراتية بدقة عالية وخلال أيام معدودة.

وتتعاون دي إتش إل عن كثب مع سلسلة سباقات الفورمولا 1 للحد من البصمة البيئية للفعالية المرتقبة في أبوظبي، تماشياً مع طموح الشركة بتحقيق أهداف الاستدامة. وبمجرد انتهاء سباق جائزة أبوظبي الكبرى، يكون فريق دي إتش إل لسباقات السيارات قد قطع ما مجموعه 150 ألف كيلومتر في 22 سباقاً ضمن خمس قارات، بما في ذلك ستة سباقات مزدوجة وسباقين ثلاثيين والسباق الأول لجائزة لاس فيجاس الكبرى.

وتهدف استراتيجية دي إتش إل لتخفيض الأثر البيئي للخدمات اللوجستية المرتبطة بسباقات الفورمولا 1، وذلك من خلال توفير حلول نقل متعددة الوسائط تشمل خيارات الشحن البري والبحري. كما حققت الشركة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة هذا الموسم من خلال شراء 18 شاحنة جديدة تعمل على الوقود النباتي المعالج بالهيدروجين HVO100. وتتميز هذه الشاحنات بانخفاض انبعاثاتها الكربونية بمعدل 83% وسطياً بالمقارنة مع أنواع الوقود التقليدي مثل الديزل، دون التأثير على أدائها، حيث يمكنها قطع المسافات نفسها ونقل نفس الحمولة. وركزت دي إتش إل في السنوات السابقة على تقديم خدمات الشحن والنقل لسباقات الفورمولا 1 على متن طائراتها الجديدة من طراز بوينج 777، والتي تُستخدم اليوم لنقل المعدات المطلوبة من وإلى أبوظبي، وتتميز بتقنيات مبتكرة تحقق كفاءةً عالية في استهلاك الوقود، مما يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 17% مقارنة مع الطائرات القديمة.

كما أجرت الشركة اليوم جولةً على كواليس عملياتها في أبوظبي، بهدف نشر الوعي حول جهود الاستدامة التي تبذلها وأنشطة الاستدامة المعتمدة في سباقات الفورمولا 1. وأقيمت الجولة في حلبة السباق وخط منصات الصيانة لسيارات الفورمولا 1 في العاصمة الإماراتية، من أجل مناقشة الشراكة المستمرة بين دي إتش إل وسباقات الفورمولا 1، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط المتعلقة بسباق الجائزة الكبرى لهذا العام، إضافة إلى أجندات الاستدامة لدى الطرفين والإنجازات المحققة في هذا الشأن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سايمون برايس، مدير فعاليات سباقات السيارات لدى شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج: "يسعدنا التواجد في أبوظبي للمشاركة في نهائيات موسم الفورمولا 1 لهذا العام. ونفخر بما قدمناه لهذه الرياضة المشوقة على مدار العام، غير أن هذا السباق يتمتع بأهمية خاصة نظراً لتزايد الاهتمام بضرورة العمل من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة. وتماشياً مع التزام سباقات الفورمولا 1 بمبادئ الاستدامة، يسرنا تقديم إسهامات فعالة لتحقيق الأجندة الخضراء من خلال توفير خدمات لوجستية عالية الكفاءة تتماشى مع أعلى معايير الاستدامة".

ومن جانبه قال كريستيان بولهامر، المنسق المشارك الأول للشؤون اللوجستية لسباقات الفورمولا 1: "أطلقنا عام 2019 استراتيجيتنا الجديدة للاستدامة، والتي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني في مختلف عملياتنا بحلول عام 2030، وتؤدي شركة دي إتش إل دوراً محورياً في مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف الطموح. وتعتبر الفورمولا 1 إحدى أكبر منصات الترفيه في العالم، وأول سلسلة لسباقات السيارات تلتزم بأهداف استدامة قابلة للقياس، مدعومةً طبعاً بوجود دي إتش إل، شريك الخدمات اللوجستية الذي يتمتع بالكفاءة العالية، والريادة في توفير الخدمات الصديقة للبيئة".

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لمحة حول شركة دي إتش إل:

دي إتش إل هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية. وتقدم أقسام الشركة مجموعة لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تشمل تسليم الطرود المحلية والدولية، وحلول الشحن والتوصيل لقطاع التجارة الإلكترونية، والشحن الدولي السريع، بالإضافة إلى النقل البري والجوي والبحري وإدارة سلسلة التوريد الصناعية. وتضم الشركة حوالي 395 ألف موظف في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. كما تربط بين الأفراد والشركات بشكل آمن وموثوق يدعم حركة التجارة الدولية المستدامة. وتتصدر دي إتش إل مجال الخدمات اللوجستية عالمياً من خلال حلولها المخصصة لأسواق وقطاعات النمو، بما فيها التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والهندسة والتصنيع والطاقة والتنقل الآلي والتجزئة.

وتمثّل الشركة جزءاً من مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل، والتي حققت إيرادات تجاوزت 94 مليار يورو في عام 2020. وتقدم المجموعة مساهمة إيجابية للعالم من خلال ممارساتها التجارية المستدامة والتزامها تجاه المجتمع والبيئة، كما تهدف للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.