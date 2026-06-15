اكتملت عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية في وعاء المفاعل للوحدة 1 في محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها شركة روساتوم في تركيا. خلال العملية، تم تحميل 163 تجمعاً من الوقود الافتراضي بالتتابع في المفاعل، وهي نسخ مطابقة تماماً للوقود النووي في التصميم والوزن والأبعاد، ولكنها لا تحتوي على مواد نووية. وقد تم تصنيع تجميعات الوقود الافتراضية للوحدة 1 بمحطة أكويو للطاقة النووية، وكذلك الوقود النووي، في منشأة الوقود التابعة لروساتوم .

يعد تحميل الوقود الافتراضي أحد المراحل النهائية للتحضير للتشغيل التجريبي البارد والساخن لمعدات محطة المفاعل، والذي يسبق بدء تشغيل المفاعل. ويسمح إجراء مثل هذه العملية باستخدام التجميعات الافتراضية بتأكيد الجاهزية لعمليات التشغيل اللاحقة، والتي سيتحقق الخبراء خلالها من الخصائص الهيدروليكية لمحطة المفاعل، بالإضافة إلى صقل عمليات النقل والتكنولوجيا باستخدام آلة مناولة الوقود.

الرئيس التنفيذي لشركة أكويو للطاقة النووية المساهمة، سيرجي بوتسكيخ ، قال "إن الانتهاء من تحميل تجميعات الوقود الافتراضية في الوحدة 1 بمحطة أكويو للطاقة النووية هو بمثابة بروفة كاملة لتحميل الوقود النووي. باستخدام المجسمات الافتراضية، نقوم بصقل إجراءات التعامل مع الوقود النووي في ظروف أقرب ما يمكن إلى ظروف التشغيل، ونؤكد جاهزية المعدات والأفراد للمرحلة التالية التي تسبق الإطلاق".

عند تحميل تجميعات الوقود الافتراضية، سيبدأ المتخصصون في تجميع المفاعل والاستعداد للمرحلة الرئيسية التالية من تشغيل الوحدة – التشغيل التجريبي البارد والساخن للمفاعل. تم إجراء عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية تحت إشراف هيئة الرقابة النووية لجمهورية تركيا بما يتوافق تماماً مع متطلبات السلامة ذات الصلة.

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نبذة عن محطة أكويو للطاقة النووية

محطة اكويو للطاقة النووية، هي أول محطة للطاقة النووية يتم بناؤها في جمهورية تركيا. يتضمن مشروع أكويو للطاقة النووية أربع وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات من الجيل الثالث المطور (+Generation 3) من طراز VVER ذات التصميم الروسي. تبلغ قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميجاوات. وتعد محطة Akkuyu للطاقة النووية أول مشروع في صناعة الطاقة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقاً لنموذج عمل "البناء والتملك والتشغيل.