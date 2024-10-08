يعد إنشاء الصندوق جزءاً من نموذج التمويل الاستراتيجي لسينومي سنترز لتحقيق خطتها للنمو مع خطط لزيادة المساحة القابل للتأجير بنسبة 44% بحلول 2027

الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها، عن شراكة استراتيجية مع شركة جي آي بي كابيتال وهي شركة رائدة في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية، تأسيس صندوق استثمار عقاري مغلق متوافق مع الشريعة الإسلامية برأس مال أولي يبلغ مليار ريال. سيسهل الصندوق برنامج بيع الأراضي في القصيم وتطوير مركز تسوق يو ووك القصيم الذي يعد جزءًا من مخطط تيجان متعدد الاستخدامات بمساحة مليون متر مربع ويقع في بريدة في منطقة القصيم.

سوف يطور الصندوق ويسوق الأراضي المحيطة للسكن والمكاتب والترفيه، بما يتماشى مع رؤيته الاستثمارية الطموحة للمنطقة. وقد يوقع الصندوق أيضًا اتفاقيات شراكة مع مطوري العقارات الرائدين لغرض تطوير الأراضي ضمن المخطط الرئيسي. تتميز الأرض بموقعها الاستراتيجي الجغرافي البارز على تقاطع الطرق الرئيسية، بما في ذلك طريق الملك عبد العزيز الذي يربط أجزاء مدينة بريدة ببعضها البعض، والتي تجذب استثمارات وتنمية حضرية أوسع نطاقًا.

ويعد بيع الأرض جزءًا من برنامج بيع الأصول غير الأساسية الاستراتيجي لسينومي سنترز بقيمة 2 مليار ريال سعودي والذي بدأ في عام 2022 لتعزيز الوضع المالي للشركة وتمويل خط مشاريعها التنموية. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إكمال تطوير مركز يو ووك التجاري في القصيم حوالي 400 مليون ريال سعودي. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية المتوقعة من المركز التجاري، بمجرد استقرارها، إلى ما يقارب 80 مليون ريال سعودي.

وبعد إنشاء الصندوق الذي يخضع لموافقة هيئة السوق المالية، ستتولى شركة جي آي بي كابيتال دور إدارة الصندوق لتسهيل بيع أرض القصيم والمساهمة في تأمين الأموال اللازمة لتطوير يو ووك القصيم. وستكون شركة سينومي سنترز المالك الوحيد للوحدات في الصندوق وستساهم في الصندوق بأصول عينية، إلى جانب أي تكاليف مادية وغير مادية تكبدتها حتى الآن. ومن المتوقع استئناف بناء المركز التجاري في ديسمبر 2024 واستكماله في الربع الرابع من عام 2026. وستقوم سينومي سنترز بإدارته وتشغيله، ويشغل يو ووك القصيم مساحة 60 ألف متر مربع قابلة للتأجير عند اكتماله، والتي ستضم أكثر من 135 متجرًا للبيع بالتجزئة.

في هذا السياق، علقت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لشركة "سينومي سنترز"، بقولها: " تظهر شراكتنا مع شركة جي آي بي كابيتال لإنشاء صندوق جديد لدعم تطوير "يو ووك القصيم" وتنفيذ برنامج بيع الأصول غير الأساسية بقيمة 2 مليار ريال سعودي، نجاح الشركة المستمر في تشكيل حلول تمويل استراتيجية لدفع نمو شركتنا في المستقبل. سنومي سنترز تستفيد من الفرص المتاحة في السوق السعودي الجذاب. سيشهد عام 2024 ثلاثة مشاريع قيد الإنشاء بما في ذلك التطورات الرائدة "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة"، بالإضافة إلى "يو ووك القصيم"، مما يضمن أننا على المسار الصحيح للوصول إلى إجمالي 2 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير بنهاية عام 2027. ".

أوضح أسامة شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال، قائلاً: "شراكتنا مع سنومي سنترز في صندوق يو ووك القصيم تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات الشركة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، كما يعكس هذا الصندوق قدراتنا في تقديم حلول مالية مبتكرة. كما يدعمهذا الاستثمار النمو المستدام في منطقة القصيم ويعزز التزامنا بتحسين المشهد التجاري في المملكة العربية السعودية."

لمحة عن شركة "سينومي سنترز":

تُعدّ "سينومي سنترز" المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها. وتوفّر الشركة لعملائها منذ أكثر من عقدين باقة متنوعة من مراكز التسوّق عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العصرية، وذلك في أكثر الوجهات جاذبيةً في المملكة حيث تهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات العملاء ومتطلّبات السوق.

تضمّ محفظة الشركة حالياً 22 مركز تسوّق وتحتضن متاجر يقارب عددها الـ4,500 ألف متجر وتتخذ جميعها مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية في المملكة. تضمّ أصول الشركة عدداً من أبرز مراكز التسوّق في السوق المحلي بما فيها مول العرب في جدة، والظهران مول، والنخيل مول في الرياض الذي يعدّ وجهة التسوق المفضّلة في العاصمة السعودية، الرياض. ويبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير في محفظة مراكز التسوّق التابعة للشركة قرابة 1.4 ملايين متر مربع، حيث تقدّم باقة فريدة من أرقى العلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية في قطاع التجزئة وأحدثها على مستوى المملكة.لمزيد من المعلومات حول "سينومي سنترز"،

للاتصال، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cenomicenters.com

لمحة عن شركة "جي آي بي كابيتال":

جي آي بي كابيتال هي ذراع الاستثمار التابعة لبنك الخليج الدولي، تأسست بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية لعملائها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

منذ تأسيسها في عام2008م؛ تقدم جي آي بي كابيتال مجموعة من المنتجات والحلول المالية والمصرفية الاستثمارية المبتكرة والمخصصة؛ بما في ذلك إدارة الأصول، واستشارات أسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس مال الدين، واستشارات الدين، وخدمات الوساطة.

تتمتع جي آي بي كابيتال بخبرة واسعة في مجال الاستثمار، مما يجعلها شريكاً موثوقاً به لعملائها. وبفضل شبكتها العريضة من العلاقات الإقليمية والعالمية، تستطيع جي آي بي كابيتال الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات عملائها بدقة.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للشركة: https://www.gibcapital.com

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