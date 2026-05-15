حصدت شركة إل جي إلكترونيكس تصنيف "الأفضل ضمن 1%" في تقرير S&P العالمي لعام 2026، وذلك للعام الثالث على التوالي.

حصلت الشركة على 77 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى في فئة معدات ومنتجات الترفيه والإلكترونيات الاستهلاكية.

تُعدّ "إل جي" واحدة من شركتين كوريتين فقط حازتا على تصنيف "الأفضل ضمن 1%" من بين 9243 شركة خضعت للتقييم.

أُدرجت الشركة في مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي للعام الرابع عشر على التوالي، وهو أطول سجل لشركة كورية للأجهزة المنزلية.

كما حظيت الشركة على تقدير إضافي تمثل في رفع تصنيفها إلى "AA" من قِبل MSCI، بالإضافة إلى حصولها على تصنيف بلاتيني من EcoVadis، مما يُبرز ريادتها المستمرة في أبرز تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصلت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) على تصنيف "الأفضل ضمن 1%" في تقييم الاستدامة المؤسسية (CSA) الصادر عن مؤسسة S&P العالمية للعام الثالث على التوالي، حيث حققت 77 نقطة من أصل 100. وتلقّت "إل جي" أعلى الدرجات في فئة معدات ومنتجات الترفيه والإلكترونيات الاستهلاكية في تقييم الاستدامة المؤسسية، مما يعكس التزام الشركة بالإدارة المسؤولة للبيئة والمجتمع والحوكمة.

أظهرت شركة "إل جي" أداءً متميزاً ومتسقاً في مختلف المعايير، شمل السياسات البيئية وحقوق الإنسان وإدارة سلسلة التوريد وعلاقات العملاء. كما حازت على تقييمات عالية في مجال الحوكمة، مما يعكس شفافيتها وجهودها لتعزيز استقلالية مجلس إدارتها.

يُقدّم مؤشر تقييم الشركات (CSA) التابع لمؤسسة S&P العالمية تقييماً مُفصّلاً لأداء الشركات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ولم تحصل في أحدث تقييم سوى 70 شركة من أصل 9243 شركة في 62 قطاعاً على تصنيف "الأفضل ضمن 1%". وكانت شركة "إل جي" واحدة من أصل شركتين كوريتين فقط نالتا هذا التصنيف.

وحظيت "إل جي" بتقدير العديد من المؤسسات العالمية المرموقة إلى جانب مؤسسة S&P العالمية. فقد أُدرجت الشركة في مؤشر داو جونز لأفضل الشركات في فئتها (DJ BIC) العالمي للعام الرابع عشر على التوالي، مما يؤكد ريادتها المستمرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويمثل ذلك أطول سجل لشركة كورية للأجهزة المنزلية في المؤشر، ويضع "إل جي" ضمن أفضل 10% من حيث الاستدامة بين أكبر 2500 شركة في العالم.



حصلت شركة "إل جي" هذا العام على تصنيف "AA" مُحسّن من مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI) بعد خمس سنوات من تصنيفها "A". كما تلقّت تصنيف بلاتيني للمرة الثانية على التوالي من EcoVadis، وهو تصنيف يُمنح لأفضل 1% من الشركات، وحصلت على تصنيف "منخفض" لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من Sustainalytics.

في إطار التزامها المستمر بالإدارة المستدامة، تعمل شركة "إل جي" على تحويل جميع مواقع أعمالها العالمية إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2050. وتعمل أيضاً على دعم الاقتصاد الدائري عبر زيادة استخدامها للبلاستيك المعاد تدويره وتطوير مواد تبطين ورقية كجزء من مبادراتها للحد من استخدام البلاستيك.

تسعى "إل جي" إلى تنفيذ مجموعة من مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، تشمل الحصول على شهادة خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لتقنيات مضخات الحرارة عالية الكفاءة. كما تُعزز حوكمة الشركات من خلال تحسين استقلالية مجلس الإدارة وشفافيته عبر تعيين رئيس من بين أعضائه المستقلين.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com.

-انتهى-

#بياناتشركات