إنفيكتوس تستعرض سبل النمو الاستراتيجي والمشاريع التعاونية مع الشركات الرائدة في أفريقيا، لتنويع محفظة منتجاتها على نحو أكثر اتساعاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنفيكتوس للاستثمار (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنفيكتوس) عن خططها التوسعية في شمال وشرق أفريقيا. وتشمل هذه الخطط مجموعة من عمليات الاستحواذ والشراكات مع عدد من الكيانات المحلية الأساسية على مستوى المنطقة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال التجارة العالمية، مع مجموعة متنامية من الأعمال المتعددة في الأسواق الأفريقية. وسيطال التوسع الاستراتيجي، الذي تخطط له الشركة منذ مدة، عدة أسواق في القارة، ومن بينها: المغرب والجزائر وكينيا وتنزانيا والموزمبيق وغيرها.

ويتماشى قرار "إنفيكتوس" بتوسيع عملياتها وحضورها في أفريقيا مع استراتيجيتها الشاملة للاستثمار في ريادتها على مستوى قطاع تجارة الأغذية الزراعية والحبوب، بالإضافة إلى رغبتها بتنويع عملياتها لتشمل الخدمات اللوجستية ومعالجة الأغذية. وكانت الشركة قد وقعت في أكتوبر 2022 شراكة استراتيجية مع سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لإطلاق مركز دولي جديد لشحن بضائع الصب الجافة. وقام الجانبان بتخصيص مبلغ 126 مليون دولار لهذا الاستثمار. وتتطلع الشركة لتعزيز مكانتها في العام 2023، عبر الاستثمار في قطاع معالجة الأغذية بأفريقيا لتعزيز عملياتها التجارية والوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين في المنطقة.

وقال أمير داوود عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: "سنتمكن بفضل شراكاتنا وعمليات الاستحواذ المخططة من التوسع عبر سلسلة القيمة، بحيث تشمل عملياتنا مجموعة من السلع الاستهلاكية، مثل خلطات الدقيق والمعكرونة والنودلز والدواجن والأعلاف الحيوانية وغيرها من المنتجات المعدة للاستهلاك. ويؤدي تنامي ملامح العولمة، إلى تعزيز الحاجة لمواصلة التعاون وتوفير الغذاء لضمان سلامة وأمن الدول والمجتمعات. ونطمح في هذا الإطار للعمل على تنويع منتجاتنا وأسواقنا، وقد قمنا في كل سوق من هذه الأسواق باختيار الجهات الرائدة والتي تمتلك القدرة على دعم جهودنا الرامية للارتقاء بمستوى عروضنا وضمان استمرارية النمو. وتسلط رؤيتنا الاستثمارية الضوء على مدى التزامنا بتوفير أفضل المنتجات والخدمات لشعوب أفريقيا والعالم."

وكانت إنفيكتوس قد أعلنت مؤخراً تصدير ما يزيد عن مليون طن متري من السلع الزراعية إلى مصر خلال العام 2023.

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نبذة حول شركة إنفيكتوس للاستثمار:

إنفيكتوس للاستثمار (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنفيكتوس) هي منصة عالمية تتيح للمنتجين والمستهلكين تداول مجموعة من السلع الأساسية والتي تشمل الحبوب والمواد الاستهلاكية وغيرها من المنتجات المتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

حرصت الشركة على تعزيز الروابط ضمن شبكتها الواسعة والمتنوعة من المزودين والموردين لتوسيع سلسلة القيمة لتشمل صغار المزارعين المستقلين عبر العديد من الأسواق وذلك بهدف إعادة رسم ملامح المستقبل الغذائي، وتطوير حلول مخصصة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة على الصعيد العالمي.

تدير إنفيكتوس للاستثمار شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لها وهي Invictus Trading FZE التي تأسست عام 2014 وتتخذ من دبي مقراً رئيساً لعملياتها وتوفر خدماتها حالياً في 70 دولة حول العالم.

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