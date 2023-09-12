قامت شركة EDF Renewables وشركة Korea Western Power Co Ltd (KOWEPO) بوضع حجر الأساس لمحطة منح1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات.

تدعم محطة الطاقة الشمسية هدف السلطنة المتمثل في إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030

من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة منح 1 للطاقة الشمسية في الربع الأول من عام 2025

أعلنت شركة التطوير الفرنسية الرائدة EDF Renewables وشريكها في الكونسورتيوم، شركة Korea Western Power Co Ltd (KOWEPO)، اليوم عن وضع حجر الأساس في موقع محطة منح1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات. وتضع المحطة، التي تقع على بعد حوالي 120 كيلومترًا جنوب مدينة مسقط، معيارًا جديدًا لسوق الطاقة الشمسية في سلطنة عمان. وتم الاحتفال بهذا الحدث المهم من خلال حفل خاص مدعوم برسائل تهنئة من الشركاء الرئيسيين بما في ذلك هيئة تنظيم الخدمات العامة (APSR) والمشتري شركة نماء لشراء الطاقة والمياه (PWP).

كما قامت شركة EDF Renewables وKOWEPO أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على شركة Worley واختيارها استشاريًا هندسيًا للمشروع. وستعمل شركة وورلي جنبًا إلى جنب مع شركة وادي نور للطاقة الشمسية لتسليم محطة الطاقة الكهروضوئية في الوقت المناسب وفقًا لأعلى المعايير في السوق.

وأقيم الحفل في موقع المشروع بحضور كبار الشخصيات للاحتفال بإنجاز مرحلة التعبئة للمشروع. بحضور كبار الوفود، سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وسعادة الشيخ الدكتور فيصل بن علي الزيدي والي منح، والمهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس مجلس إدارة مجموعة نماء، والفاضل أحمد المحرزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء (بالإنابة)، والفاضل يعقوب الكيومي الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، والممثلين الرسميين لسفارة فرنسا في سلطنة عمان، وسعادة سفير جمهورية كوريا كيم كيجو. حيث أكد السيد أوليفييه بورديس، الرئيس التنفيذي لشركة EDF Renewables في الشرق الأوسط، والسيد كو يون هو المدير العام لمكتب الأعمال الخارجية لشركة KOWEPO، وشركة المشروع التزامهم بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة لقطاع الطاقة المتجددة في السلطنة.

وقال أوليفييه بوردس، الرئيس التنفيذي لشركة EDF Renewables في الشرق الأوسط: “يوضح هذا المشروع دعم EDF Renewables لأهداف رؤية عمان 2030 وأهدافها المناخية. تعد الاستدامة والحلول المبتكرة منخفضة الكربون والمعرفة المحلية المعززة حجر الزاوية لشركة EDF Renewables. وسنواصل العمل مع حكومة سلطنة عمان على دفع تحولها إلى الطاقة النظيفة، مع دعم السلطنة في الوصول إلى هدفها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030."

وأضاف: "علاوة على ذلك، بمجرد تشغيل المشروع بكامل طاقته، سيساهم بشكل كبير في توفير الطاقة الكهربائية النظيفة لـ 50 ألف منزل عماني بينما يعوض أكثر من 780 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا".

وقال كو يون هو، المدير العام لمكتب الأعمال الخارجية لشركة KOWEPO: "سنبذل قصارى جهدنا للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لضمان التنفيذ السلس لمشروع منح 1 بما يتوافق مع خطة تحول الطاقة في سلطنة عمان."

وتبلغ مساحة المحطة حوالي 7.8 كيلومتر مربع في محافظة الداخلية. وستصبح محطة الطاقة الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات معيارًا لسوق الطاقة الشمسية في سلطنة عمان حيث تحوي أكثر من مليون وحدة كهروضوئية ثنائية الجانب مثبتة على نظام تعقب أحادي المحور.

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