قاد الاستثمار الاستراتيجي في المبنى إلى مستويات عالية من الاهتمام لواحد من أكثر مواقع المكاتب جاذبية وعملية في مدينة دبي للإعلام

تصل قيمة المبنى إلى 69 مليون دولار أمريكي ويعتبر من أكبر أصول "ريت" من حيث المساحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (الإمارات دبي الوطني ريت أو الـ "صندوق")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن استكمالها أعمال التجديد والترقية لبرج الثريا1، وهو من المباني المكتبية الراقية والعصرية والعملية المرغوبة في مدينة دبي للإعلام. وتم البدء بأعمال التجديد والترقية في يونيو 2021 من قبل شركتي Savills وKPS حيث تولت الشركتان مسؤولية التجهيزات الداخلية وإدارة التكلفة في المبنى.

ومنذ الانتهاء من عملية التجديد الشاملة البالغة 22 مليون درهم إماراتي، قادت المستويات العالية من الاهتمام إلى تحسن معدلات الإشغال وجذب مستأجرين جدد استأجروا 18,000 قدم مربع من المساحات المكتبية، مما يعكس الطلب المتزايد من المستأجرين التجاريين المحتملين الباحثين عن أماكن عمل عالية الجودة مع وسائل الراحة المرغوبة في منطقة حيوية.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: " إن النجاح الذي حققته شركة الإمارات دبي الوطني ريت بالانتهاء من هذه الترقية الرئيسية لبرج الثريا 1 قاد مرحلة جديدة في تطوير سوق تأجير المكاتب في دبي، في الوقت الذي يبحث العديد من المستأجرين عن مساحات عالية الجودة تعطي الأولوية لرفاهية موظفيهم وراحتهم في بيئة جاذبة من الناحية الجمالية وعصرية. إن الإشغال الأعلى الذي تم تحقيقه بالفعل في البرج، والاهتمام المتزايد الذي يتم تلقيه الآن من المستأجرين المحتملين، يؤكد القرار الاستراتيجي الذي اتخذناه في عام 2020 للاستثمار في مستقبل هذا المبنى الذي أحد الأصول الرائدة في محفظتنا منذ أكثر من 15 عاماً."

وتضمنت أعمال التجديد والترقية الشاملة تجهيز الردهة ومدخل المبنى بالإضافة إلى الممرات والسلالم والحمامات المشتركة، بما في ذلك الإضاءة والبلاط في جميع أنحاء البرج. كما تم تحديث المصاعد ومخارج الحريق كجزء من هذا المشروع. بالإضافة إلى تحسين التصميم والديكور، وحرصت الشركة على إضافة غرف للصلاة ومرافق لليوجا/ اللياقة البدنية وتعزيز وصول أصحاب الهمم إلى أماكن إضافية.

وأضاف تايلور بالقول: "هناك علامات واضحة على الاستقرار في سوق العقارات في دبي بعد فترة صعبة. ومع ارتفاع معدلات الإشغال في المبنى الرئيسي لدينا، نتطلع إلى التأثير الإيجابي على شركة الإمارات دبي الوطني ريت فيما يتعلق بإجمالي دخل الإيجارات مما سيدعم استمرار توزيع الأرباح على مساهمينا."

تجدر الإشارة إلى أن برج الثريا 1 الذي تصل قيمته إلى 69 مليون دولار أمريكي (254 مليون درهم إماراتي) يعتبر واحداً من أكبر أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت حيث يمثل 19% من المحفظة الاستثمارية للشركة والتي تضم 11 مبنى في دبي تشمل مباني مكاتب وقطاع التجزئة وغيرها من القطاعات.

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لمزيد من المعلومات:

شركة الإمارات دبي الوطني «ريت-REIT» (علاقات المستثمرين)

منى زهر الدين

ENBDREITIR@EmiratesNBD.com

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إنستينكتيف بارتنرز (العلاقات العامة)

بشار الرفوع

Bashar.alrfooh@instinctif.com

+971 (0) 55 6961650

نبذة عن شركة الإمارات دبي الوطني ريت

تُعتبر شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وليست هناك مدة محددة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وقد أسسها مدير الصندوق في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات رقم 2 لعام 2009 باسم "صندوق الإمارات العقاري المحدود" برقم التسجيل 2209. وبعد ذلك، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح "شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة". وتُصنف شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بموجب القوانين واللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية كصندوق عام، وصندوق محلي، وصندوق إسلامي، وصندوق عقاري وصندوق ائتمان للاستثمار العقاري. ويكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لتأسيس شركة الإمارات دبي الوطني ريت في تحقيق عائدات الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية، وتخطط الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنوع؛ (2) والإدارة الفاعلة للأصول وتعزيزها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.enbdreit.com