(إثراء) قدّم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتأهيهلهم وإعدادهم

الظهران - رعت أرامكو السعودية مشاركة 18 طالبًا من مختلف المدارس الحكومية والأهلية في المملكة بالنهائيـات العالميـة لبطولة أرامكـو فورمـولا 1 في المـدارس التي تنطلق فعالياتها في حلبة سيلفرستون بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 10 - 14 يوليو الجاري، بمشاركة 227 طالبًا من 54 دولة.

وأصبحت أرامكو السعودية الراعي الرئيس للنهائيات العالمية لبطولة الفورمولا 1 في المدارس للفترة من عام 2021 إلى 2023م. وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر 2021م عن شراكة مع برنامج"الفورمولا 1 في المدارس"، الذي يمثّل التحدّي العالمي للعلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات (STEM)، لتنظيم المنافسة في المملكة.

وقدّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتأهيل الطلاب المشاركين وإعدادهم للمشاركة العالميّة مرورًا بعدّة مراحل من التدريب النظري والعملي إضافة إلى عديد من ورش العمل، حيث تم استعراض نماذجهم وتصاميمهم لسيارات تحاكي سيارات الفورمولا 1 في المدارس، وذلك بمركز النمذجة وتطوير التقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في مختبر مزوّد بأحدث الأجهزة التقنية المطوّرة والمعززة بنموذج عالمي يحاكي الحقائق العلمية ويُسهم في تطوير مهارات ودعم ابتكاراتهم.

وتعليقًا على هذه المشاركة، قال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية، الأستاذ طلال بن حسين المري: "تمثّل هذه الرعاية فرصة لتشجيع الشباب المبتكرين لقيادة مستقبل الصناعات الإبداعية في المملكة تماشيًا مع جهود الشركة ومسؤوليتها الوطنية في تطوير وتنمية المجتمع للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة. وقد تم تأهيل هؤلاء الشباب لهذه البطولة تحت إشراف مركز (إثراء) الذي عمل على استضافة الفائزين المختارين لمسابقة الفورمولا 1 في المدارس السعودية من خلال تدريبهم وتوجيههم ودعمهم في إنشاء طرازات سيارات الفورمولا 1 الخاصة بهم".

وأضاف المري: "نتوقع أن تشهد المسابقة الدولية إسهام الطلاب في تعزيز الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتحفيز الإمكانات، ولدينا في أرامكو السعودية عدد من البرامج التعليمية التي تستهدف الشباب، مثل برنامج ستيمانيا، الذي يحفِّز الفتيات في المراحل الدراسية من الأولى وحتى التاسعة حيث يمكن إدخال الفورمولا 1 في البرامج المدرسية في المملكة، وتعزيز الاهتمام بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في كافة أرجاء العالم".

يُشار إلى أن الفرصة أتيحت خلال التصفيات الوطنية لبعض ألمع العقول الشابة في المملكة للمنافسة في التحدي، والذي تضمّن تصميم وتصنيع سيارة سباق مصغرة باستخدام أدوات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الآلي.

وشملت المسابقة طلاب المدارس الحكومية والخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و19 عامًا، حيث عملوا في فرق مكونة من 3 إلى 6 أفراد، وتأهل الفريق الأول في المملكة إلى النهائيـات العالميـة لبطولة أرامكـو فورمـولا 1 في المـدارس بالمملكة المتحدة.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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