"سند" توسع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لتشمل محركات "ليب 1-إيه" التي تشغل عائلة طائرات إيرباص 320 A

هذا التوسع يتزامن مع مرور عام كامل على تدشين مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات "ليب"، ويستند إلى النجاحات التي حققها المركز بما فيها الاستثمار في قدرات جديدة متطورة

إسماعيل علي عبدالله: انطلاقاً من أبوظبي.. سند ترتقي بخدماتها وتطلعاتها في قطاع صناعة الطيران بطموح تنافسي عالمي وقدرات تقنية مبتكرة

منصور جناحي: مستمرون في تقديم أفضل الخدمات بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لتوفير حلول غير مسبوقة وكسب ثقة قطاع الطيران حول العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، عن توسيع قدراتها في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة لتشمل محركات "ليب 1-إيه" (LEAP-1A) من شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، في خطوة تعزز مكانة سند كمزود رائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس قدراتها التي تؤكد تأثيرها المتزايد في قطاع الطيران العالمي ودورها كشريك رئيسي لأبرز مصنعي المعدات الأصلية في العالم.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة سند بمرور عام كامل على تدشين مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات "ليب" الذي تم افتتاحه عام 2023 كأول منشأة معتمدة لخدمة هذا النوع من المحركات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقدم هذا المركز أداءً استثنائياً على مدار العام الماضي، حيث نجح في صيانة أكثر من 25 محرك "ليب 1-بي" (LEAP-1B) لمجموعة من العملاء الرئيسيين لشركة "سي إف إم" بمن فيهم "فلاي دبي" و"الطيران العماني" وذلك بموجب اتفاقيات التعاقد الخارجي مع الشركتين الأم لـ"سي إف إم"، وهما "سافران لمحركات الطائرات" و"جنرال إلكتريك للطيران". وتشمل قدرات مجموعة سند حالياً خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات "ليب 1-إيه" التي تشغل عائلة طائرات إيرباص A320neo، مما يعزز من نطاقها التشغيلي.

ويدعم هذا التوسع استثمارات في أحدث التقنيات المتقدمة، مما يتيح إمكانية التفكيك الكامل لأجزاء محركات "ليب 1-إيه" و"ليب 1-بي" في مطلع عام 2025. وستتيح هذه القدرة المتطورة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل فترات التسليم، وضمان أعلى معايير الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران في المنطقة. ولدعم هذا النمو، وظفت مجموعة سند 20 خبيراً متخصصاً ورفدت خبراتهم بأكثر من 1000 ساعة من التدريب، مما يؤكد التزامها بتطوير القوى العاملة.

وتعمل مجموعة سند على خدمة أول محرك "ليب 1-إيه" من العربية للطيران، بموجب اتفاقيات التعاقد الخارجي مع "سي أف أم"، ما يعني اعتماد شركة الطيران لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات "ليب 1-إيه" من سند. وبصفتها المزود الأول لهذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤكد خبرة المجموعة ريادتها في السوق، حيث تُلبي الطلب الإقليمي المتزايد على حلول الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة.

وتعليقاً على ذلك، قال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار: "يساهم نمو مجموعة سند في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران، من خلال الدمج بين أحدث التقنيات بطموح تنافسي عالمي، وتعزيز الالتزام الراسخ بتطوير رأس المال البشري. وينسجم هذا التوسع مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الابتكار."

بدوره، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند": "منذ إنشاء أول مركز لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات ’ليب‘ في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، دأبت ’سند‘ على توفير خدمات عالمية المستوى، واستطاعت كسب ثقة قطاع الطيران حول العالم. إن توسيع قدراتنا في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة لتشمل محركات ’ليب 1-إيه‘، إلى جانب الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الفنية والتقنية المبتكرة، يؤكد التزامنا بتوفير حلول شاملة وعالية الجودة في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، كما يعزز تعاوننا مع سافران وجنرال إلكتريك."

من جانبه، قال نيكولاس بوتييه، نائب الرئيس للدعم والخدمات في شركة سافران لمحركات الطائرات: "بعد مرور عام كامل على تدشين مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات ’ليب‘ التابع لمجموعة ’سند‘، يشكل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على نجاحها كلاعب رئيسي في هذا المجال. كما أن التزام المجموعة بتطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا المبتكرة والمتقدمة - بما في ذلك هذا الاستثمار الأخير - يعتبر خطوة مهمة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في قطاع الطيران. وستساهم هذه الشراكة في تشكيل مستقبل شبكة صيانة محركات ’ليب‘، وتوفير قيمة طويلة الأجل للقطاع، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا حول العالم".

بدوره، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران: "يسرنا أن نكون العميل الأول لخدمات مجموعة سند في صيانة وإصلاح وعَمرة محركات ليب 1-إيه في العربية للطيران. نحن ملتزمون بضمان أعلى مستويات الموثوقية التشغيلية، والتي تظل أولويتنا القصوى. إن القدرات المتطورة لمجموعة سند، بما في ذلك استثمارهم في التقنيات المتقدمة، تدعم بشكل أكبر التزامنا بتحقيق التميز التشغيلي."

وعلى مدى السنوات الـ 11 المقبلة، ستعمل سند على صيانة أكثر من 450 محرك "ليب" لتلبية متطلبات الأساطيل الإقليمية المتنامية من طائرات إيرباص A320neo وبوينج 737 MAX. وتُعرف هذه المحركات بموثوقيتها العالية وكفاءتها في استهلاك الوقود وانخفاض انبعاثاتها، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.

إن محفظة سند الواسعة، والتي تشمل المحركات ذات الخبرة التشغيلية الطويلة إلى جانب محركات الجيل التالي مثل GEnx وليب، تضعها في طليعة المزودين الرائدين للخدمات الشاملة للمشغّلين في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن محركات (ليب) هي من إنتاج شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، وهي مشروع مشترك مناصفةً بين "جنرال إلكتريك" و"سافران لمحركات الطائرات".

ويواصل التزام سند بتعزيز الشراكات وتطوير التكنولوجيا وتوفير الخدمات عالمية المستوى في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات وقوة دافعة في منظومة الطيران العالمية.

حول سند

تعتبر مجموعة سند (سند) شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تتمتع الشركة بخبرات تتجاوز الـ37 عامًا في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتكاملة بمستوى عالمي، وتوفير حلول التمويل للعملاء والشركاء في قطاع الطيران.

نبذة عن شركة GE Aerospace

تعد شركة GE Aerospace، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، مزوداً عالمياً رائداً لمحركات الطيران، ومكونات الطائرات وأنظمتها. وتمتلك الشركة محفظة واسعة بأكثر من 44,000 محرك طائرة تجارية و26,000 محرك طائرة عسكرية. وتمتلك الشركة فريق عمل عالمي يضم 52,000 موظف يواصلون العمل والابتكار والتعلم بالاعتماد على إرث راسخ يمتد لما يزيد عن قرن من الزمان. وتلتزم GE Aerospace بتشكيل معالم مستقبل الرحلات الجوية، والتحليق بالمسافرين إلى وجهاتهم المنشودة بأمان. لمزيد من المعلومات حول ماهية الدور الاستثنائي لشركة GE Aeropsace وشركائها في دعم حاضر ومستقبل قطاع الطيران، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.geaerospace.com.

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