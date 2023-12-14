سيُعرف الفريق باسم "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" اعتبارًا من الأول من يناير 2024م

اتفاقية جديدة لخمسة أعوام تمتد حتى عام 2028م مبنية على نجاح الشراكة الحالية

تؤكد الشراكة الإستراتيجية تجديد الالتزام من الطرفين بالابتكار في مجال حلول النقل الجديدة داخل وخارج الحلبة

الظهران: أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وفريق آستون مارتن للفورمولا 1، عن تمديد الشراكة القائمة بينهما لتصبح شراكة إستراتيجية طويلة الأجل. وبموجبها سيُعرف الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، باسم فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" اعتبارًا من الأول من يناير 2024م.

وبدءًا من العام 2026م، ستسخّر أرامكو السعودية أفضل التقنيات لتزويد فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" بالوقود المتقدم وزيوت التشحيم، وذلك بالتزامن مع شراكة الفريق مع وحدة محرك الطاقة الجديدة في شركة هوندا.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع: "نحن سعداء بتمديد شراكتنا وأن نصبح الشريك الحصري لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1". فمنذ بدء شراكتنا في عام 2022م، شهدنا الكثير من الإنجازات، بما في ذلك ثماني منصات تتويج هذا الموسم، ما يشير إلى مستقبلٍ مشرق لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1". وتؤكد الاتفاقية، التي وُقعت اليوم، التزامنا طويل الأمد مع آستون مارتن، حيث يُمكن لخبرة أرامكو السعودية وتقنياتها أن تُسهم في تطوير سيارات فائقة الأداء، لا سيما مع تطوير الشركة لأنواع الوقود المتقدم وزيوت التشحيم".

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1"، لورانس سترول: "نحن فخورون جدًا بمواصلة وتعزيز شراكتنا الناجحة مع أرامكو السعودية، وفي الواقع، نحظى معًا بعلاقة إستراتيجية ومهمة، ويُعد الدعم الذي ستقدمه الشركة للفريق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، دليل على طموحنا المشترك. ومنذ عام 2022م تؤدي أرامكو السعودية دورًا مهمًا في مسيرة أستون مارتن للفورمولا 1، وبلا شك، ستصبح إسهاماتها أكثر أهمية خلال الأعوام المقبلة. ونعمل معًا على العديد من المبادرات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الوقود المتقدم لعام 2026م، وعندما تبدأ شراكتنا مع وحدة الطاقة لشركة هوندا، فسيكون للخبرات التي تقدمها أرامكو السعودية ومنتجاتها دور حقيقي في أدائنا في حلبة السباق، وستمثّل قيمة كبيرة بالنسبة لنا في عددٍ من المجالات الأخرى، وخصوصًا لمجمعنا التقني الجديد لفريق آستون مارتن للسباقات".

وستواصل أرامكو السعودية وفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" العمل على مبادراتهما المشتركة في مجالات العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات (ستيم) والتي تهدف إلى إلهام جيل المستقبل من الفنيين والمهندسين والسائقين الشباب.

#بياناتشركات

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للتواصل:

العلاقات الإعلامية: media.inquiries@aramco.com

@saudi_aramco

للتواصل مع فريق آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1:

أدريان أتكينسون

مدير التواصل

Adrian.Atkinson@astonmartinf1.com

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

عن فريق آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1:

ظهر شعار آستون مارتن أحد أكثر الشعارات شهرة في العالم في حلبة الفورمولا 1 للمرة الأولى في عام 1959م، ثم عاد لحماس سباقات الجائزة الكبري في عام 2021م تحت قيادة رجل الأعمال الكندي لورانس سترول. وبوجود فريق من الأشخاص الأكثر حماسًا، وسائقين موهوبين منهم بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو والكندي لانس سترول – فإنه فريق يتمتع بإرث زاخر ورؤية عصرية.

وإلى جانب الشركاء المتعاونين والإستراتيجيين، يجلب الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له طاقة جديدة لهذه الرياضة مع عزيمة لإحداث تغيير والمنافسة حتى النهاية.

www.astonmartinf1.com