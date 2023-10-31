الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة ألِف، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعات ووجهات وتجارب نمط الحياة الرائدة في الشارقة، عن نجاح إطلاق (نمى 1) ضمن المجمع السكني الممشى "رسيل" في الشارقة.

وعزت المجموعة هذا النجاح، إلى الطلب المتزايد من العملاء والمستثمرين، والذي تحقق بمبيعات مجمع درب بالشارقة.

ويضم مجمع نمى، نحو 1029 وحدة موزعة على 6 مبانٍ. ويحتوي نمى 1، المبنى الأول، على 134 شقة مصممة بشكل هندسي جميل من 1 إلى 3 غرف نوم. وتتميز كل وحدة بأسقف عالية وأرضيات أنيقة من البلاط ونوافذ كبيرة تسمح بدخول ضوء الشمس، مما يخلق جواً فسيحاً وإطلالة خارجية مفتوحة على المنتزه.

وقالت مجموعة ألِف: "نحن فخورون للغاية بنجاح إطلاق نمى 1 في الممشى "رسيل". وتماشياً مع تطلعات الشارقة للتطوير، عملنا في مجموعة ألِف بجهد كبير لضمان أن يوفّر المشروع فرصاً هائلة للمستثمرين. نهدف إلى مواصلة خدمة مجتمعاتنا من خلال الارتقاء بأنماط الحياة، وتوفير المعيشة الفاخرة، ومنافذ البيع التجزئة".

وأضافت: "يمثل مجمع نمى، المرحلة الختامية والنهائية للمجمعات السكنية. هذه الإضافة المتطورة، هي نتيجة للنجاح الكبير المتحقق من مبيعات المجموعة الأولى من مباني "درب" التي تسعى أيضاً إلى تزويد السكان بتجربة حياة مائية منسقة بعناية وأسلوب حياة هادئ في الشارقة. تعدّ الوحدات المعاصرة المريحة والواسعة مثالية للعائلات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى أماكن هادئة للاسترخاء والاستجمام والازدهار ".

ويضم نمى 1 أحدث التجهيزات المعمارية، بما في ذلك عزل الجدران للضوضاء الخارجية، والنوافذ ذات الزجاج المزدوج لتنظيم درجة الحرارة، وأنظمة تكييف الهواء والإضاءة الموفرة للطاقة. وتم تحديد موقع المباني بشكل استراتيجي وتصميمها بشكل مستدام لزيادة التهوية ودوران الهواء النقي، وخفض استهلاك الطاقة بشكل أكبر.

وتشمل وسائل الراحة للمقيمين، أحواضاً للسباحة، ومناطق أخرى لترفيه للأطفال والحدائق والوصول إلى متاجر التجزئة وإطلالات على المسطحات المائية المتميزة. يقع الممشى رسيل (المنطقة 3) على بعد مسافة قصيرة من مطار الشارقة الدولي، ومجمع مدارس الأطفال، وجامعة الشارقة، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، وهو مشروع سكني يتميز بجاذبية هائلة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في نمط حياة فاخر عبر مجمعاته المختلفة، والبالغة 2210 وحدات سكنية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة ألف:

مجموعة ألف هي شركة خاصة تقدم تجربة نمط الحياة أسسها المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013. يقع المقر الرئيسي لمجموعة ألف في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة ، وهي رائدة في تطوير مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة رائدة من خلال الاستثمار والمشاريع المشتركة الاستراتيجية.

وتبلغ قيمة أصول المجموعة والأراضي التابعة لها، 10 مليارات درهم، كما تقدم مجموعة ألِف مشاريع بارزة وقيادية في قطاعيّ الأعمال والترفيه، لتتكامل مع المجمّعات السكنية التي تقوم بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefgroup.ae وقنوات التواصل الاجتماعي: AlefGroup@ على لينكد إن، و AlefGroup@ على إنستغرام، و AlefGroupLLC@ على اليوتيوب.