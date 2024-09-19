الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري الرائدة في الشارقة، عن إطلاق سامر 1، الحي الجديد ضمن مشروع حيّان، الذي يعد أول مجمع سكني من نوعه في الإمارة.

ويأتي إنشاء سامر 1 بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع، واستجابة للطلب المتزايد عليه، وذلك بعد أن تم بيع 90 بالمائة من الوحدات في منطقتي أريم وألما.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: "يأتي الإطلاق الناجح لأحدث أحيائنا، سامر 1، ضمن مشروع حيان السكني، لاستيعاب الطلب المتزايد على المشروع، وذلك في إطار التزام مجموعة ألف بتعزيز تجارب مجتمعية رائدة وفق أسس ثابتة، من خلال تقديم مرافق سكنية وتجارية حديثة وفريدة من نوعها”.

أضاف أن مشروع حيان "يمثل نموذجاً رائدا في إطار جهود مجموعة ألف لتعزيز القطاع الاستثماري في الشارقة، ورفده بعقارات ذات جودة عالية ومعايير عالمية، تتناسب مع مختلف التطلعات من الراغبين باقتناء مساكنهم الخاصة أو من أصحاب الأعمال والمستثمرين في جميع القطاعات، وذلك وفق معياري الجودة والتميز”.

يقع حي سامر 1 في قلب الشارقة، وسيكون أحدث إضافة إلى مشروع حيان. ويتكون الحي السكني الجديد من 180 وحدة، متنوعة بين التاون هاوس المكونة من ثلاث غرف نوم والتاون هاوس المكون من أربع غرف نوم، هذا بالإضافة إلى فلل مستقلة تضم أربعة غرف نوم.

ويتميز سامر 1 بأنه مناسب للعائلات، مع توفير كافة وسائل الراحة، بحيث يضم مسبح البحيرة وحديقة ومزرعة ومناطق للعب للأطفال، ومسار لركوب الدراجات داخل المشروع ومركز تسوق ومسجد مجتمعي، علاوة على حدائق ذات مناظر طبيعية خلابة للفلل.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الحي إلى المالكين بحلول سبتمبر 2028 بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشييد.

حيان

بلغت قيمة مشروع حيان 3.5 مليار درهم إماراتي، ويمتد على حوالي 8.7 مليون قدم مربع، ويضم 1882 وحدة فيلا موزعة على أربع مناطق مختلفة، ويعزز المشروع، الذي يضم 80000 قدم مربع من المحاصيل العضوية الصالحة للأكل وأكثر من 40000 شجرة خضراء، رؤية إمارة الشارقة لتحقيق بيئة خضراء مستدامة مع معايير بيئية قابلة للتطبيق عالمياً.

ويمثل حيان تجربة فريدة لتشكيل قلب الشارقة الأخضر، ويوفر العديد من الخدمات والمرافق للسكّان والزوّار، من حديقة مخصصة للأطفال ومسجداً، وأحواض للسباحة ومناطق خارجية للشواء، بحيث يضم المشروع أكبر بحيرة سباحة في الإمارة، ومساحات مفتوحة مع ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس، وصالة للألعاب الرياضية، و6 كم من مسارات الجري وركوب الدراجات.

هذا بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة من المطاعم والكافيهات وصالة رياضية لتزويد سكانه بمرافق متكاملة تطل على البحيرة.

ويقدم حيان في جوهره تجربة متكاملة واستثنائية تجمع بين الطبيعة والمساحات الخضراء والمرافق الحديثة والخدمات المتنوعة التي تلبي الاحتياجات جميعها في مكان واحد. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على شارع الإمارات، وقربه من مطار الشارقة الدولي، و 06 مول، والجامعة الأمريكية بالشارقة.

ويضيف المشروع الذي صممته المعمارية العالمية مريم كامارا، تجربة فريدة ومختلفة ونابضة في الحياة وسط أحضان الطبيعة، مجسداً روح الشارقة التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة في آنٍ واحد.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على غوغل: www.alefgroup.ae

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