الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شعاع كابيتال ش.م.ع.، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة (والمدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (SHUAA)، اليوم عن تعاون شركتها التابعة "نورثأيكر" مع مجموعة الفنادق العالمية "سانت ريجيس" لإدارة مبنى "1 بالاس ستريت".

ويعد "1 بالاس ستريت، ذا سانت ريجيس ريزيدنسيز" واحداً من أبرز مباني العاصمة البريطانية لندن؛ ويقع إلى جوار قصر باكينغهام، المقر الرسمي لجلالة الملكة. ومع موقعه الاستثنائي هذا، وروحه المتفردة، وطرازه المعماري الراقي، والإرث العريق لمجموعة سانت ريجيس، سيوفر المبنى عرضاً لا مثيل له لأول عقار سكني من "نورث أيكر" تحت إدارة علامة تجارية كبرى.

وبهذه المناسبة قال جاسم الصديقي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "شعاع كابيتال": "كجزء من استراتيجيتنا الاستثمارية الناجحة في سوق العقارات بالمملكة المتحدة، يسرنا عقد هذه الشراكة المتميزة بين ’نورث أيكر‘ والعلامة الفندقية العالمية ’سانت ريجيس‘، والتي ستؤول إليها إدارة هذا العقار الفريد بمجرد استكماله خلال الأشهر القادمة. ومن خلال الجمع بين خدمات ’سانت ريجيس‘ الحصرية وشغفنا بتطوير مبانٍ استثنائية من النواحي البيئية والمعمارية، سيصبح هذا المبنى عنواناً للفخامة والرقي في لندن مع تقديم خدمات رفيعة المستوى ترتقي بحياة وصحة قاطنيه".

من جانبه قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": "لا شك بأن عقاراً استثنائياً على غرار ’1 بالاس ستريت‘ يوفر قيمة استثمارية عالية للمستثمرين الذين يبحثون باستمرار عن عقارات عالية الجودة مدعومةً بأرقى مستويات الراحة والخدمة التي يمكن لعلامة فندقية أن توفرها. ولهذا فإن تعاون ’نورث أيكر‘ مع علامة مرموقة مثل ’سانت ريجيس‘ سيزيد من جاذبية ’1 بالاس ستريت‘ بين المستثمرين العقاريين".

بدوره قال ساتيا أناند، رئيس مجموعة ماريوت الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل توقيع اتفاقية ’1 بالاس ستريت، ذا سانت ريجيس ريزيدنسيز‘ لحظة محورية في مسيرة نمو محفظة العقارات السكنية ضمن العلامات التجارية لمجموعة ماريوت الدولية. حيث يحظى هذا المبنى بواحد من أفضل المواقع في لندن، وسيكون أول عقار سكني مستقل يحمل علامة ’سانت ريجيس‘ في أوروبا، ومن المقرر أن يوفر مستوى جديداً من المعيشة الفاخرة في قلب المدينة. كما تشكل اتفاقية الترخيص والإدارة هذه دليلاً ملموساً على إيمان ’نورث أيكر‘ بعلامة ’سانت ريجيس‘ التجارية، ونتطلع إلى التعاون معهم لتقديم أسلوب راقي وتجربة رائعة في سوق العقارات السكنية بلندن".

ومن المقرر اكتمال عقار "1 بالاس ستريت، ذا سانت ريجيس ريزيدنسيز" الفاخر في وقت لاحق من هذا العام، وسيتيح لقاطنيه أسلوب حياة رفيع المستوى عبر تقديم مجموعة من الخدمات الاستثنائية.

يشار إلى أن هذا المبنى يضم 72 شقة فخمة ينفرد كل منها بأسلوب خاص في التصميم والتخطيط. وسيتم عرض مجموعة من الشقق المكونة من غرفة نوم إلى خمس غرف نوم وشقق البنتهاوس للبيع على الفور، ومن المتوقع أن يتمكن المقيمون من عيش تجربة "سانت ريجيس" بالكامل اعتباراً من أكتوبر 2022.

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