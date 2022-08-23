تماشياً مع التزام المطور بتسليم 8,895 وحدة في الوقت المحدد عبر 42 مشروعاً هذا العام، الشركة تعلن عن اكتمال المشروع الذي يضم 634 وحدة

دبي - الإمارات العربية المتحدة: احتفلت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسليم مشروع "كريك فيوز 1" في مدينة دبي الطبية التي تحظى بجاذبية عالية. وفي هذه المناسبة، أقيم حفل قص الشريط يوم 22 أغسطس 2022 بحضور مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها مرويس عزيزي، والرئيس التنفيذي فرهاد عزيزي، وعدد من أعضاء فريق الإدارة العليا والجهات ذات الصلة في المشروع، بمن فيهم المستثمرون والبنوك والجهات الحكومية وشركاء القنوات والمزيد من الضيوف.

ويضم "كريك فيوز 1" ما مجموعه 634 وحدة موزعة على 396 استوديو و 218 شقة من غرفة واحدة، و 20 شقة من غرفتين، و 33,341 قدماً مربعاً من مساحات التجزئة الفاخرة.

ويجمع كريك فيوز 1 بإطلالة مميزة بين دبي القديمة والجديدة، ليعكس انتقالها الرائع من الماضي التقليدي المتميز إلى المستقبل المعاصر بعد إعادة رسم معالمه. وصُمم هذا المشروع ليوفر الرفاهية العصرية في أفضل حالاتها للمقيمين فيه، حيث يضم نادياً صحياً متكاملاً يشتمل على مسبح وصالة رياضية مجهزة تماماً، إضافة إلى غرف الساونا والبخار، ومساحة خارجية هادئة لممارسة رياضة اليوغا.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري في تعليقه على هذا الحدث: "نشعر بسعادة غامرة ونحن نقوم بتسليم هذه الوحدات السكنية الاستثنائية البالغ عددها 634 شقة. وبذلك بات بمقدور المئات من العائلات الآن الانتقال إلى "كريك فيوز 1"، وتعزيز أنماط حياتهم، نظراً لما يمتاز به هذا المشروع من موقع استراتيجي، وسهولة الاتصال مع محيطه، يضاف إلى ذلك وجود مجموعة شاملة من المرافق الراقية، وما يمتاز به من جودة متميزة في البناء. وفي هذه المناسبة، نود الإعراب عن عظيم شكرنا لجميع الأشخاص الذين عملوا على إنجاز هذا المشروع الذي يعد الآن معلماً بارزاً في أفق دبي الرائع، بدءاً من التصميم الأولي

وحتى اكتماله. ولا يفوتنا التقدم بأسمى عبارات الامتنان للدوائر الرسمية في حكومة دبي على دعمنا وإلهامنا لتحقيق الكمال في كل ما نقوم به، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تسليم المزيد من مشاريعنا خلال هذا العام".

ويطل "كريك فيوز 1" على مدينة دبي الطبية والمناظر البانورامية الخلابة على خور دبي الشهير وأفق داون تاون دبي الرائع. ويقع المشروع على شارع الخيل، ولا يبعد سوى 7 دقائق من مطار دبي الدولي، و 8 دقائق من دبي مول، و 9 دقائق من الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي. ويقع أيضاً على مقربة من جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الرئيسية في المناطق المحيطة به.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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