دبي، الإمارات العربية المتحدة : في إطار تحضيرات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، أعلنت "إس إيه بي" (رمزها في بورصة نيويورك: SAP)، عن إبرام شراكة متعددة المستويات مع فريق "مرسيدس إيه أم جي بتروناس" للفورمولا 1 والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2024. وبصفتها الشريك الرسمي للفريق، ستتعاون "إس إيه بي" مع فريق "مرسيدس إيه أم جي بتروناس" للفورمولا 1 بهدف تعزيز كفاءة عملياته واستفادته من الاطلاع الأوسع على البيانات من أجل تحقيق مكاسب أكبر في الأداء. وسيتم توظيف النسخة الخاصة من حل SAP S/4HANA Cloud لتكون الأساس التكنولوجي للفريق لتمكين أفراده من استطلاع الكيفية التي يمكن للذكاء الاصطناعي والحلول السحابية من "إس إيه بي" المساعدة في تسهيل عملية اتخاذ قرارات سديدة والتنبؤ بها، وتحسين استخدام المصادر، وإعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للفريق لكي تلبي الاحتياجات المستقبلية أيضاً.

وتعتبر الكفاءة حجر الزاوية لأي نجاح يتم تحقيقه في سباقات فورمولا 1، ولذلك سيكون إيجاد حل مناسب لتحدي سقف التكلفة وتحسين سلسلة التوريد المعقدة للفريق من مجالات التركيز الرئيسية للشراكة. ويعد سقف الإنفاق في سباقات فورمولا 1 العامل الأساسي في تحديد المقدار الذي يمكن للفرق إنفاقه في كل موسم، مع فرض غرامات كبيرة في حال تجاوز ذلك الحد. ولذلك، يخطط فريق "مرسيدس إيه أم جي بتروناس" للفورمولا 1 إلى تجاوز هذا التحدي المعقد من خلال استخدام الحل المالي SAP S/4HANA Finance من "إس إيه بي" لتخصيص الموارد واستخدامها وتحقيق وفورات فيها بكفاءة أكبر. ويمكن للفريق من خلال التكنولوجيا التي يتيحها حل SAP Business AI وضع توقعات للتكاليف والتنبؤ بمتطلبات الميزانية الختامية، وتحسين سلسلة التوريد والمواد المخزنة. ويتطلع فريق "مرسيدس إيه أم جي بتروناس" للفورمولا 1 إلى توظيف النسخة الخاصة من حل SAP S/4HANA Cloud من أجل إدارة عملياته المتطورة وضمان بيئة سحابية آمنة وقادرة على تلبية احتياجات المستقبل. كما يمكن للفريق الاستفادة من حلول SAP Build ومنصة SAP Business Technology Platform من أجل تصميم هيكل مؤسسي يتسم بالشفافية والذكاء، ويشتمل على نافذة موحدة تتيح الاطلاع على البيانات والأنظمة لعدد من المصادر على امتداد الفريق، الأمر الذي يساعد في تقليل الوقت اللازم للحصول على القطع اللازمة للسيارات، وضمان التدفق المتواصل للقطع حتى خلال عطل نهاية الأسبوع في فترات السباقات.

وعلقت جوليا وايت، عضو المجلس التنفيذي لدى شركة "إس إيه بي" والرئيس التنفيذي للتسويق والحلول: "تعتبر سباقات فورمولا 1 من أكثر الرياضات التي تشتمل على التكنولوجيا والابتكار في العالم، كما يسهم الأثر التراكمي للتحسينات التي تقوم بها الفرق في تحقيق نتائج لافتة. وبالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعمل فيها فرق فورمولا 1، فإن رياضات السيارات توفر منصة عالمية لإظهار المهارات والتميز الهندسي للفرق. ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجري وراء الكواليس خارج أيام السباقات، وتفخر ’إس إيه بي‘ بتعاونها مع فريق ’مرسيدس إيه أم جي بتروناس‘ للفورمولا 1 لضمان أن تكون عملياته وسياراته في قمة الاستعداد للمنافسة".

وستسهم هذه الشراكة في وضع مخطط جديد لقطاع السيارات، إذ أن سبافات فورمولا 1 هي المكان الذي يشهد تقديم قطاع السيارات لأحدث ابتكاراته واختراعاته. وستقوم "إس إيه بي" بالتعاون مع فريق "مرسيدس إيه أم جي بتروناس" للفورمولا 1 بتقديم ابتكارات جديدة مدعومة بأفكار خاصة بسباقات فورمولا 1 تساعد في خدمة شركات عملائها الآخرين وإعادة رسم ملامح عملياتها.

من جانبه قال توتو وولف، الرئيس التنفيذي ومدير فريق «مرسيدس إيه أم جي بتروناس» للفورمولا 1: "يسرنا الإعلان عن اختيار ’إس إيه بي‘ كشريك رسمي لفريق ’مرسيدس إيه أم جي بتروناس‘ للفورمولا 1، إذ أننا نشترك معها بنفس التراث والالتزام بالابتكار والتطوير، الأمر الذي سيسهم في تحسين أدائنا في الحلبة. إن ’إس إيه بي‘ هي رائدة عالمية في مجال عملها، ولا يمكننا التفكير بشريك أفضل لمساعدتنا على تحسين كفاءتنا في عام 2024 وما بعده".

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نبذة عن "إس إيه بي"

تقوم استراتيجية شركة "إس إيه بي" على مساعدة المؤسسات والشركات على التحول إلى مؤسسات ذكية ومستدامة، كما أنها الشركة البرمجية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها ومجال عملها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. يُذكر أن 87%؜ من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة إس إيه بي. وتساهم تقنياتنا المتقدمة مثل تعلّم الآلات وإنترنت الأشياء والتحليلات البرمجية المتطورة، عملاءنا من الشركات على التحوّل إلى مؤسسات ذكية، كما تزوّد الشركة المستخدمين والمؤسسات برؤى معمّقة وتعزز التعاون فيما بينهم بما يمكّنهم من التفوق على منافسيهم. إننا نبسّط التقنيات التي توفرها لتمكّن المستخدمين من تشغيل برمجياتنا بالطريقة التي يفضّلونها ودون انقطاع في العمل. وتساعد الحزمة المتكاملة من التطبيقات والخدمات التي نوفرها لعملائنا من الشركات ومؤسسات القطاع العامّ عبر 25 قطاعا مختلفا حول العالم على العمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في أعمالهم. ومن خلال شبكة عالمية تتكون من شركاء وعملاء وموظفين وخبراء، تساهم إس إيه بي في تعزيز العمليات اليومية التي تُحسن من حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.sap.com