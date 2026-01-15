أعلنت طيران الجزيرة اليوم، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، أنها ستنقل جميع رحلاتها المتوجهة إلى العاصمة عمّان لتهبط في مطار مدينة عمّان الجديد وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2026، حيث تأتي هذه النقلة بهدف توفير بوابة أسرع وأكثر سلاسةً للمسافرين إلى العاصمة الأردنية بعد أن كانت الشركة تسير رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وبموجب هذا التغيير، ستصبح طيران الجزيرة أول شركة طيران من الكويت تشغّل رحلات تجارية مجدولة إلى مطار مدينة عمّان الجديد، ما يعزز الربط الجوي بين الكويت والأردن ويدعم حركة السفر بين البلدين الشقيقين.

وتدعو شركة طيران الجزيرة جميع المسافرين من وإلى مدينة عمّان اعتباراً من 1 فبراير إلى التخطيط لرحلاتهم وفقاً لهذه النقلة، والتأكد من أن حجوزاتهم وترتيبات التنقل، وأن مستندات السفر تُظهر مطار مدينة عمّان الجديد كنقطة الوصول والمغادرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام: "يسرّنا الترحيب بطيران الجزيرة كأول شركة طيران من الكويت تشغّل رحلات تجارية مجدولة إلى مطار مدينة عمّان الجديد. فهذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في توسيع مكانة المطار للمساهمة في الربط الجوي الإقليمي، ونتطلع إلى تقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة للمسافرين بين الأردن والكويت."

وتعمل طيران الجزيرة بشكل وثيق مع إدارة المطار وشركاء الخدمات الأرضية لضمان انتقال سلس للمسافرين. ومن خلال نقل عملياتها إلى مطار مدينة عمّان الجديد، تواصل طيران الجزيرة تعزيز شبكتها بخيارات سفر ذات القيمة المضافة التي تهدف النهوض بتجربة المسافرين وبما يقرّبهم من قلب المدن التي يتجهون إليها.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراثان باسوباثي: "لطالما كانت عمّان سوقاً مهماً لطيران الجزيرة، ويعزز هذا الانتقال إلى مطار مدينة عمّان الجديد التزامنا بجعل السفر أكثر سهولة وراحة وبتكلفة تنافسية. ومن خلال تسيير رحلاتنا إلى مطار بالقرب من قلب العاصمة، نهدف إلى توفير تجربة سفر متكاملة تقلُص الوقت والتكلفة في التنقل بين المطار والعاصمة. كما نفخر بكوننا أول شركة طيران من الكويت تشغّل رحلات تجارية مجدولة إلى مطار مدينة عمّان الجديد في خطوة ريادية تعكس التزامنا بتعزيز الربط الإقليمي."

وبتسيير الرحلات من وإلى مطار مدينة عمّان الجديد، توفر الشركة مزايا عديدة لا سيما خدمة المسافرين الباحثين عن السرعة وسهولة الوصول إلى المدينة، إذ يتميز المطار بمبنى أصغر وأكثر كفاءة يوفّر تجربة أسرع عبره، فيما يقع على بُعد نحو 10 كيلومترات فقط من وسط عمّان، ما يقلل بشكل كبير زمن التنقل ويساهم أيضاً في خفض تكاليف المواصلات الأرضية، ويمكّن المسافرين من الوصول بسرعة أكبر إلى منازلهم أو فنادقهم أو اجتماعاتهم.

وتُسيّر طيران الجزيرة حالياً رحلات إلى أكثر من 70 وجهة، وتخدم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً بأسطول يضم 23 طائرة، إلى جانب إدارتها وتشغيلها مبنى ركابها الخاص T5 في مطار الكويت الدولي. وفي المرحلة المقبلة من نموها، تخطط الشركة لخدمة أكثر من 100 وجهة ونقل أكثر من 10 ملايين مسافر خلال السنوات الأربع المقبلة، كما ستوسّع أسطولها من خلال طلبيتها المؤكدة لشراء 26 طائرة من طراز إيرباص، تشمل 18 طائرة من طراز A320neo و8 طائرات من طراز A321neo.

للمساعدة والاستفسار، يمكن للمسافرين التواصل مع خدمة عملاء طيران الجزيرة على الرقم 177 داخل الكويت أو على الرقم 22054944 965+ من خارج الكويت.

