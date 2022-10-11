· النظام الجديد يساهم في تعزيز ربط المملكة بمنطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا

الرياض - أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" انضمامها إلى تحالف نظام كابل بحري جديد، "إفريقيا 1"، والذي سيساهم في تعزيز ربط المملكة العربية السعودية بمنطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا من خلال سعات ربط متطورة ومسارات جديدة متكاملة مع شبكات موبايلي في المملكة ونقاط الربط الحدودية مع خطوط وشبكات الاتصالات في الدول المجاورة.

ويشمل تحالف "إفريقيا 1" شركة "موبايلي" وهي الشركة الوحيدة من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدة شركات اتصالات اقليمية ودولية.

وتسهم مشاركة "موبايلي" في تحالف "إفريقيا 1" في تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى توفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية بشبكة الإنترنت، كما تسهم هذه المشاركة في توفير خدمات اتصال أقوى تلبي احتياجات عملاء موبايلي من القطاعين العام والخاص لتحقيق مساعيهم في التحول الرقمي.

وتعليقاً على ذلك، صرَّح نائب الرئيس الأول لقطاع خدمات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة في«موبايلي»، المهندس ثامر الفدا، قائلًا: "تستمر موبايلي في التزامها نحو دعم برامج التحول الرقمي والعمل على تمكين أهداف رؤية المملكة 2030.وبانضمامنا إلى تحالف نظام كابل "إفريقيا 1"، نسعى إلى إحداث أثر إيجابي على مختلف القطاعات من خلال إضافة مسارات جديدة لشبكة الاتصالات العالمية عبر المملكة، الأمر الذي يعزز من الإمكانيات المتاحة لمختلف عملائنا محليًا وإقليميًا عبر توفير الاتصال المباشر بالمواقع الاستراتيجية العالمية".

يتميز نظام الكابل البحري الجديد بتقنيات متقدمة سترفع من أداء شبكات الاتصالات في المملكة إلى مستويات أعلى تساعد في رفع جودة الخدمات ورضا المستخدمين، وسيتم ربط نظام الكابل بمحطة إنزال استراتيجية جديدة في مدينة ضباء شمال غربيّ المملكة، ومن المتوقع تدشين هذا النظام مع نهاية 2024.

ويبلغ طول الكابل البحري 10,000 كيلومتر، وستتوفر له محطات إنزال خاصة في المملكة والإمارات ومصر والسودان والجزائر وفرنسا وباكستان وكينيا وجيبوتي في المرحلة الأولى. وسيتوسع في مرحلته الثانية ليصل إلى اليمن والصومال وتنزانيا وموزمبيق. وسيتم تجهيز النظام بمعدات ASN 1620 SoftNode والتي تتميز بتقديم أداءٍ عالٍ بسرعات 200/300/400Gb/s على خطوط XWAV المتطورة.

ويعتبر هذا المشروع هو الأحدث في سلسلة من المبادرات التي تتبناها "موبايلي" لتحسين تجربة العملاء عبر اعتماد تقنيات جديدة ومتقدمة، كما تستمر موبايلي في رحلتها نحو دعم التحول الرقمي عبر توفير سرعات إنترنت عالية الجودة وأكثر موثوقية ترقى للمعايير العالمية. بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية الشركة وتعزيز قدرات البنية التحتية المتميزة لديها وزيادة تنوعها والتأكيد على مرونتها وأن تكون الخيار الأفضل للعملاء.

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نبذة حول إتحاد إتصالات (موبايلي)

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.

لتواصل الإعلاميين:

متعب الغامدي، موبايلي، +966582228866، metab.alghamdi@mobily.com.sa