دبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في الإمارات، عن اكتمال أعمال الإنشاءات في مشروعها "بارك أفنيو 1" في مدينة محمد بن راشد بنسبة 99%. ويعتبر بارك أفينيو مجمعاً سكنياً حيوياً يمتاز بالربط الجيد مع محيطه، ويتمتع بموقع استراتيجي في واحدة من أكثر المناطق المرشحة للنمو وأكثرها جاذبية مع مختلف أنحاء المدينة.

ويتألف "بارك أفينيو" من ثلاثة مبانٍ توفر مجتمعة 372 وحدة سكنية و 29 مساحة للتجزئة، حيث يضم كل واحد من المباني مجموعة من المرافق، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة. وتم حتى الآن الانتهاء من أعمال الهيكل والطابوق والتكسية الداخلية، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البلاط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية بنسب 98% و 99% و 98% على التوالي، كما اكتملت الأعمال الخارجية بنسبة 87%. وتم الانتهاء من حمام السباحة بنسبة 96%، بينما اكتملت الواجهة الأمامية بنسبة 99%، والتشطيبات الإجمالية 92%. وتمت زيادة القوى العاملة إلى 660 فرداً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: : "إننا نشعر بالحماسة إزاء التقدم المذهل من حيث السرعة والجودة وبالمستويات المتميزة التي نحققها في بارك أفينيو، خاصة مع اقترابنا من اكتماله المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري 2023. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بفضل التزامنا الثابت بالتميز والجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقنا وشركاؤنا. وفي الوقت الذي نقترب فيه من موعد تسليم المفاتيح لمستثمرينا، فإننا نتطلع إلى الترحيب بهم للاستمتاع بأسلوب الحياة الاستثنائي الذي سيوفره بارك أفينيو لهم".

ويقوم تصميم مشروع عزيزي بارك أفينيو حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح الذي يسهل الوصول إليه، ليقدم ملاذاً خاصاً يتسم بالهدوء داخل المدينة، لاسيما وأنه سيكون محاطاً بالمساحات الخضراء. وتقع المباني الثلاثة على مقربة من عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول القادم، و "ميدان جراند ستاند" و "ذا تراك"، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي، ما يجعل منه مكاناً مثالياً للراغبين في الوصول إلى أبرز الوجهات في المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بالهدوء والإطلالات البانورامية التي يوفرها المشروع على أفق دبي.

وعلى مقربة من بارك أفينيو، أطلقت عزيزي للتطوير العقاري مؤخراً مشروع "ريف" ضمن 24 مبنى، تمثل مجتمعة مرحلة فائقة الفخامة في ريفيرا. وأكمل المطور مؤخراً 6,000 وحدة في 30 مبنى في ريفيرا، مجمعها المرموق في مدينة محمد بن راشد، بالقرب من بارك أفينيو، وكريك فيوز 1 المكون من 634 وحدة في مدينة دبي الطبية.

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