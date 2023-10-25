دبي: أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية بلغت 1,936 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ، بزيادة قدرها 46,4٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح. والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة السوقية بقيت مرتفعة مما ساهم في هذه النتائج المميزة ولا تزال التوقعات الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المزدهر الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي خلال عام 2024.

نتائج الربع الثالث 2023:

بلغت الأرباح الصافية 1,936 مليون درهم مرتفعة بنسبة 46,4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 3,716 مليون درهم بنسبة 36,6% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات

بلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم

بلغت الأرباح التشغيلية 2,835 مليون درهم مرتفعة بنسبة 42,5%

بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 899 مليون درهم

كما في 30 سبتمبر 2023:

حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,80% ، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,65% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13,34% ، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.

ارتفع إجمالي القروض بنسبة 11,1% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 88,5 مليار درهم

بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,23%

بيان الدخل

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 إلى 3,716 مليون درهم بزيادة قدرها 36,6٪، ويعزى هذا الإرتفاع إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 43,2% نتيجة لنمو القروض وارتفاع معدلات الفائدة ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 22,5% من تعزيز انشطة الأعمال.

بلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم مرتفعة كنتيجة للتضخم والإستثمارات المستمرة في الأتمتة والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والالتزام القانوني. بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة عند 23,72٪.

بيان الدخل (مليون درهم) 9M 23 9M 22 YoY Var Q3 23 Q2 23 QoQ Var صافي دخل الفوائد 2,654 1,853 43.2% 885 880 0.6% الإيرادات التشغيلية الأخرى 1,062 867 22.5% 369 344 7.3% إجمالي الإيرادات 3,716 2,720 36.6% 1,255 1,224 2.5% المصاريف التشغيلية 881 730 20.7% 302 290 4.1% الربح التشغيلي 2,835 1,990 42.5% 953 934 2.0% صافي مخصصات انخفاض القيمة 899 668 34.6% 243 283 (14.1%) صافي الأرباح 1,936 1,322 46.4% 710 650 9.2%

الميزانية العمومية

بلغ اجمالي الموجودات 126,0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعا بنسبة 7,2% مقارنة بـ 117,5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 82,9 مليار درهم بنسبة 4,7% مقارنة بـ 79,1 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.

وبلغت ودائع العملاء 86,4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 5,7% مقارنة بـ 81,8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 50,9% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95,9%.

الميزانية العمومية (مليون درهم) Sep 23 Sep 22 YoY Var Sep 23 Jun 23 QoQ Var القروض والتسليفات- بالإجمالي 88,478 84,068 5.2% 88,478 86,401 2.4% مخصصات انخفاض القيمة 5,588 4,930 13.3% 5,588 5,635 (0.8%) القروض والتسليفات- بالصافي 82,889 79,138 4.7% 82,889 80,766 2.6% إجمالي الموجودات 126,024 117,531 7.2% 126,024 123,129 2.4% ودائع العملاء 86,442 81,778 5.7% 86,442 85,720 0.8% حقوق المساهمين 14,951 13,387 11.7% 14,951 14,319 4.4%

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6,49% مقارنة بـ 6,73% كما في نهاية 2022.

بلغت مخصصات انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 899 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسية بـ 71 نقطة أساس لتصل إلى 80,60% (31 ديسمبر 2022: 79,89%) ونسبة 120,84% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. بلغ اجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5,588 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2023.

السيولة وكفاية رأس المال

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,23% كما في 30 سبتمبر 2023 (ديسمبر 2022: 87,09%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.

تم تعزيز نسب كفاية رأس المال لبنك دبي التجاري بشكل أكبر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,80% ، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,65% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 13,34% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.

المؤشرات الرئيسية (%) 9M 23 9M 22 YoY Var

(bps) Q3 23 Q2 23 QoQ Var

(bps) العائد على حقوق الملكية 21.38% 15.78% 560 23.13% 22.26% 87 العائد على الموجودات 2.13% 1.52% 61 2.28% 2.15% 13 كفاءة التشغيل 23.72% 26.84% (312) 24.04% 23.73% 31 القروض المصنفة 6.49% 6.75% (26) 6.49% 6.63% (14) تغطية المخصصات 80.60% 74.90% 570 80.60% 81.72% (112) القروض والتسليفات إلى الودائع 95.89% 96.77% (88) 95.89% 94.22% 167 التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.23% 92.93% (570) 87.23% 86.18% 105 كفاية رأس المال 16.80% 15.59% 121 16.80% 16.43% 37 الشق الأول لرأس المال 15.65% 14.43% 122 15.65% 15.27% 38 الشق الأول لرأس المال المشترك 13.34% 12.06% 128 13.34% 12.92% 42

التصنيفات الائتمانية

Agency Rating Outlook Date Fitch Ratings A- Stable Apr-23 Moody's Baa1 Stable Oct-23

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لمحة عامة عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري في دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1969 وهو شركة مساهمة عامة.

إن أسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بأغلبيتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بينها 20% مملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وتزيد القوى العاملة في البنك عن 1,100 موظفا. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية والإسلامية لعملائه من المؤسسات والشركات التجارية والأفراد من خلال شبكة أفرع مكونة من 14 فرعا. ويستثمر البنك في شبكة واسعة من اجهزة الصراف الآلي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 167 جهازا.

للاستفسارات يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على البريد الالكتروني investor.relations@cbd.ae