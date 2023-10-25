دبي: أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية لفترة التسعة  أشهر الأولى من العام 2023. 

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية بلغت 1,936 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ، بزيادة قدرها 46,4٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح. والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة السوقية بقيت مرتفعة مما ساهم في هذه النتائج المميزة ولا تزال التوقعات الاقتصادية وثقة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية مدعومة بالنشاط المحلي المزدهر الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي خلال عام 2024. 

نتائج الربع الثالث 2023: 

  • بلغت الأرباح الصافية 1,936 مليون درهم مرتفعة بنسبة 46,4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.   

  • ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 3,716 مليون درهم بنسبة 36,6% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات  

  • بلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم  

  • بلغت الأرباح التشغيلية 2,835 مليون درهم مرتفعة بنسبة 42,5%  

  • بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 899 مليون درهم 

كما في 30 سبتمبر 2023: 

  • حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,80% ، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,65% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13,34% ، وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية. 

  • ارتفع  إجمالي القروض بنسبة 11,1% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 88,5 مليار درهم 

  • بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,23%  

بيان الدخل 

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 إلى 3,716 مليون درهم بزيادة قدرها 36,6٪، ويعزى هذا الإرتفاع إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 43,2% نتيجة لنمو القروض وارتفاع معدلات الفائدة ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 22,5% من تعزيز انشطة الأعمال. 

بلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم مرتفعة كنتيجة للتضخم والإستثمارات المستمرة في الأتمتة والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والالتزام القانوني. بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة عند 23,72٪. 

بيان الدخل (مليون درهم) 

9M 23 

9M 22 

 YoY Var  

Q3 23 

 Q2 23  

 QoQ Var   

صافي دخل الفوائد 

2,654 

1,853 

43.2% 

885 

880 

0.6% 

الإيرادات التشغيلية الأخرى 

1,062 

867 

22.5% 

369 

344 

7.3% 

إجمالي الإيرادات 

3,716 

2,720 

36.6% 

1,255 

1,224 

2.5% 

المصاريف التشغيلية 

881 

730 

20.7% 

302 

290 

4.1% 

الربح التشغيلي 

2,835 

1,990 

42.5% 

953 

934 

2.0% 

صافي مخصصات انخفاض القيمة 

899 

668 

34.6% 

243 

283 

(14.1%) 

صافي الأرباح 

1,936 

1,322 

46.4% 

710 

650 

9.2% 

الميزانية العمومية 

بلغ اجمالي الموجودات 126,0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعا بنسبة 7,2% مقارنة بـ 117,5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.  

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 82,9 مليار درهم بنسبة 4,7% مقارنة بـ  79,1 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.  

 وبلغت ودائع العملاء 86,4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 5,7% مقارنة بـ 81,8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 50,9% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95,9%. 

الميزانية العمومية (مليون درهم) 

 Sep 23  

Sep 22 

 YoY Var  

Sep 23 

Jun 23 

QoQ Var 

القروض والتسليفات- بالإجمالي 

88,478 

84,068 

5.2% 

88,478 

86,401 

2.4% 

مخصصات انخفاض القيمة 

5,588 

4,930 

13.3% 

5,588 

5,635 

(0.8%) 

القروض والتسليفات- بالصافي 

82,889 

79,138 

4.7% 

82,889 

80,766 

2.6% 

إجمالي الموجودات 

126,024 

117,531 

7.2% 

126,024 

123,129 

2.4% 

ودائع العملاء 

86,442 

81,778 

5.7% 

86,442 

85,720 

0.8% 

حقوق المساهمين 

14,951 

13,387 

11.7% 

14,951 

14,319 

4.4% 

جودة الموجودات 

انخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6,49% مقارنة بـ 6,73% كما في نهاية 2022.  

بلغت مخصصات انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 899 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسية بـ 71 نقطة أساس لتصل إلى 80,60% (31 ديسمبر 2022: 79,89%) ونسبة 120,84% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. بلغ اجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5,588 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2023.  

السيولة وكفاية رأس المال 

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,23% كما في 30 سبتمبر 2023 (ديسمبر 2022: 87,09%) مقارنة بنسبة 100%  الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.  

تم تعزيز نسب كفاية رأس المال لبنك دبي التجاري بشكل أكبر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,80% ، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,65% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 13,34% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي. 

المؤشرات الرئيسية (%) 

9M 23 

9M 22 

YoY Var  
(bps) 

Q3 23 

Q2 23 

QoQ Var  
(bps) 

العائد على حقوق الملكية 

21.38% 

15.78% 

560 

23.13% 

22.26% 

87 

العائد على الموجودات 

2.13% 

1.52% 

61 

2.28% 

2.15% 

13 

كفاءة التشغيل 

23.72% 

26.84% 

(312) 

24.04% 

23.73% 

31 

القروض المصنفة 

6.49% 

6.75% 

(26) 

6.49% 

6.63% 

(14) 

تغطية المخصصات 

80.60% 

74.90% 

570 

80.60% 

81.72% 

(112) 

القروض والتسليفات إلى الودائع 

95.89% 

96.77% 

(88) 

95.89% 

94.22% 

167 

التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة  

87.23% 

92.93% 

(570) 

87.23% 

86.18% 

105 

كفاية رأس المال 

16.80% 

15.59% 

121 

16.80% 

16.43% 

37 

الشق الأول لرأس المال 

15.65% 

14.43% 

122 

15.65% 

15.27% 

38 

الشق الأول لرأس المال المشترك 

13.34% 

12.06% 

128 

13.34% 

12.92% 

42 

التصنيفات الائتمانية 

Agency 

Rating 

Outlook 

Date 

Fitch Ratings 

A- 

Stable 

Apr-23 

Moody's 

Baa1 

Stable 

Oct-23 

#بياناتشركات
- انتهى -
لمحة عامة عن بنك دبي التجاري 

تأسس بنك دبي التجاري في دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1969 وهو شركة مساهمة عامة.   

إن أسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بأغلبيتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بينها 20% مملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وتزيد القوى العاملة في البنك عن 1,100 موظفا. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية والإسلامية لعملائه من المؤسسات والشركات التجارية والأفراد من خلال شبكة أفرع مكونة من 14 فرعا. ويستثمر البنك في شبكة واسعة من اجهزة الصراف الآلي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 167 جهازا. 

للاستفسارات يرجى التواصل  مع علاقات المستثمرين على البريد الالكتروني  investor.relations@cbd.ae  