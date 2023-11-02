توسعة محفظة المطاعم على المسار الصحيح لافتتاح ما بين 250 إلى 260 متجراً جديداً بحلول نهاية العام، مع افتتاح 184 متجراً جديداً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بالإضافة إلى 92 متجراً جديداً قيد الإنشاء.

بلغت الإيرادات 1,897.0 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 446.5 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 7.1% و10.4% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة 195.0 مليون دولار أمريكي مع معدل تحويل نقدي قدره 66.3%خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

أبوظبي والرياض، أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمزAMR/ ISIN: AEE01135A222) و(المدرجة في "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

الأداء على أساس سنوي

سجلت الشركة إيرادات قدرها 1,897.0 مليون دولار أمريكي وأرباحاً معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 446.5 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 7.1% و10.4% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. إن نمو الإيرادات كان مدعوماً بالنمو على أساس المثل بالمثل ونمو محفظة المطاعم في جميع البلدان التي تعمل فيها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.

كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 6.0% في الإيرادات على أساس المثل بالمثل للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. إن هذه الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالأداء القوي الذي شهدته أكبر 3 علامات تجارية تابعة للشركة - "كي إف سي" و"بيتزا هت" و"هارديز".

وتحسنت هوامش الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.7% لتصل إلى 446.5 مليون دولار أمريكي خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مدعومة بتباطؤ التضخم السلعي والتركيز المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية.

وارتفع صافي الربح شركة أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) إلى 226.7 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة قدرها 15.8%. إن نمو صافي الربح كان مدفوعاً بنمو الاعمال و تحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى إلى تأثير رسوم المطالبة الضريبية لمرة واحدة في مصر البالغة 24.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام 2022. وحققت الشركة نمواً في صافي الدخل رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك المرتبطة بالإفتتاح المتسارع للمتاجر الجديدة بقيمة 6.5 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى جانب التأثيرالسلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 10.0 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2023 إيرادات بقيمة 655.5 مليون دولار أمريكي، مع نمو قوي بنسبة 5.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 81.9 مليون دولار أمريكي. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدعم من المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 21.5% بعد التكيف مع التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان وانخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 8.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

واصلت الشركة خططها التوسعيه للمطاعم خلال الأشهر التسعة الأولى وأضافت 184 متجراً جديداً خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023. حيث وصل إجمالي عدد المطاعم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 إلى ألفين و338 مطعماً، كما بلغ عدد المطاعم قيد الإنشاء حالياً 92 مطعماً تماشياً مع خطط الشركة لافتتاح هذا العام إلى 250 - 260 مطعماً جديداً.

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية

حافظت أمريكانا للمطاعم على ميزانية عمومية متينة ووضع مالي قوي. وبفضل التدفقات النقدية الحرة المعدّلة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 والتي بلغت 195.0 مليون دولار أمريكي مع معدل تحويل نقدي قدره 66.3%، تتمتع الشركة بوضع جيّد لتغطية النفقات الرأسمالية ودعم سياسة توزيع الأرباح المعلنة.

أبرز النتائج المالية

بالمليون دولار

الربع الثالث من العام 2023 الربع الثالث من العام 2022 نسبة التغير الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023 الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 نسبة التغير الإيرادات 655.5 619.1 5.9% 1,897.0 1,771.0 7.1% الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 154.8 134.5 15.0% 446.5 404.6 10.4% هامش الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 23.6% 21.7% 23.5% 22.8% صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) 81.9 74.6 9.9% 226.7 195.8 15.8% التدفقات التشغيلية النقدية الحرة المعدّلة 84.1 1.9 NM 195.0 142.1 37.3% الأرباح لكل سهم (الدولار) 0.0097 0.0089 9.9% 0.0269 0.0232 15.8%

توقعات الإدارة

تتوقع الشركة مواصلة خططها بتوسيع حضورها وإضافة ما بين 250 إلى 260 مطعماً جديداً خلال عام 2023، عبر أسواق عملياتها مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية. وتتطلع الشركة إلى توسيع هوامش الأرباح نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية و المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية. وفي حين أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد يكون لها بعض التأثير على الأداء على المدى القصير، إلا أن تطلعات الشركة تبقى إيجابية بشأن بيئة الأعمال العامة وتوقعاتها للأداء على المدى الطويل.

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اجتماع إعلان النتائج المالية عبر الهاتف

من المقرر عقد اجتماع عبر الهاتف للإعلان عن النتائج المالية، وتليه جلسة أسئلة وأجوبة، يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وذلك في تمام الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 13:00 (بتوقيت المملكة المتحدة) / 8:00 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وسيقدم النتائج أماربال سندو (الرئيس التنفيذي)، وهارش بانسال (المدير المالي ومدير الشؤون العامة) وسونيكا ساهني (رئيس علاقات المستثمرين). ويمكن للمهتمين بحضور الاجتماع التسجيل هنا.

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.

كان الإدراج التاريخي المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية في عام 2022 بمثابة أول إدراج من نوعه في المنطقة. تعتبر أمريكانا للمطاعم اليوم صاحبة الامتياز الرئيسي وشركة رائدة في مجال الأطعمة والمشروبات وتتمتع بتاريخ عريق وانتشار جغرافي واسع، وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز، وتمتلك محفظة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية ومطاعم الخدمات السريعة والخدمة المتكاملة.

تتضمن محفظة الشركة العديد من العلامات التجارية الشهيرة للمطاعم العالمية، تشمل كي إف سي،بيتزا هت، هارديز، كرسبي كريم، بيتس كوفي، ويمبي، تي جي آي فرايديز، كوستا كوفي، وباسكن روبنز. توفر أمريكانا للمطاعم منصة رقمية تركز على العملاء تتضمن 20 تطبيقاً فائقاً، حيث تتيح للعملاء تجربة العلامات التجارية والوجبات العالمية المفضلة للمطاعم في أي وقت مكان بالطريقة التي يفضلونها.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة: www.americanarestaurants.com