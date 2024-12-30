القاهرة، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»، التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري. ويعد هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة «بداية»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10,0 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال – ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 178,05مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

178,05مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين تبلغ قيمة الشريحة (B) 569,76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

569,76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين تبلغ قيمة الشريحة (C) 614,27 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

614,27 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين تبلغ قيمة الشريحة (D) 418,42 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم مسيرة شركة «بداية للتمويل العقاري» لوضع معايير جديدة في قطاع التمويل العقاري بهدف تطوير باقة الحلول والخدمات المقدمة بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويلبي احتياجات العملاء دائمة التغير. وأضافت حمدي أن نجاح الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي لشركة «بداية»، فضلاً عن كفاءة فريق قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس الذي نجح في هيكلة وتنفيذ تلك الصفقة الواعدة. كما أكدت حمدي أن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ تلك الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع «بداية» ومواصلة الالتزام بتوفير حلول فريدة تمكن الشركات من تنمية أعمالهم وتحسين كفاءة عملياتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.

ومن جانبه أشاد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية» بهذا الإصدار الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري في مصر ويعكس ثقة السوق الراسخة في قدراتها على مواصلة الابتكار وتعظيم القيمة للعملاء وجميع الأطراف المعنية. وأضاف أبو جندية أن التعاون مع إي اف چي هيرميس طوال هذه المسيرة أثمر عن تعزيز استراتيجية التوريق والتوسع بباقة منتجات التمويل العقاري للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الرابع لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.4 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك كل من المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس - راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة.

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

مدير أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

عن بداية للتمويل العقاري

تعد شركة بداية للتمويل العقاري (بداية) واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري .وتقدم الشركة خدمات وحلول التمويل العقاري للعملاء الراغبين في شراء عقارات سكنية وتجارية في مصر أو الحصول على تمويل بضمان أصول شخصية أو تجارية. وتوفر الشركة منتجات تمويل مصممة لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية باستمرار وذلك من خلال منصة رقمية بأسرع وأسهل الإجراءات في السوق. تأسست الشركة في عام 2019 وهي مشروع مشترك بين إي اف چي هيرميس ومجموعة طلعت مصطفى وجي بي كابيتال.

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