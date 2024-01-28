الدوحة، قطر: أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ع.ق. (ناقلات)، وشركاتها التابعة (المجموعة) عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إذ تواصل المجموعة أداءها المالي القوي حيث حققت صافي ربح موحد بلغ 1,559 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة مع 1,439 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2022. ويسر مجلس الادارة ان يوصي بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 0.14 ريال قطري لكل سهم، ويدعو جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع انعقاده يوم الاثنين 26 فبراير 2024.

وتعكس هذه الزيادة المستقرة في أرباح الشركة كفاءتها في إدارة عملياتها وقدرتها على الاستفادة من الفرص التي سنحت بالرغم من التحديات التي شهدتها أسواق نقل الطاقة.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققتها المجموعة في السنة المالية 2023:

تحقيق صافي ربح قدره 1,559 مليون ريال قطري بنسبة زيادة 8.3 %

مليون ريال قطري بنسبة زيادة % تحقيق إيرادات قدرها 4,653 مليون ريال قطري بنسبة زيادة 5.7 %

وتعليقًا على أداء الشركة والنتائج المالية المتحققة، قال السيد عبدالعزيز جاسم المفتاح، رئيس مجلس الإدارة، "لقد واجه قطاع شحن الطاقة هذا العام جملةً من التغيرات الجوهرية والتحديات الكبرى التي صاغتها الأحداث العالمية والتحولات الجيوسياسية"، بيد أن ناقلات نجحت في معالجة هذه التحديات واجتياز التعقيدات المصاحبة لها وخرجت منها أكثر قوة ورسوخًا من ذي قبل، ما يبرز قدرتها على الصمود والتزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي. وفيما تواصل الديناميات الجيوسياسية تأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، تظل ناقلات ماضية بثبات وعزم متكيفةً مع هذه التغيرات؛ إذ ندرك أهمية التحلي بالمرونة في مواجهة التقلبات وحالة عدم اليقين، ونلتزم بتذليل الصعاب والتغلب على التحديات بالاعتماد على خبراتنا الفنية وشراكاتنا الاستراتيجية ونهجنا المستشرف للمستقبل.

يعكس الأداء المالي لناقلات خلال العام 2023 التزامنا الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي والتوسع الاستراتيجي؛ فلم تقتصر مساعي شركتنا هذا العام على اجتياز التحديات التي واجهها القطاع فحسب، بل حققت أيضًا نموًا مستدامًا، مما يعزز مكانتنا بصفتنا شريكا فاعلًا رئيسيًا في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية.

وأود أن أتوجه باسم مجلس الإدارة بعميق الشكر والتقدير لسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، للدعم المتواصل لأنشطة ناقلات، وللقائمين على كافة الإدارات في قطر للطاقة لتعاونهم مع الإدارة التشغيلية لحوض إرحمة بن جابر الجلاهمة. وكذلك أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمستأجر الرئيسي بعقد طويل الأجل لسفن ناقلات، شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، على دعمها المستمر لأعمال الشركة. وأخيرًا، نود أيضًا أن نتقدم بالشكر لشركاء ناقلات وللمساهمين الأفاضل ولطاقم الإدارة التنفيذية والموظفين وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية على جهودهم وتفانيهم ودعمهم الدائم لأعمال الشركة.

من جانبه، صرح المهندس عبدالله فضاله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، يعود هذا الأداء المالي اللافت إلى الالتزام الراسخ من جانب فريقنا المتفاني من موظفينا البحارة والعاملين في مكاتب الشركة، والذين لم يألوا جهدًا في نقل الطاقة النظيفة إلى أنحاء العالم على نحو يتسم بالسلامة والموثوقية، وقد كان لجهودهم الدؤوبة وتفانيهم المستمر دورٌ محوريٌ في تحقيق هذه النتائج. نظل في ناقلات ملتزمين.

بتطبيق أرقى المعايير لضمان سلامة عملياتنا التشغيلية العالمية، ومواصلة تعزيز مكانتنا بصفتنا مزوّدًا مفضلًا في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية". وفيما تتطلع ناقلات إلى آفاق المستقبل، أعرب الرئيس التنفيذي عن ثقته في استمرار نجاحات الشركة التي ترتكز في تحقيقها على فريق عمل لا يتمتع أعضاؤه بالمهارات الفنية والتفاني في القيام بأدوارهم فحسب، بل يمتثلون أيضًا بقيم الشركة الأساسية، ألا وهي السلامة والاحترام، والنزاهة، والشغف، والتشجيع.

لقد تم الإعلان مؤخرا في 9 يناير 2024 إجراء توسعة استراتيجية في أنشطة الشحن التي تضطلع بها الشركة من خلال ابرامها عقد بناء عدد من سفن الشحن الجديدة حيث تم التوقيع مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية على بناء ست سفن لنقل الغاز (ناقلتان متطورتان للغاز الطبيعي المسال بسعة شحن تبلغ 174,000 متر مكعب لكل منهما وأربع ناقلات حديثة لنقل غاز البترول المسال/غاز الأمونيا، بسعة تصل إلى 88,000 متر مكعب). ومن المقرر أن تتسلم ناقلات هذه السفن الحديثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.

سيترتب على هذه الإضافة الحديثة لأسطول ناقلات المستمر في التوسع تعزيز قدرة الشركة ومستوى مرونة الخدمات التي تقدمها لعملائها الكرام من ناحية، وكذلك اضافة لدور الشركة الرائد في قطاع نقل الطاقة كشركة عالمية في قطاع شحن الغاز من ناحية أخرى.

وتماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين واستراتيجيتها المتبعة في إشراك المساهمين والمستثمرين، فسوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع عبر الهاتف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com

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