قافلة حملة "الامارات نظيفة" تصل محطتها الثالثة في العاصمة الثقافية للدولة - إمارة الشارقة

بمشاركة 928 متطوعا

في بقعة طبيعية جميلة من امارة الشارقة مليئة بالاشجار المحلية المعمرة و غطاء نباتي من الاعشاب المحلية و الجمال التي تسير بكل اطمئنان في هذا الفضاء الواسع مما زاد المنظر جمالا، حطت مجموعة عمل الامارات للبيئة رحالها في ثالث محطات دورتها الـ21 من حملة "الإمارات نظيفة"، بعد أن اختتمت بنجاح فعالياتها في إماراتي عجمان و الفجيرة. تمكن أكثر من 928 متطوعا من جمع 1,532 كجم من النفايات و تغطية مساحة 5 كيلومترات في منطقة خطم في المليحة، ليصار بعدها إلى فصل النفايات المجمعة و إرسالها إلى المراكز المخصصة للتخلص منها و إعادة تدويرها بشكل صحيح. و قامت شركة بيئة بأخذ النفايات المجمعة الى محطاتها ليتم التخلص منها بطريقة صحيحة.

الحملة التي تقام هذا العام تحت رعاية وزارة التغير المناخي و البيئة و بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع و بدعم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية و غيرها من الهيئات الحكومية المحلية، تمكنت لحد الآن من جمع 4,712 كجم نفايات من 3 إمارات بمشاركة 3,232 متطوعاً من مختلف الجهات الحكومية و مؤسسات القطاع الخاص و المؤسسات الاكاديمية و المجتمع بصورة عامة.

و قالت السيدة حبيبة المرعشي عضو مؤسس و رئيسة المجموعة في كلمتها الافتتاحية: "ان مجموعة عمل الإمارات للبيئة اثبتت ريادتها في النشاط البيئي و البرامج التعليمية و برامج التوعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا أن نتلقى مشاركة فاعلة هذا العام من القطاعين العام و الخاص و المؤسسات الأكاديمية و الطلاب و الأسر. تهدف المجموعة إلى حشد جهود جميع شرائح المجتمع و إشراك الناس من جميع الخلفيات للعمل معا من خلال منصة مشتركة لمعالجة قضايا الاستدامة على نطاق واسع ".

و أضافت: "كما يسر مجموعة عمل الإمارات للبيئة ان تحافظ على استمرارية هذه المنصة المتعددة أصحاب المصلحة و الموجهة للمجتمع بنجاح على مدار العشرين عاما الماضية و عرض نتائج الجهود التعاونية التي يمكننا ترسيخها على أرض الواقع بشكل فعال. و قد سجلت هذه الحملة خلال العقدين مشاركة 849,228 شخص من مختلف قطاعات المجتمع، نجحوا في جمع 1,568,896 كيلوغرام من النفايات و تنظيف مساحة 1,008 كيلومتر مربع! "

و في ختام كلمتها، أعربت عن تقديرها لشركة ماكدونالدز الإمارات - الراعي المشارك للحدث، و الرعاة الداعمين دبي للاستثمار، شركة يو بي إس، شركة كانباك و شركة فارنيك، و الداعمون اللوجستيون - مصانع الفجيرة للبلاستيك، مياه العين،المراعي، ديلمونتي، الرغيف الذهبي، السنابل الذهبية، تترا باك، أستر و دو، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين – جلف نيوز و وسائل الإعلام الآسيوية.

تستمر الحملة في رحلتها حتى 15 ديسمبر، لتجوب مختلف إمارات الدولة، حيث تصل إلى دبي يوم 10 ديسمبر، فيما تحط رحالها في رأس الخيمة يوم 12 ديسمبر الجاري، و منه إلى أم القيوين يوم 13 ديسمبر الجاري، و تختتم فعالياتها في العاصمة أبوظبي يوم 15 ديسمبر الجاري.

و تحرص مجموعة عمل الامارات للبيئة خلال تنفيذ برامجها و أنشطتها المختلفة، ان تربطها بالأهداف العالمية أيضًا لتكون قادرة على تنفيذ القول المأثور "فكر عالميا و طبق محليا" لذلك تم تخطيط برنامج "الإمارات نظيفة" وفقا للعديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بما في ذلك الهدف # 3: صحة جيدة و الرفاه، الهدف# 11: مدن و مجتمعات محلية مستدامة ؛ الهدف رقم 12: الاستهلاك و الإنتاج المسؤولان؛ الهدف رقم 13: العمل المناخي؛ الهدف # 15: الحياة في البر و الهدف # 17: عقد الشراكات من أجل الأهداف.

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- انتهى -

معلومات للمحررين:

مجموعة عمل الإمارات للبيئة هي مجموعة عمل مهنية و مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي، تأسست في عام 1991 و هي مكرسة لحماية البيئة من خلال وسائل التعليم و برامج العمل و مشاركة المجتمع. يتم تشجيع و دعم المجموعة بنشاط من قبل الهيئات الحكومية المحلية و الاتحادية المعنية. و هي أول منظمة بيئية غير حكومية في العالم الحاصلة على شهادة ISO 14001 و الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الوضع المعتمد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) و برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) . هي أيضاً عضو في الميثاق العالمي للأمم و مجلس التنمية الحضرية العالمية (GUD) و تحالف المستثمرين العالميين للتنمية المستدامة (GISD) و شبكة كوكب واحد في إطار برنامج النظم الغذائية المستدامة (SFS) و الشراكة العالمية المعنية بالقمامة البحرية (GPML) و منظمة التغليف العالمية (WPO) بصفة "عضوية كاملة مع صلاحيات التصويت".

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