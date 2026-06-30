الإمارات واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيويةً للابتكار وريادة الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، استقطب برنامج «ذا غيم تشينجرز الشرق الأوسط»، المنصة الإماراتية الرائدة للاستثمار في الشركات الناشئة وريادة الأعمال، 1,500 طلب مشاركة من مؤسسين ورواد أعمال، وذلك قبيل إغلاق باب التقديم. ويعكس هذا الإقبال الكبير تنامي طموحات رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة، وعموم منطقة الشرق الأوسط، والهند وسنغافورة والأسواق العالمية.

صُمم البرنامج ليتجاوز كونه مجرد عمل تلفزيوني، إذ يشكل منصة متكاملة للاستثمار والإرشاد، تتيح لرواد الأعمال الواعدين في الإمارات وخارجها التعريف بمشروعاتهم أمام المستثمرين، والاستفادة من الإرشاد والتوجيه المتخصص، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والحصول على التمويل. وبالنسبة لمجتمع ريادة الأعمال، الذي لطالما امتلك الطموح لكنه افتقر إلى الوصول إلى الجهات والفرص المناسبة، يوفّر «ذا غيم تشينجرز الشرق الأوسط» اليوم مساراً حقيقياً يفتح أمام الأفكار الواعدة آفاقاً أوسع للنمو والوصول إلى الفرص التي تستحقها.

ويقود البرنامج بصفته المقدم والمرشد والمؤسس المشارك آر. مادهافان، الحائز على وسام بادما شري، والممثل وصانع الأفلام ورائد الأعمال المعروف، والذي صرّح قائلاً: "تنطلق كل شركة عظيمة من إيمان بفكرة، ورؤية واضحة، والشجاعة اللازمة لتحويلها إلى واقع. واليوم، أصبحت دولة الإمارات واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيويةً للابتكار وريادة الأعمال، ومن هذا المنطلق، صُمم برنامج «ذا غيم تشينجرز الشرق الأوسط» لاكتشاف رواد الأعمال الطموحين، ودعم الأفكار القادرة على إحداث تغيير حقيقي، وإلهام جيل جديد للتفكير بطموح أكبر، وبناء مشاريع أكثر جرأة، وصناعة أثر مستدام".

وبحسب القائمين على البرنامج، شكّلت خبرة مادهافان في تأسيس المشاريع والاستثمار فيها عنصراً محورياً في تطوير هذه السلسلة. فخبرته في تحقيق التوازن بين الإبداع ومتطلبات الأعمال، إلى جانب فهمه العميق لما يتطلبه تحويل فكرة واعدة إلى مشروع قابل للنمو والتوسع، أسهمت في رسم ملامح المنصة وترسيخ الرؤية التي تنطلق منها.

وينضم إلى مادهافان في تقديم «ذا غيم تشينجرز الشرق الأوسط» المخرج والمنتج السينمائي الشهير فيبول دي. شاه، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركتي «واكاوو فيلمز» و«أوبتيميستيكس إنترتينمنت»، إحدى شركات إنتاج المحتوى والبرامج التلفزيونية والمحتوى الرقمي.

وقال السيد فيبول: "يعكس حجم الإقبال الذي شهدناه خلال فترة زمنية قصيرة حجم الطموح الريادي الاستثنائي الذي تزخر به دولة الإمارات بصفة خاصة. كما يؤكد الحاجة إلى منصات تتجاوز مجرد إبراز المشاريع، لتوفر وصولاً حقيقياً إلى الفرص الاستثمارية، وتعزز حضور رواد الأعمال، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو. وقد صُمم برنامج "ذا غيم تشينجرز الشرق الأوسط" لربط المؤسسين الواعدين بالمستثمرين، وإتاحة فرص الإرشاد والتمويل لهم، إلى جانب تسليط الضوء على قصصهم، والتحديات التي واجهوها، وطموحاتهم، ونقلها إلى الجمهور في مختلف أنحاء الدولة والمنطقة".

ويجمع البرنامج نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاعات وصُنّاع منظومة ريادة الأعمال، لتوفير منصة تدعم الجيل المقبل من قصص النجاح الواعدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتسلّط الضوء عليها.

ولا يزال باب التقديم مفتوحاً حتى 5 يوليو 2026، حيث يُدعى المؤسسون ورواد الأعمال من دولة الإمارات والأسواق العالمية إلى تقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي.

ومن بين الطلبات المقدمة، سيتم اختيار 70 شركة ناشئة واعدة للانتقال إلى المرحلة التالية، حيث ستعرض أفكارها أمام لجنة مرموقة تضم نخبة من المستثمرين وقادة القطاعات ضمن برنامج تلفزيوني يُبث عبر القنوات التلفزيونية ومنصات البث الرقمي، وذلك للحصول على دعم يُسهم في تسريع نموها في دولة الإمارات، الذي تُعد واحدة من أكثر بيئات الأعمال حيويةً وديناميكيةً على مستوى العالم.

ومن المقرر عرض البرنامج لأول مرة على شاشة «Colors TV Middle East» في أواخر عام 2026، ليصل إلى الجمهور في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع بثه عبر أبرز منصات البث الرقمي. وقد صُممت استراتيجية توزيع البرنامج بعناية لضمان وصول قصص هؤلاء المؤسسين إلى جمهور واسع داخل المنطقة وخارجها، بما يمنح الأعمال المشاركة مستوىً استثنائياً من المصداقية والانتشار، يتجاوز بكثير ما يمكن أن تحققه عروض تقديم المشاريع التقليدية أمام المستثمرين.

ويتوقع المنظمون أن يتجاوز إجمالي عدد طلبات المشاركة 2,000 طلب قبل إغلاق باب التقديم للموسم، مع استمرار تدفق الطلبات من مؤسسي الشركات الناشئة في دولة الإمارات والهند وسنغافورة، إلى جانب عدد متزايد من الأسواق الدولية.

ويُغلق باب التقديم في 5 يوليو 2026، ويمكن لمؤسسي الشركات الناشئة من دولة الإمارات ومختلف الأسواق الدولية تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني: www.thegamechangersme.com

كما يدعو البرنامج المؤسسات والمستثمرين والعلامات التجارية الراغبة في إبرام شراكات استراتيجية إلى التواصل عبر الموقع الإلكتروني ذاته.

نبذة عن "ذا غيم تشينجرز الشرق الأوسط":

يُعد "ذا غيم تشينجرز الشرق الأوسط" المنصة الاستثمارية الرائدة في المنطقة للشركات الناشئة، إلى جانب كونه برنامجاً متخصصاً في ريادة الأعمال، وهو مملوك لكل من "أوربت ايفنتس" و "آر. مادهافان" و Optimystix Entertainment. وتهدف المنصة إلى ربط المؤسسين بمصادر التمويل، وبرامج الإرشاد، والشراكات الاستراتيجية، وفرص الوصول إلى الأسواق، من خلال جمع رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات ضمن منظومة واحدة، بما يسهم في تسريع الابتكار ودفع نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

وصُمم «ذا غيم تشينجرز الشرق الأوسط» كمنصة متكاملة تجمع بين الترفيه وريادة الأعمال عبر قنوات متعددة، ليتجاوز كونه برنامجاً تلفزيونياً، ويوفر فرصاً حقيقية ومؤثرة لمؤسسي الشركات والمستثمرين ومختلف الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، في المنطقة وخارجها.

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