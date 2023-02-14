الدوحة، قطر: أعلنت اليوم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ع.ق. (ناقلات) وشركاتها التابعة ("المجموعة") عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت المجموعة صافي ربح موحد قدره 1,439 مليون ريال قطري في السنة المالية 2022، بزيادة كبيرة نسبتها 6.3٪، مقارنة مع 1,354 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2021. وفي هذا الشأن يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.13 ريال قطري لكل سهم.

شهد العالم في العام 2022 زيادةً في الطلب على نقل الطاقة النظيفة، مما مكن الشركة في الاستمرار في تنويع محفظتها وحضورها الدولي من خلال اسطولها وشبكتها اللوجستية المرنة ومكانتها القيادية في السوق من خلال ارتباطها بعقود طويلة الأجل مع عملائها. كفل نموذج أعمال ناقلات قدرتها على الصمود والتكيّف مع تقلبات السوق، مما أتاح للشركة تحقيق عائدات مستدامة على المدى الطويل للمساهمين.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققتها المجموعة في السنة المالية 2022:

· تحقيق صافي ربح قدره 1,439 مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت 6.3%

· تحقيق إيرادات قدرها 4,401 مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت 6.3%

وقد أشاد مجلس إدارة ناقلات بجميع العاملين في الشركة على جهودهم المتواصلة لتحقيق الأداء المالي القوي والتميز التشغيلي المستدام على مدار العام 2022. وتقف الإنجازات المتحققة خلال العام شاهدًا قويًا على التزام ناقلات بالحفاظ على موقع الريادة في قطاع نقل الطاقة والعمل في الوقت نفسه على تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها إحدى أكبر البلدان المصدرة للطاقة النظيفة في العالم. ومن هذا المنطلق، يسرُّ مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.13 ريال قطري لكل سهم، ويدعو جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع انعقاده يوم الإثنين 13 مارس 2023.

وتعليقًا على أداء الشركة و النتائج المالية المتحققة، قال السيد عبدالعزيز جاسم المفتاح، رئيس مجلس إدارة ناقلات: "لقد كان عام 2022 عامًا حافلاً بالتغيرات والتحديات التي أعادت تشكيل صناعتنا. وكان كذلك عامًا تميّز بالأداء المالي الاستثنائي لشركتنا - وهو انعكاسٌ واضح لإستراتيجية التوسع التي اعتمدتها الشركة، وسجلها البارز وتميزها التشغيلي في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية.كما تمكنت ناقلات من الحفاظ على زخم عجلة التنمية واستمرارية أعمالها بصورة حققت القيمة المنشودة لعملائها ومساهميها.

كما يوجّه مجلس الإدارة خالص الشكر والتقدير لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، للدعم المتواصل لشركة ناقلات، وللقائمين على كافة الإدارات في قطر للطاقة ومنها المدن الصناعية لتعاونهم مع الإدارة التشغيلية لحوض إرحمة بن جابر الجلاهمة.

وكذلك نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمستأجر الرئيسي بعقد طويل الأجل لسفن ناقلات، شركة قطرغاز، على دعمها المستمر لأعمال الشركة.

وأخيرًا، نودّ أيضًا أن نتقدم بالشكر لعملائنا الدوليين ولشركاء ناقلات وللمساهمين الأفاضل ولطاقم الإدارة التنفيذية والموظفين وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية على جهودهم وتفانيهم ودعمهم الدائم لأعمال الشركة."

من جانبه، قال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لناقلات: "فعلى الرغم من كل التحديات التي واجهها العالم في عام 2022 والمتمثلة في وتيرة ارتفاع غير مسبوقة في اسعار الفائدة ومعدلات التضخم، تمكنت ناقلات من التغلب على هذه التقلبات بأقل تأثير على أدائها المالي ،وهو ما يدل بوضوح على قوة ومتانة إقتصاديات الشركة وتميزها التشغيلي في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية. وقد تحقق هذا نتيجةَ لجهود فريق العمل المتعاون لتحقيق القيمة الأمثل للمساهمين والعملاء. ومع التوسعة الإستراتيجية الأخيرة في أسطول ناقلات والمتمثلة بإضافة أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، والتحسّن في أداء المشاريع المشتركة في الحوض الجاف، حققت ناقلات نموًا مستدامًا خلال العام الماضي، مما يدل على التزامنا بالاستدامة المبتكرة والتميّز التشغيلي.

وقد أتاحت هذه الاضافة لناقلات سعةً أكبر في أسطولها وزيادةً في الكفاءة التشغيلية، ما منحنا ميزةً تنافسية في الوقت الذي تقومُ الشركة بتوسيع محفظتها في سوق النقل العالمي من خلال البحث المتواصل عن فرص واعدة تعود بالنفع على مساهميها على المدى الطويل."

وتماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين واستراتيجيتها المتبعة في مشاركة المساهمين والمستثمرين، سوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع عبر الهاتف ، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.nakilat.com .



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نبذة عن ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في العام 2005. وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. كما تشغّل شركة ناقلات مرافق بناء السفن وإصلاحها ومرافق تصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" لبناء السفن وإصلاحها في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة والشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com

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