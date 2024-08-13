بنسبة نمو 31 %

القاهرة - أغسطس 2024: حقق بنك البركة نتائج أعمال متميزة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، بما يؤكد على نجاحه في تنفيذ خطته الاستراتيجية التي تسعى نحو تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة والتي تناسب كافة احتياجات العملاء بهدف التوسع في السوق المصرفي المصري وجذب المزيد من العملاء وخلق فرص استثمارية وتمويلية جديدة.

وبحسب نتائج الأعمال المستقلة، فقد حقق البنك نمواً ملحوظاً على كافة الأصعدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، إذ بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 1,945 مليون جنيه بنسبة نمو 22 %، بينما سجل صافي الأرباح بعد الضريبة مبلغ 1,336 مليون جنيه بنسبة نمو 31 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد ساهم الارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق في تحقيق هذه الزيادة، حيث وصل إلى2,853 مليون جنيه بزيادة قدرها 674 مليون جنيه بنسبة نمو 31%، كما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 115 مليون جنيه بنسبة نمو 57 % لتسجل 318 مليون جنيه. وارتفع هامش صافي الأرباح (NPM%) بواقع 5.6 % خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ، مقابل 5.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجل إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء من بنك البركة زيادة قدرها 6.1 مليار جنيه بنسبة نمو 14% مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 49.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2024، بينما سجل إجمالى ودائع العملاء مبلغ 106 مليار جنيه بزيادة قدرها 21 مليار جنيه بنسبة نمو 24.8% مقارنة بنهاية عام 2023، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 47% فى نهاية يونيو 2024 مقابل 51 % في نهاية عام 2023.

هذا وقد شهدت محفظة ودائع الأفراد زيادة خلال الفترة قدرها 12,7 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4% مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 54,3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2024، بينما حققت محفظة ودائع الشركات زيادة قدرها 8,4 مليار جنيه بنسبة نمو 19.3% مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 51,7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2024.

وفي إطار خطة بنك البركة نحو تعزيز التمويلات المقدمة للعملاء، فقد حققت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال الفترة ، لتسجل 10.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,8 مليار جنيه بنسبة نمو 37.4% مقارنة بنهاية عام 2023. بينما سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 7,2 مليار جنيه بزيادة قدرها 970 مليون جنيه بنسبة نمو 15.6% مقارنة بنهاية عام 2023. علاوة على ذلك، فقد سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 2,3 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%، لتصل إلى 32,2 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2024.

ووفقاً للمؤشرات المالية المستقلة، تمكن البنك من تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول (ROAA%) بنسبة 2.3%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE%) نسبة 26.2%. كما وصلت إجمالي الأصول إلى 124,6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 24% مقارنة بنهاية عام 2023. بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية 10,8 مليار جنيه بنسبة نمو 10.7% مقارنة بنهاية عام 2023.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "نعتز في بنك البركة بما حققناه من أداء متميز في الربع الثاني من عام 2024، بما يعكس التزامنا الثابت بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا؛ تحقيقاً للنمو المستدام. إذ أظهرت المؤشرات الرئيسية تطورًا ونموًا ملحوظاً في جميع قطاعات عملياتنا بما يبرهن على أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ استراتيجيتنا القائمة على الابتكار والتركيز على العملاء والاستثمار في موظفينا وتقنياتنا."

وأضاف سيادته: "على مدار النصف الأول من العام، تمكن بنك البركة من تعزيز قدراته الرقمية إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية وتوسيع قاعدة عملائه، بما يسمح له بخدمتهم بكفاءة وفعالية أكبر. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل في تلبية متطلبات السوق المصرفي المتطور باستمرار من أجل تحقيق المزيد من النجاح على المدى الطويل."

عن بنك البركة:

بنك البركة هو أحد الروافد التابعة لمجموعة البركة التي تتخذ البحرين مقراً لها. تتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 3 قارات (13 دولة)، والتي بدورها تقدم خدماتها في أكثر من 600 فرع.

يعمل بنك البركة في مصر منذ أكثر من 40 عامًا ولديه شبكة فروع تبلغ 36 فرعاً تغطي القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد. يستهدف البنك التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد الفروع في معظم محافظات الجمهورية بنهاية عام 2025.

يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات والاستثمارات التي يتم تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عمليات البنك ومعاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. ويقدم البنك التمويل المباشر للأفراد وللشركات والمؤسسات ذات الجدارة المرتفعة وأيضاً يشترك في التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة.

وقد حصل بنك البركة على عدة جوائز دولية، كان آخرها جائزة "أفضل تمويل مشترك للتكنولوجيا والاتصالات" وجائزة "أفضل إعادة هيكلة في أفريقيا" من EMEA Finance Magazine ، وجائزة "البنك الأسرع نمواً في التحول الرقمي في مصر" و"البنك الأسرع نمواً" من International Finance Awards لعام 2024، بالإضافة للعديد من الجوائز الدولية المرموقة في عامي 2023 و2022 وقد تم إضافة البنك في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في مصر في عام 2022 و2023 و2024 على التوالي.

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