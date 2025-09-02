القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1,298.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.

يأتي إصدار شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 573.5 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 462 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA-. بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 263 مليون جنيه وبمدة استحقاق 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.

و أعرب هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، أن نجاح الإصدار الثاني لبرنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليارات بنهاية العام، وأشار سراج أن الشركة قد حققت نجاحاً ملحوظاً منذ بداية العام، حيث أبرمت عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة إجمالية خلال النصف الأول من العام تصل إلى 5.1 مليارات جنيه، يتركز 55% منها في القطاع العقاري، إلى جانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.

وعبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م، والذي يمثل إنجازًا جديدًا في جهود سي آي كابيتال لتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة. ويعكس هذا الإنجاز قدرة سي آي كابيتال على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين. واختتم هلال مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال وكافة الأطراف المشاركة في نجاح هذا الإصدار.

ومن جانبه صرح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام إصدار لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م. وأشار إلى أن هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي الرائدة في الاستفادة من أدوات سوق الدين كحل وأداة رئيسية للتمويل. وأخيرًا، سلّط عباس الضوء على الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار حيث كانت نسبة التغطية قرابة الـ 200%، مما يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها الرائدة بالسوق، والأداء القوي لمحافظ شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى).

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال:

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري.

ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات