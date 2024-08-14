· نموّ قوي في الأصول تحت الإدارة بنسبة 226% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

· بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي إلى 112 يديرون حالياً 141 صندوق.

· ارتفع عدد التراخيص الجديدة بنسبة 20.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

· زيادة مستمرة في حجم القوة العاملة تمثلت بإضافة 2500 فرصة عمل جديدة مع نهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

· توسيع النطاق الجغرافي أبوظبي العالمي يساهم في رفع معدل إشغال الوحدات السكنية إلى أكثر من 92% في جزيرة الربم مع نهاية شهر يونيو 2024.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استمرار مسار نموه التصاعدي اللافت في عام 2024، بعدما سجل أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام. وباعتباره المركز المالي الأسرع نمواً والسلطة التنظيمية الوحيدة في المنطقة التي تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر، يُعد أبوظبي العالمي بإنجازاته ومبادراته الاستراتيجية المستمرة مساهماً أساسياً في دفع نمو القطاع المالي في أبوظبي.

ويعزز مسار النمو المُطّرد لأبوظبي العالمي نسبة مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي بأبوظبي، والتي ارتفعت إلى 9.7% خلال الربع الأول من عام 2024. ويمضي أبوظبي العالمي بخطوات ثابتة في مسيرته للتحول إلى مركز عالمي محوري يجتذب شركات إدارة الأصول والمواهب والكفاءات المتميزة والاستثمارات، ليشكّل حجر الأساس في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال".

معلقاً على استمرار زخم النمو والأداء القوي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:"يُعد أبوظبي العالمي محفزاً رئيسياً لنمو القطاع المالي في أبوظبي، ومن خلال أدائه الاستثنائي ونموه اللافت في النصف الأول من عام 2024، سيرسخ مكانة أبوظبي المتميزة كمركز محوري ووجهة مفضلة للشركات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية. وتنسجم استراتيجيات أبوظبي العالمي انسجاماً تاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز مالي دولي رائد. ومن خلال إرساء الأسس لمنظومة مالية متكاملة ومزدهرة، وفي إطار جهودنا الدؤوبة لدفع الابتكار والتميز وتسريع رحلة التنمية الاستراتيجية، نفخر بنجاحنا الاستثنائي في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي العالمي للنمو للفترة بين 2023 و2027، ما يعزز مسيرة النمو السريعة للقطاع المالي في أبوظبي".

وأضاف: "سيواصل أبوظبي العالمي مساهمته في الارتقاء بمكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية رائدة ودفع نموها الاقتصادي المستدام، إلى جانب الاستفادة من الفرص الواعدة لتعزيز مفهوم اقتصاد الصقر في الإمارة والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذا العام الاستثنائي والمتميز وما بعده."

الارتفاع الملفت في عدد الشركات العاملة والتراخيص الجديدة يعكس النمو القوي لأبو ظبي العالمي

شكلت الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي، أحد أبرز عناصر نموه التصاعدي خلال النصف الأول من العام 2024، حيث ارتفع هذا العدد إلى 2,088 شركة في نهاية يونيو 2024، من ضمنها 231 شركة للخدمات المالية، ما يشكل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 في إجمالي عدد الشركات العاملة. كذلك قام أبوظبي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، بمنح 42 تصريح لتقديم الخدمات المالية، ما يعادل زيادة بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 حين بلغ هذا العدد 22 تصريح.

كذلك أصدر أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2024 ما مجموعه 1,271 ترخيصاً جديداً، بزيادة نسبتها 20.5% مقارنة مع عدد التراخيص خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

قطاع الخدمات المالية وإدارة الأصول يعزز مكانة أبوظبي كمركز مالي محوري في المنطقة

يواصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي تحقيق النمو والازدهار، حيث سجّل زيادة ملحوظة في حجم الأصول تحت الإدارة، وعدد شركات إدارة الأصول والمؤسسات العالمية والصناديق الاستثمارية التي أسست مقراتها في أبوظبي العالمي. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، نمت الأصول تحت الإدارة بنسبة 226% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحلول نهاية يونيو 2024، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي112 يديرون حالياً 141صندوقاً.

تضم قائمة الشركات العاملة في قطاع إدارة الأصول والتي حصلت مؤخراً على ترخيص تقديم خدمات مالية عدداً من أبرز المؤسسات المالية العالمية من بينها كل من "أكسا أي إم" و"إيفيل إنفستمنت" و"جي كيو جي بارتنرز" و"إس إس أند سي للخدمات المالية" و"مورجان ستانلي". كما حصلت مجموعة أخرى من شركات إدارة الأصول على موافقة مبدئية للعمل في أبوظبي العالمي، من بينها كل من "آسبين ديجيتال" و"بلانتيير كابيتال" و"بلو أوول" و"فييرا كابيتال" و"انفيني كابيتال" و"أي سكويرد كابيتال" و"ناينتي وان جلف كابيتال" و"بننسولا" و"توكين باي كابيتال" و"تريتون" و"فيزيير". بالإضافة إلى ذلك فإن المزيد من الشركات العاملة في قطاع إدارة الأصول، من ضمنها صناديق التحوّط والأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المؤسسية وشركات رأس المال الاستثماري، تعتزم تأسيس حضورها قريباً في أبوظبي العالمي.

وفيما يستمر قطاع إدارة الأصول بلعب دور رئيسي في النمو القوي لأبوظبي العالمي، انضمت مجموعة واسعة من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية ضمن القطاع المصرفي وقطاعات المدفوعات وإدارة الثروات والتأمين، إلى منظومة سوق أبوظبي العالمي، سواء عبر حصولها على ترخيص تقديم خدمات مالية أو عبر نيلها الموافقة مبدئية للعمل في أبوظبي العالمي. حيث ضمت قائمة الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مالية كل من "بارينجوي" و"دويتشه بنك أي جي" و"فيديليس أوبكو" و"ليزر ديجيتال" و"باكسوس إيشوينس مينا". كما حصلت مجموعة أخرى من الشركات على موافقة مبدئية للعمل في أبوظبي العالمي، من بينها كل من "أويستر لإعادة التأمين بروكرز" و"مصرف إس إم بي سي الدولي"، وغيرها من الشركات.

وفي مايو 2024 استضاف أبوظبي العالمي، النسخة الثانية من لقاء المستثمرين الإماراتيين والفرنسيين، وهو لقاء استثنائي، ترأسه معالي برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا، بحضور 24 شركة إدارة أصول فرنسية بأصول تحت الإدارة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.6 تريليون دولار أمريكي. وشكّل اللقاء منصة فريدة لأصحاب المصلحة في البلدين لبناء شراكات وتحالفات استراتيجية، وتحديد فرص جديدة وواعدة لتعزيز النمو المتبادل، كما رسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد ووطّد الشراكة الاستراتيجية والروابط القوية بين دولة الإمارات وفرنسا.

تسليط الضوء على المكانة العالمية البارزة لأبوظبي: جولات دولية تشهد تجاوباً غير مسبوق

في إطار جهوده لمواصلة توسيع بصمته وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، نظّم أبوظبي العالمي سلسلة من الجولات خلال النصف الأول من عام 2024، شملت دولاً ومناطق متعددة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة الأوروبية وهونج كونج وشبه القارة الصينية.

وعقد أبوظبي العالمي، خلال جولته في الولايات المتحدة ومشاركته في مؤتمر "آي كونيكشنز جلوبال آلتس 2024”، أكثر من 40 جلسة مباحثات ثنائية مع صناديق تحوُّط وصناديق أسهُم خاصة، وشركات رأس مال استثماري. وفي أوروبا، عقد أبوظبي العالمي أكثر من 100 لقاء وجلسة مباحثات ثنائية مع كبار القادة في قطاعات الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق التحوّط في فرنسا وسويسرا وغيرها من المراكز الأوروبية الحيوية. وجاءت هذه اللقاءات في خضم موجة من تدفق الثروات العالمية إلى دولة الإمارات، وتخللتها المشاركة في فعاليات دولية مرموقة مثل القمة الأوروبية لمعهد التمويل الدولي لعام 2024 التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس ومؤتمر "جي بي مورجان" للأسواق العالمية.

واختتم أبوظبي العالمي جولاته في الصين وهونج كونج بنجاح، حيث عُقدت اجتماعات استراتيجية شملت 75 شركة ومؤسسة مالية. وركزت المباحثات على التعاون في المجال التنظيمي عبر الحدود مع سلطة النقد في هونج كونج، وخطط توسع العديد من شركات هونج كونج والصين باتجاه أبوظبي، إلى جانب تعزيز استراتيجيات السيولة في المنطقتين. كما تضمنت هذه الجولة المشاركة في قمة شنغهاي للاستثمار، التي نظمها مكتب أبوظبي للاستثمار، وشهدت الإعلان عن تنظيم فعاليات "القمة الإماراتية الصينية المقدمة من إتش إس بي سي"، وهي مؤتمر جديد سينعقد ضمن الفعاليات الفرعية خلال النسخة القادمة من أسبوع أبوظبي المالي في ديسمبر.

قيادة مسيرة التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المنطقة

بعد طرح أول إطار تنظيمي شامل في المنطقة للتمويل المستدام في عام 2023، اقترحت كل من سلطة التسجيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي عدداً من التحسينات على اللوائح التنظيمية الخاصة بالتمويل المستدام. وتم نشر ورقة تشاورية في مايو 2024 لجمع وتقصّي آراء خبراء القطاع المالي، بما في ذلك مديرو الصناديق ومديرو الأصول والشركات الخاضعة للوائح الشركات لعام 2020. توفر التحسينات المقترحة مزيدًا من الوضوح حول متطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية فيما خص منتجات الاستثمار التي تحمل علامة التصنيف الخاصة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمخصصة لتحقيق الأهداف التي تتناسب مع المفهوم الأوسع للاستدامة. كما أنها تعزز الطلب على المنتجات والخدمات "الخضراء" من خلال السعي إلى تزويد المستثمرين بالثقة في معالجة خطر التضليل البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الورقة التشاورية إلى مناقشات حول دور أبوظبي العالمي في تشجيع الكيانات التي تتخذ من أبوظبي العالمي مقراً لها على تحديد ومعالجة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي والتي تهدد أعمالها، وتطوير خطط التحول إلى الحياد المناخي التي تدعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من العام 2024 العديد من المبادرات في إطار جهودها نحو تعزيز أفضل الممارسات في مجال الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من بينها إطلاق موقع إلكتروني خاص بالإطار التنظيمي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى إطلاق استبيان للتحقق من استعداد الكيانات المرخصة من سوق أبوظبي العالمي لتطبيق متطلبات هذا الإطار التنظيمي.

"أبوظبي العالمي" في طليعة مشهد ابتكارات البلوكتشين

في أعقاب إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزَّعة على المؤسَّسات، وقَّع أبوظبي العالمي اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مؤسستين خلال عام 2024، أولهما "سولانا"، المنظمة غير الربحية المتخصِّصة في مجال تعزيز قدرات المؤسَّسات اللامركزية واعتماديتها وأمنها عبر شبكة "سولانا"، وذلك بهدف تنمية حلول تقنية السجلات الموزَّعة على المؤسَّسات، وتطوير الابتكار في مجال البلوكتشين. كما وقّع أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع "هاكن"، الشركة الرائدة عالمياً في تدقيق أمن تكنولوجيا البلوكتشين، بهدف التعاون لوضع معايير جديدة للأمن والامتثال في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير حلول المراقبة على شبكات البلوكتشين، بما يتناسب مع إطار عمل أسس تقنية السجلات الموزعة في أبوظبي العالمي، مما يضع الطرفين في صدارة الجهود الرامية لتعزيز منظومة آمنة ومتكاملة للبلوكتشين.

وتتوافق هذه المبادرات مع الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي العالمي بالتحوّل إلى مركز محوري رائد للخدمات المالية القائمة على أحدث ابتكارات التكنولوجيا.

نمو وازدهار القوى العاملة في أبوظبي العالمي في ظل تنامي جاذبية أبوظبي وتوفير أكثر من 2500 وظيفة جديدة

أدّت الاستثمارات المستمرة في مختلف القطاعات الحيوية في أبوظبي إلى تحقيق أداء قوي على مؤشر أفضل المدن للعيش في العالم لعام 2024، الصادر عن وحدة الإيكونوميست للمعلومات الاقتصادية. وجاءت أبوظبي الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يسلط الضوء على مكامن قوة الإمارة، ولا سيما في جوانب أساسية مثل الاستقرار والبنية التحتية والتعليم.

ويعمل أبوظبي العالمي على تعزيز جاذبيته كوجهةً مفضلةً للمتخصصين وأصحاب المواهب والمستثمرين على حد سواء، وقد شهد تعداد القوى العاملة ضمن منظومة أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه زيادة تمثلت بأكثر من 2500 شخص مقارنةً مع نهاية يونيو 2023، أصبحوا جزءاً من مجتمع أبوظبي العالمي المزدهر والنابض بالحياة.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يحافظ تعداد القوى العاملة على زخم النمو القوي في عام 2024، وذلك بناءً على الردود والانطباعات الإيجابية في استطلاع شامل للرأي تم إجراؤه بين أعضاء مجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، حيث توقعت 70.81% من الشركات زيادة أعداد القوى العاملة لديها في أبوظبي العالمي خلال عام 2024، في حين تتوقع 29.93% من الشركات زيادات كبيرة، وتخطط 40.88% منها لتسجيل معدلات نمو معتدلة في التوظيف.

توسعة نطاق أبوظبي العالمي في جزيرة الريم تعزز الزيادة في عدد الوحدات السكنية

منذ الإعلان عن توسعة النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي في أبريل 2023، شهدت جزيرة الريم طرح 1,266 وحدة سكنية جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 21,335 وحدة. بالتزامن مع هذه الزيادة استمرت معدلات الإشغال بالنمو حيث ارتفعت من 84.78% في مارس 2023 إلى 92.82% بحلول نهاية يونيو 2024. ومع توسع ونمو أبوظبي العالمي، اختار العديد من موظفي الشركات الجديدة العاملة في أبوظبي العالمي الإقامة في جزيرة الريم. ومن شأن توسيع نطاق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرتي الماريه والريم أن يعزز مميزاته الاستثنائية ليصبح وجهةً مثاليةً للعيش والعمل ومزاولة الأعمال.

أبوظبي العالمي يقود عملية الانتقال السلسة للشركات في جزيرة الريم

شكّل النصف الأول من عام 2024 مرحلة هامة في مجريات العملية الانتقالية للشركات العاملة في جزيرة الريم إلى نطاق اختصاص أبوظبي العالمي، وشهد تقديم العديد من الحوافز لتسهيل هذه العملية.

وفي هذا الإطار، نفّذ أبوظبي العالمي عدة مبادرات وفعاليات توعوية منتظمة. ومن بين تلك المبادرات إجراء تعديلات مؤخراً على رسوم ترخيص الشركات في أبوظبي العالمي، بما يتماشى مع جهود تسهيل العملية الانتقالية إلى جزيرة الريم. وتشمل هذه المبادرات تخفيضات كبيرة بنسبة 50% أو أكثر على رسوم استصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة الراغبة في العمل تحت مظلة أبوظبي العالمي، وتُطبق هذه الرسوم بدءاً من 1 يناير 2025.

وبالإضافة إلى التعديلات التنظيمية التي تدعم الشركات العاملة حالياً في جزيرة الريم، أطلق أبوظبي العالمي مركز المعلومات التابع له في "شمس بوتيك مول" ونظّم فعاليتين لمجتمع الأعمال في جزيرة الريم خلال العام 2024، أولهما في مارس والأخرى في يوليو. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في جزيرة الريم، ومشاركة المستجدات الأساسية حول التراخيص ورسوم التسجيل وآليات الانتقال، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والمحادثات والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة. كما قدّم أبوظبي العالمي مبادرة حوافز للشركات التي تعمل في القطاعات غير المالية وشركات التجزئة العاملة في جزيرة الريم، حيث ستكون معفية من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي قبل تاريخ 31 أكتوبر 2024.

ومن شأن هذه المبادرات ضمان عملية انتقال سلسة للشركات العاملة في جزيرة الريم، مع الإشارة إلى أنها حظيت بإشادة وترحيب واسعين من مجتمع الأعمال.

مبادرات أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تدعم مسيرة النمو المهني لــــــــ 1020 مواطن إماراتي خلال النصف الأول 2024

قدّمت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية للمركز المالي الدولي لأبوظبي، إسهامات استراتيجية تدعم تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الشراكات مع كبرى الشركات من مختلف القطاعات. منذ تأسيسها تمكنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي من توفير وظائف في القطاع الخاص لنسبة شملت نسبة 98% من 3629 من المواطنين الإماراتيين وذلك بموجب أجندتها للتنمية الوطنية.

خلال النصف الأول من عام 2024 دعمت المبادرات الاستراتيجية وأطر التعاون لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي تدريب وتوظيف 1020مواطناً إماراتياً في العديد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة. كذلك، وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي العديد من مذكرات التفاهم الإقليمية والدولية، لإقامة شراكات استراتيجية والتركيز على تطوير اقتصاد المعرفة في أبوظبي. وفي إطار برامجها المشتركة على المستوى الفدرالي لنشر وتعزيز الثقافة المالية وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تستهدف تدريب 10 آلاف موظف اتحادي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

منذ إطلاقه في عام 2023، حقق مركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي تقدمًا كبيرًا من خلال إجراء أبحاث استراتيجية ونشر بنجاح أربع مقالات مهمة تغطي مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي في النصف الأول من عام 2024.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا