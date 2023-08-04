بفضل الإيرادات المستدامة والطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق من المشاريع الجديدة

حققت المؤسسة إيرادات قوية في الأشهر الستة بقيمة 1,225 مليون درهم إماراتي (بزيادة قدرها 6.1%)

حققت المؤسسة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 654 مليون درهم إماراتي (بزيادة نسبتها 7.4%)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة من العام 2023، مسجلة إيرادات بلغت قيمتها 1,225 مليون درهم إماراتي وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 654 مليون درهم إماراتي.

نمو استثنائي مدعوم بمحركات أساسية

خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 2.86 مليار درهم إماراتي (من يوليو 22 إلى يونيو 23) مقارنة بـ 2.63 مليار درهم إماراتي (من يوليو 21 إلى يونيو 22)، بنموًا مميزاً بلغت نسبتة 9.1%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.42 مليار درهم (من يوليو 22 إلى يونيو 23) مقارنة بـ 1.28 مليار درهم (من يوليو 21 إلى يونيو 22)، بنسبة نمو 10.9%.

خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.1% و 7.4% على التوالي. وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 7.4% ليصل إلى 464 مليون درهم إماراتي. ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت «إمباور» صافي ربح بلغ 403 مليون درهم.

كما أعلنت «إمباور» في بيان صحفي سابقاً، عن ارتفاع حجم استهلاك متعامليها في دبي لخدمات تبريد المناطق بنسبة 7.2% (طن تبريد في الساعة) خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، وأوضحت فيه أن النمو اللافت في انتاجيتها واستهلاك متعامليها ناجمان عن ارتفاع الطلب من قبل العملاء بسبب ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة والزيادة في عدد المشاريع التي التحقت بمحفظة المؤسسة مؤخراً، الذي ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها والتي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتركز على الاستدامة في عملياتها للحد من انبعاثات الكربون.

أبرز الانجازات

شهد النصف الأول من عام 2023 تطورات مهمة في أعمال «إمباور» أبرزها الإستحواذ على حق تشغيل أصول تبريد مطار دبي الدولي، بطاقة إجمالية تصل إلى 110,000 طن تبريد وبقيمة 1.1 مليار درهم. كما أبرمت «إمباور» العديد من الاتفاقيات الحصرية بما في ذلك اتفاقية لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية» بطاقة تبريد تتجاوز 63,000 طن تبريد واتفاقية مع «شوبا العقارية» لتزويد مشروع «شوبا هارتلاند» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وبطاقة تبريد تصل إلى 17,000 طن. وخلال الفترة ذاتها، بدأت «إمباور» بتقديم خدماتها إلى «مدينة دبي الملاحية» من خلال ربط برج «أنوا» السكني الواقع في «مدينة دبي الملاحية» بشبكة خدماتها لتبريد المناطق، وبسعة إجمالية تصل إلى 1,260 طن تبريد من خلال محطتها.

بالإضافة الى ذلك، باشرت المؤسسة خلال الفترة ذاتها عمليات تشغيل محطة تبريد مناطق جديدة تابعة لها في مدينة «دبي لاند» والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 47,000 طن تبريد، كما أطلقت عمليات تحديث محطة تبريد «جي بي آر» في دبي، وتزويدها بتقنيات عصرية مبتكرة.

جوائز

خلال النصف الأول من عام 2023، قامت «إمباور» برعاية مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق «IDEA 2023» كـ "راعٍ ماسي" الذي أقيم في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية بشهر يونيو. وتعتبر رعاية المؤسسة الماسية لهذا لمؤتمر الأولى من نوعها لمؤسسة في الشرق الأوسط، حيث حصدت جائزتين ذهبيتين عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» وفئة «إجمالي المساحة المتعاقد عليها»، كما فازت أيضاً بجائزتين ذهبيتين من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2022» من المملكة المتحدة وغيرها من جوائز اخرى.

عائدات مجزية للمستثمرين وللمساهمين

قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تترجم نتائج النصف الأول من عام 2023 الوعود التي قطعتها المؤسسة للمستثمرين وللمساهمين في الحفاظ على أداء مهني ومالي متصاعد ومزدهر ومستدام، يعود بفوائد جمّة عليهم وعلى إقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على اختلاف انشطتها وتنوع أعمالها.

وأوضح أن «إمباور» تواصل بخطوات ثابتة وراسخة توسيع عملياتها والإستثمار في محفظة أصولها، وبنيتها التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على خدماتها في سوق تبريد مناطق دبي بالكامل، وخلق فرص استثمارية ذات عوائد مجزية للمستثمرين وللمساهمين.

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