مثَّل طرح 34.65 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، 30 % من رأس مالها، بقيمة إجمالية 1,212.75 مليون ريال سعودي ( 323.4 مليون دولار أمريكي).

مثَّل طرح مليون سهم عادي من أسهم الشركة، % من رأس مالها، بقيمة إجمالية مليون ريال سعودي ( مليون دولار أمريكي). يعكس هذا الطرح اتجاه الأسواق الإقليمية لتنويع النمو الاقتصادي وتوسع نطاق الخدمات والمنتجات في الأسواق المالية .

الرياض، المملكة العربية السعودية: أكملت الأهلي المالية بنجاح عملية الطرح لشركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني" (نايس ون)، حيث تم اليوم الإدراج المرتقب في السوق الرئيسية الذي شمل طرح 34.65 مليون سهم عادي، بما يُمثِّل 30% من رأس مال الشركة. ويأتي هذا الإدراج بعد أن شهِد الطرح العام الأولي طلبًا متزايداً من المستثمرين، حيث تمت التغطية بأ كثر من 139 مرة من قبل المستثمرين المؤسساتيين وقد حُدِّد سعر الطرح النهائي للسهم عند 35ريال سعودي، من خلال عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة إجمالية وصلت 1,212.75 مليون ريال سعودي ( 323.4مليون دولار أمريكي).

ويؤكد إتمام الاكتتاب العام الأولي لشركة "نايس ون" بنجاح، وهي شركة سعودية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية لمنتجات التجميل والعناية الشخصية والعطور في الخليج والشرق الأوسط، مكانة الأهلي المالية باعتبارها الشريك الموثوق للشركات متسارعة النمو التي تتطلع إلى التوسُّع والازدهار في السوق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتواصل الأهلي المالية عبر تقديمها خدمات استشارية تستند إلى خبرة عميقة وواسعة في الأسواق المالية، دعم توسُّع الأعمال المبتَكرة، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الأسواق المالية للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ زيد الغول مدير عام إدارة الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي المالية: "يُمثِّل الطرح العام الأولي الناجح لشركة "نايس ون" إنجازًا مهمًا، ليس فقط للشركة، بل يعد مؤشر على مدى تنوع الخدمات والقطاعات في السوق. ونحن نسعد بالعمل مع شركات رائدة، مثل "نايس ون" التي وضعت كامل ثقتها في الأهلي المالية لقيادة هذه الخطوة من رحلة نموها، ونعتز بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات الشركات التي تعتمد على التقنية، ويعزِّز مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها مركز أعمال حيوي للشركات التي تستشرف المستقبل".

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