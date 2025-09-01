القاهرة، مصر: أعلنت شركة ماكلارين ريسينغ اليوم أن شركة ماستركارد ستصبح الشريك الرسمي لفريق ماكلارين للفورمولا 1 ابتداءً من موسم 2026.

وبموجب هذا التعاون، سيُعرف الفريق باسم فريق ماكلارين ماستركارد للفورمولا 1، في خطوة تُعد بداية فصل جديد ومثير لا يخص الشركاء فقط، بل يمتد ليشمل جماهير الفريق في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال هذا التعاون الموسّع، سيتمكن المشجعون من الاستمتاع بوصول حصري إلى كواليس الفريق وتجارب فريدة من نوعها.

وفي إطار التزامها بوضع الجماهير على رأس أولوياتها، تطلق ماستركارد مبادرة عالمية تحمل اسم "فريق برايسلس" (Team Priceless)، تتيح لعشاق ماكلارين – المعروفين بلون "البابايا" – التفاعل بشكل مباشر مع الفريق طوال الموسم، إلى جانب جدول من الفعاليات المُعدة خصيصًا لهم. وخلال أيام السباقات المختارة، ستُتاح لعدد من الجماهير تجارب استثنائية مثل جولات سريعة على المضمار، ولقاءات مع السائقين، وتجارب “برايسلس” تعكس ثقافة المدن التي تستضيف السباقات. وسيتم الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول المبادرة وآلية المشاركة.

وقال زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ: "لا أحد أهم من جماهيرنا الرائعة، ولهذا يسعدني الإعلان عن هذه المرحلة الجديدة من التعاون مع ماستركارد. نعد عائلة ماكلارين حول العالم بأننا سنواصل وضعهم في قلب كل ما نقوم به، وسنقربهم أكثر من الفريق ونمنحهم تجارب مذهلة. ماستركارد شريك مثالي يشاركنا القيم والطموحات، وانضمامهم كشريك مُسمّى يمنحنا دفعة قوية للاستمرار في التقدّم داخل وخارج المضمار. لا أطيق انتظار انطلاقة فريق برايسلس في 2026."

من جهته، قال راجا راجامانار، رئيس قسم التسويق والاتصال في ماستركارد: "منذ بداية شراكتنا ونحن نضع الجماهير في مقدمة أولوياتنا، وانضمامنا الآن كشريك رسمي مُسمّى لفريق ماكلارين فورمولا 1 يعزز هذا الالتزام بشكل أكبر. ماكلارين تمثل قمة الابتكار والدقة والأداء، وهي قيم تتماشى تمامًا مع رؤيتنا في تقديم تجارب فريدة تتجاوز التوقعات. ومبادرات مثل فريق برايسلس تجسّد هذه القيم، وتمنح الجماهير ما يتطلعون إليه هذا الموسم وفي السنوات المقبلة."

