أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن إضافة جديدة مميزة لمنتجاتها ومزايا التداول لديها من خلال اطلاق ميزة الرافعة المالية الديناميكية على منصات تداول ميتاتريدر4 وميتاتريدر5 المتطورة.

وفقًا لبيان صحفي رسمي، أعلنت إكس أس دوت كوم ان الرافعة المالية الديناميكية يتم تطبيقها على معظم أنواع الحسابات وفئات الأصول، وهي مصممة لرفع مستوى تجربة التداول للمتداولين مع الوسيط العالمي متعدد الأصول.

وبذلك يمكن لجميع المتداولين مع الوسيط العالمي متعدد الأصول الاستفادة من الرافعة المالية الديناميكية، وهي ميزة فريدة يتم ضبطها تلقائيًا وفقًا لحجم التداول وظروف السوق.

وعلى عكس إعدادات الرافعة المالية الثابتة التقليدية، تعمل ميزة الرافعة المالية الديناميكية على تكييف الرافعة المالية بناءً على حجم التداول أو عدد العقود المستخدمة. وفي الوقت نفسه، ترتفع الرافعة المالية المعروضة إلى مستوى يبلغ 1:2000 على بعض فئات الأصول مثل أزواج العملات الأجنبية الرئيسية والذهب.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية السيد وائل حماد: نحن متحمسون لتقديم مثل هذه الإضافة المميزة لمنتجاتنا كجزء من التزامنا بالتحسين المستمر في جميع جوانب خدماتنا وعروضنا.

وأضاف: تعتبر ميزة الرافعة المالية الديناميكية آلية مرنة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مما يضمن قدرة المتداولين على الاستجابة بسرعة وفعالية لتقلبات السوق.

وتابع: تواصل مجموعة إكس أس العالمية التزامها بالشمولية والابتكار من خلال هذه الميزة الجديدة وتؤكد من جديد التزامها بالتميز، وتظهر تفانيها في كونها وسيطًا متعدد الأصول من الدرجة الأولى.

هذا، و تتوفر المزيد من التفاصيل حول الرافعة المالية الديناميكية المقدمة حديثًا على الموقع الالكتروني لمجموعة إكس أس العالمية (XS.com).

وقد قامت إكس أس دوت كوم بتسريع عملية تطوير منتجاتها وخدماتها في الآونة الأخيرة، حيث طرحت الشركة بطاقة "إكس أس ماستركارد" المسبقة الدفع جنبًا إلى جنب مع تطبيق "إكس أس كاردز" المدمج بالكامل مع صفحة العميل الشخصية "إكس أس بورتال" وذلك لجعل عمليات الإيداع والسحب سلسة وبسيطة بالكامل.

كما سبق للوسيط الحائز على العديد من الجوائز اطلاق أنواع حساباته الجديدة المصممة بميزات ومزايا متنوعة لتلبية احتياجات المتداولين من جميع المستويات.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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