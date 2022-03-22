فلاب كاب – شركة تكنولوجيا مالية "فنتك" تحدث ثورة في عالم التجارة الإلكترونية ونمو البرمجيات كخدمة بالشرق الأوسط وأفريقيا – إتمام جولة تمويلية بقيمة 1,2 مليون دولار أمريكي

قادت حملة التمويل شركةُ A15، إحدى الشركات الرائدة في مجال رأس مال المخاطر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السعي نحو تسريع وتيرة النمو الإقليمي: من المتوقع انطلاق أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية قريبًا

القاهرة، مصر – أعلنت شركة "فلاب كاب"، الشركة الرائدة في عالم التجارة الإلكترونية ونمو البرمجيات كخدمة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق خدماتها والانتهاء بنجاح من جمع تمويل بقيمة 1,2 مليون دولار أمريكي.

قادت جولة التمويل شركةُ A15 الرائدة في مجال رأس المال المخاطر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي إحدى أبرز الجهات الداعمة للشركات الناشئة في مرحلة مبكرة بالمنطقة.

ويعد نموذج عمل "فلاب كاب" مشابهًا لشركتي "Clearco" و "Wayflyer"العالميتين، ولكنه مصمم خصيصاً لاحتياجات السوق المحلية للشرق الأوسط. كما تعد "فلاب كاب" الشركة الأولى من نوعها في المنطقة. وتُقسم حلول الشركة إلى قسمين: الأول، أنها تقدم للشركات العاملة عبر الإنترنت رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في تحسين الإنفاق على الإعلانات وتعظيم الأرباح؛ والثاني، أنها توفر لهذه الشركات شروطًا مرنةً للدفع اعتمادًا على الأرباح فيما يخص الإنفاق على الإعلانات لضمان النمو المستدام دون قيود نقدية.

تنفذ شركة "فلاب كاب" أعمالها في الإمارات العربية المتحدة ومصر، ومن المقرر أن تبدأ عملها قريبًا في المملكة العربية السعودية. وتتوقع الشركة أيضًا توسعًا أكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق تعاون سريع مع التجار.

يتمتع فريق الإدارة في شركة "فلاب كاب" بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال ريادة أعمال التجارة الإلكترونية والإعلام والأعمال المصرفية الرقمية. الشريك المؤسس لفلاب كاب هو أحمد قوشه، المؤسس المشارك والمدير الاستراتيجي السابق لوكالة الدعاية "كيجامي" الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخريج جامعة هارفرد. كما يضم الفريق المؤسس كل من خالد ناصف، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا، الذي عمل سابقاً في البنك الإلكتروني الألماني إن 26 وأمازون؛ وعمرو جمال، مدير النمو، وسابقًا في ماكنزي وبروكتر آند جامبل؛ وشريف بشارة، مدير العمليات المالية، و سابقًا في هيليوز ولازارد.

ومن جانبه صرح أحمد قوشه قائلاً: "يسرنا الإعلان عن إطلاق الشركة وإتمام جولة التمويل، وذلك بدعم من مستثمر رائد مثل A15، وهي من أهم شركات رأس مال المخاطر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

"نموذج عمل فلاب كاب أثبت نجاحه في مناطق كثيرة في العالم والسوق المحلي في احتياج لهذه الخدمات. لهذا قررنا تطويع هذا النموذج العالمي ليكون أكثر ملائمة لاحتياجاتنا في الشرق الأوسط. ويعمل الحل الذي نقدمه على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من النمو بصورة مستدامة دون خسارة الملكية للمساعدة على إدارة تدفقاتهم النقدية. نحن مسرورون بالنتائج التي حققناها مع عملائنا الأولين، و متحمسون لتقديم خدماتنا لقطاع عملاء أوسع الآن في المنطقة بأسرها".

تُعد فرصة السوق أمام شركة "فلاب كاب" واعدة. ففي عام 2017، أفادت تقارير صادرة عن شركة "بين آند كومباني" أن قيمة سوق التجارة الإلكترونية الأوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 8,4 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي بلغ 25% منذ عام 2014، وقد تنبأت الشركة أن تصل القيمة السوقية إلى 28,5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022. وتتوقع شركة "فلاب كاب" أن تقفز هذه الأرقام قفزةً كبيرةً بسبب تسارع تطبيق النموذج بعد أن حفّز وباء كورونا ذلك.

ومن جانبه صرح كريم بشارة، الشريك العام في شركة A15 قائلاً: "تفخر شركة A15 بقيادة جولة جمع رأس المال الاولية لشركة ’فلاب كاب‘، وتعد هذه هي المرة الثانية التي ندعم بها مديرها التنفيذي أحمد قوشه بعد شركة كيجامي. ولا تُعد ’فلاب كاب‘ شركة حالمة بنموذج أعمال متميز فحسب، بل إنها تضيف قيمة حقيقة ملموسة للمنطقة بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، فهي تتميز بأنها أول من دخل سوقًا كبيرة كهذه بتطلّع إلى مستقبل شديد الازدهار".

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نبذة عن شركة "فلاب كاب":

تعد فلاب كاب شركة تكنولوجيا مالية (فنتك) تعمل في الشرق الأوسط وأفريقيا وتساعد شركات قطاع التجارة الإلكترونية والبرمجيات كخدمة على تحقيق نمو أسرع؛ فمن خلال الرؤى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تقدم فلاب كاب توجيهات للشركات بشأن طرق تعظيم أرباحها، وتحسين إنفاقها على الإعلانات. كما تقدم فلاب كاب حلولًا تمويلية غير اعتيادية لتيسير الاحتياجات النقدية أثناء فترة النمو عن طريق سبل دفع مرنة للدعاية الإلكترونية على أساس نسبة ثابتة من المبيعات.