بلغ صافي الربح المعدل 219 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 331 مليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع توقعات السوق

أعلنت الشركة عن الاقتراح بتوزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2023 بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع توجيهات السابقة للشركة، ويعني ذلك عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة 6٪ تقريباً، وتعد هذه النسبة من بين أعلى المعدلات التي تقدمها الشركات المدرجة في السوق، مما يؤكد التزام فيرتيغلوب بتعزيز القيمة والعائد للمساهمين

تحرز فيرتيغلوب تقدماً في جهودها الرامية إلى تحسين كفاءة التكاليف لتحقيق وفورات سنوية في معدل التشغيل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي اعتباراً من نهاية عام 2024. ومن المتوقع تحقيق حوالي 25-30٪ من وفورات معدل التشغيل بحلول نهاية عام 2023

مؤشرات إيجابية على تعافي أسعار النيتروجين على المدى المتوسط بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوياتها في الربع الثاني وبدأت في التعافي في الربع الثالث،حيث ارتفعت أسعار اليريا في مصر حوالي 60% منذ شهر يونيو الماضي، مدفوعة بتعافي الطلب وتراجع المخزون وتقلص العرض

تحقق الشركة تقدمًا في مشاريعها ومن المتوقع أن تبدأ عملية التصميم الهندسي الأولي (FEED) لمشاريع الهيدروجين الأخضر في الإمارات العربية المتحدة ومصر خلال النصف الثاني من عام 2023.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي جلوبال" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB) وأكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر مُنتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا المستدامة، اليوم عن تحقيق إيرادات بلغت 1,2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023، وسجلت أرباحاً معدلة بقيمة 516 مليون دولار أمريكي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وبلغ صافي الربح المعدل 219 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 331 مليون دولار أمريكي.

كما أعلنت فيرتيغلوب عن إيرادات بقيمة 552 مليون دولار أمريكي عن الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 218 مليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع توقعات السوق. ووصل صافي الربح المعدل إلى 84 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 60 مليون دولار أمريكي. وأوضحت الشركة أن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023 تأثرت بانخفاض أسعار البيع، على خلفية استمرار التقلبات في أسعار الغاز الأوروبية وزيادة المعروض في الأسواق نتيجة انضمام منشآت جديدة إلى سوق الإنتاج في عام 2022، بالتزامن مع نهاية موسم الطلب في نصف الكرة الشمالي.

بفضل ميزانية الشركة القوية وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية، اقترحت إدارة فيرتيغلوب توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2023 قدرها 250 مليون دولار أمريكي على الأقل أو ما يعادل 11 فلساً على الأقل للسهم الواحد رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر 2023، ومن المتوقع دفعها خلال أكتوبر 2023. وتظل الشركة في وضع جيد يساعدها على تنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي مع تحقيق عوائد جذابة للمساهمين.

وخلال الربع الثاني، أحرزت فيرتيغلوب تقدماً كبيراً في برنامج تحسين كفاءة التكاليف، والذي يهدف إلى تعزيز موقع الشركة على منحنى التكلفة وتحسين هيكل التكاليف وتحقيق وفورات سنوية متكررة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي اعتباراً من نهاية عام 2024، وتستهدف الشركة تحقيق 25-30٪ من هذا الهدف في العام الجاري. وتتمثل مجالات التركيز الرئيسية لهذا البرنامج علي إدخال تحسينات على نموذج التشغيل، وتعزيز القدرات اللوجستية، بالإضافة إلى تحسين التكلفة التشغيلية وكفاءة الإنفاق. إضافة إلى ذلك، بدأت الشركة في حصد ثمار خطتها لتحسين عمليات التصنيع، والتي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة التكلفة والكفاءة التشغيلية بحلول عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: "يسرنا تحسن أسعار النيتروجين في الفترة الأخيرة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الثاني، وذلك بفضل تقلص حجم المعروض بوتيرة سريعة على الرغم من تراجع الطلب على الأسمدة في فصل الصيف كالمعتاد. وفيما يتعلق بتوقعاتنا المستقبلية، فثمة مؤشرات إيجابية على تعافي أسعار النيتروجين على المدى المتوسط إلى الطويل، مدفوعة بالزيادة المحدودة في المعروض على مدى السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب تحسن ربحية المزارعين ، مما يحفز استخدام الأسمدة النيتروجينية، وارتفاع تكاليف الإنتاج الهامشية في أوروبا. وفي النصف الثاني من عام 2023، سنكون في وضع يمكننا من تلبية الطلب الناشئ من المناطق الرئيسية، والاستفادة من قدرات التوزيع المركزية لدينا مع استهداف مراكز الطلب التي توفر أسعاراً جيدة، مدعومين في ذلك بإعادة فرض رسوم على استيراد اليوريا والأمونيا إلى أوروبا".

وتابع بقوله: "نواصل تنفيذ عدد من مبادرات الإدارة الفعالة بهدف دعم توليد تدفقات نقدية حرة عبر دورات العمل، بما في ذلك خطة تحسين التصنيع التي تم الإعلان عنها في العام السابق وبرنامج تحسين كفاءة التكاليف وتعزيز هيكل التكلفة لرفع المعدلات التشغيلية وبدأنا بالفعل في احراز نتائج جيدة لبرنامج تحسين عمليات التصنيع، ونسير على المسار الصحيح نحو تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة التكلفة والكفاءة التشغيلية، معتمدين في ذلك على مواصلة التقيد بأفضل معايير السلامة والأداء والتميز".

إضافة إلى ذلك، تواصل شركة فيرتيغلوب تنويع منتجاتها من خلال مبيعات وقود عادم الديزل (DEF) من مصانعها في مصر إلى أوروبا، خاصة مع ارتفاع الطلب على هذا المنتج على خلفية تطبيق لوائح أكثر صرامة بشأن الانبعاثات. وستواصل الشركة أيضاً تطوير مشاريعها القائمة على الاستدامة، بما فيها مشروع "تعزيز" للأمونيا منخفضة الكربون بقدرة إنتاجية تبلغ 1 مليون طن سنوياً، والمشروع التجريبي للأمونيا منخفضة الكربون في دولة الإمارات. ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع "تعزيز" للأمونيا منخفضة الكربون في الشهور القادمة. تتوقع الشركة أيضًا أن تبدأ عملية التصميم الهندسي الأولي (FEED) لمشروع الهيدروجين الأخضر في الإمارات العربية المتحدة ومشروع الهيدروجين الأخضر في مصر خلال النصف الثاني من عام 2023. وفي إطار استراتيجيتها طويلة المدى، تتخذ فيرتيغلوب خطوات مهمة في سبيل خفض الأثر البيئي لعملياتها، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة.

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

في نهاية يونيو 2023، سجلت فيرتيغلوب ديوناً صافية قدرها 66 مليون دولار أمريكي، مما يسمح للشركة بموازنة فرص النمو المستقبلية وتوزيعات الأرباح. واقترحت إدارة فيرتيغلوب توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2023 بقيمة 250 مليون دولار أمريكي على الأقل، تماشياً مع التوجيهات السابقة للشركة، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر 2023، ومن المتوقع دفعها في أكتوبر 2023.

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