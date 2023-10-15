الدوحة، قطر : أعلنت شركة ناقلات، المالكة لأحد أكبر أساطيل نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم، تحقيق صافي ربح بلغ 1,190.2 مليون ريال قطري عن الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 4.8٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022. وتبرهن هذه الزيادة في النتائج المالية للشركة على استمرار نجاحها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام. وفي ظل حرص الشركة على استثمار إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023، تستمر ناقلات في التزامها بقيم العمل الجماعي والتعاون والتركيز على العملاء، وتؤسس بدورها لمعايير جديدة في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية.

ومن أبرز الدلائل على حرص ناقلات على التعاون وعقد الشراكات المثمرة ذلك الأداء المتميز الذي يتحقق في شركاتها المشتركة. فقد ارتفعت أرباح الشركة من نقل الغاز الطبيعي المسال وأحواض بناء السفن بنسبة كبيرة وصلت إلى 16.9٪، مما يعكس التزام ناقلات بفعّالية إدارة التكاليف وإطلاق المبادرات الاستراتيجية التي تساهم في استمرار ازدهار الشركة.

وقد أعرب المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لناقلات، عن ارتياحه إزاء الأداء المالي للشركة، وصرّح قائلًا: "لقد أثمر التزام شركة ناقلات الثابت بالعمل الجماعي والتعاون والتركيز على العملاء في تحقيق مرة أخرى اتجاهًا تصاعديًا في النتائج. وفي ظل استمرار زيادة الطلب العالمي على قدرات شحن الطاقة النظيفة، تحافظ ناقلات على التزامها الكامل والراسخ تجاه تلبية المتطلبات طويلة الأجل لحلول نقل الطاقة الآمنة والموثوقة بفضل تحليها الدائم بالمرونة والاستباقية في مواجهة التحديات الناشئة والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع أنحاء العالم".

كما تواصل ناقلات الحفاظ على مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية، مع التزامها بأولوية تطبيق أعلى معايير ممارسات الصحة والسلامة والاستدامة البيئية. وتقوم ناقلات بالاستمرار في الحفاظ على مكانتها في طليعة هذا القطاع، من خلال تقديم قيمة استثنائية لعملائها وأصحاب المصلحة والمساهمين.

ومن المقرر أن تعقد ناقلات اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الربع الثالث من العام 2023. وذلك يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة، وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع الهاتفي متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل بدء فعالياته. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع الهاتفي لشركة ناقلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com.

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نبذة عن ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في العام 2005. وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. كما تشغّل شركة ناقلات مرافق بناء السفن وإصلاحها ومرافق تصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" لبناء السفن وإصلاحها في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة والشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.nakilat.com