· البنتهاوس الفريد بمساحته البالغة 25,208 قدمًا مربعًا يمثّل أكبر عملية بيع في نخلة جميرا لشركة "بي 1 بروبرتيز" هذا العام

جهة بركة السباحة في "أتلانتس رويال ريزيدنس". أكبر بنتهاوس في نخلة جميرا تقوم ببيعة "بي 1 بروبرتيز" بيع أكبر بنتهاوس مكّون من ثلاثة طوابق في "أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز" من قبل "بي 1 بروبرتيز"

دبي: تفخر شركة "بي 1 بروبرتيز" بالإعلان عن بيع أكبر شقة بنتهاوس في "أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز" في نخلة جميرا مقابل 163 مليون درهم إماراتي. وتبلغ مساحة البنتهاوس الثلاثي الفريد المكون من 5 غرف نوم في نخلة جميرا 25,208 قدمًا مربعًا ويضم حديقة سماوية ومسبحين خاصين وتراسات ومصعد خاص ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف مع إطلالات لا متناهية بزاوية 360 درجة على كل من بحر العرب ونخلة الجميرا.

ونظرًا لأن الوحدة يتم تقديمها بشكل غير مكتمل الكسوة، فسيقوم المالك بإنشاء تصميم داخلي مخصّص لمرة واحدة في العمر.

وشهد سوق العقارات في دبي حالة انتعاش على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السائدة في جميع أنحاء العالم. حيث ازدادت بشكل ملحوظ مبيعات العقارات الفاخرة التي تعتبر فريدة من نوعها من حيث الهندسة المعمارية والتصميمات الخارجية الفريدة والمفروشات مع زيادة في الطلب على المساكن المخصّصة.

ويعتبر "أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز" منتجع فائق الفخامة قامت بتصميمه شركة التصميم المعماري "كون بيديرسون فوكس" Kohn Pederson Fox ومقرها نيويورك.

وتقع شقة البنتهاوس الفائقة في الطوابق العليا من الأبراج السكنية 35 و36 و37 وتضم طابق نصفي "ميزانين" إضافي في 37. وتشمل وسائل الراحة بالمنتجع باقات خدمة حسب الطلب، وبركة سباحة سماوية "إنفينيتي" بطول 90 مترًا، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 40 مطعمًا متنوعاً، وغرف علاج سبا، وغرف بخار وساونا، وصالات رياضية، وملاعب تنس، وغيرها الكثير.

وقال السيد باباك جعفري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "بي 1 بروبرتيز": "تعتبر عملية بيع البنتهاوس في "أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز" الأكبر بالنسبة لـ"بي 1 بروبرتيز" حتى الآن، وهي تمثل القيمة التي نقدمها لكل من

المطورين والعملاء على حد سواء. ويعود الفضل في إنجاز هذه الصفقة البارزة إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في نخلة جميرا، والجاذبية الدائمة لدبي كموطن ثانٍ لمواطني العالم المميّزين.

وأطلقت "بي 1 بروبرتيز" مؤخرًا خدمات الوساطة العقارية الفاخرة لمجموعة منسّقة من العقارات الفاخرة الأكثر رواجًا في الشرق الأوسط. ومنذ إطلاقها في عام 2021، شهدت شركة "بي 1 بروبرتيز" نموًا مطرداً في المبيعات، بما في ذلك "فيلا ريفا ديل لوسو" Villa Riva del Lusso، وهي واحدة من أغلى الفيلات المميّزة في نخلة جميرا بأكملها مع موقف تحت الماء يتسّع لـ10 سيارات، والتي تم إدراجها حصريًا مع شركة الوساطة من قبل المطور "ألباغو بروبرتيز".

وتأسست شركة "بي 1 بروبرتيز" على يد السيد باباك جعفري، المخضرم في مجال العقارات في عام 2021. وتعد شركة الوساطة تتويجًا لخبرته التي تزيد عن 17 عامًا في صناعة العقارات الفاخرة، وتتولّى الشركة إدراج العقارات الأغلى ثمناً في دبي والتي تعكس الأناقة المثالية في التصميم والموقع والتصميم، فيما تلبي الشركة احتياجات أغنى الناس في العالم بمعرفتها منقطعة النظير وخبرتها المعمّقة في مجال الاستثمار العقاري.

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مسؤول التواصل الإعلامي

سور للعلاقات العامة نيابةً عن Properties) (B1 بي ون بروبرتيز

شانتي سدواني | pr.com-shanti@soar

سميتا مالوي | pr.com-pr@soar

نبذة عن شركة Properties) (B1بي ون بروبرتيز

بي ون بروبرتيز هي شركة وساطة عقارية فاخرة تضم مجموعة منتقاة من العقارات الفريدة من نوعها و الأكثر رواجًا في الشرق الأوسط والتي أسسها الخبير المخضرم في هذا المجال ، السيد/ بابك جعفري. وقد تم تعيينها الشريك الحصري و الوحيد لشركة التطوير العقاري الرائدة ، Properties) (Alpagoألباغو العقارية.

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الموقع الإلكتروني: https://www.b1properties.ae

نبذة عن السيد/ بابك جعفري

تأسست Properties) (B1بي ون بروبرتيز على يد السيد/ بابك جعفري ، الخبير المخضرم في هذا المجال ، في عام 2021. وتعد الوساطة تتويجًا لخبرته التي تزيد عن 17 عامًا في مجال العقارات الفاخرة ، وتتمثل مهمته في إدراج العقارات الأكثر شهرة والفريدة من نوعها في دبي والتي تجسد الأناقة المثالية مع مراعاة متطلبات الأثرياء في العالم بخبرته التي لا مثيل لها.

عاش السيد/ بابك جعفري ، الذي ينحدر من أصول إيرانية ، في دبي منذ سنوات دراسته في المدرسة الثانوية والجامعة. وقد كان شغوفًا دائمًا بالعقارات الفاخرة الفريدة من نوعها التي تم تصميمها وبناءها بدقة.