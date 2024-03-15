دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن مساهمتها في تنفيذ مشروع ميراك 1 المتطور للطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة سولا، الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا والمتخصصة في المشاريع على مستوى المرافق، وشركة دبليو بي إتش أو للإنشاءات، في خطوةٍ تمثّل نقلةً نوعية في اعتماد حلول الطاقة المستدامة في جنوب أفريقيا.

وقد أسست شركتا سولا ودبليو بي إتش أو للإنشاءات مشروعاً مشتركاً لتوحيد جهودهما وضمان التنفيذ الناجح لمشروع ميراك 1، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة لدولة جنوب أفريقيا.

ويتمثل دور ترينا سولار ضمن المشروع في تقديم 205,161 لوح طاقة شمسية من وحدات فيرتيكس المتطورة، والتي ستوفر الطاقة اللازمة لعمليات شركة قوس قزح الأفريقي للمعادن، إحدى أبرز شركات التعدين في جنوب أفريقيا، تأكيداً على التزامها باستخدام مصادر طاقة نظيفة وفعالة على نطاق واسع في العمليات الصناعية. ومن المقرر أن ينطلق المشروع بحلول نهاية عام 2024.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال زَهير خان، المدير الإقليمي لترينا سولار في جنوب أفريقيا: "يسعدنا أن نساهم في هذا المشروع المميز من خلال توفير وحدات فيرتيكس 210ملم ثنائية الوجه من الفئة بي القادرة على توليد 135 ميجاواط من الطاقة الشمسية. ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام ترينا سولار بتقديم حلول طاقة نظيفة متطورة ومصممة خصيصاً لتلائم الاحتياجات الصناعية لجنوب أفريقيا، إلى جانب توفير حلول طاقة شمسية تتمتع بأعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والموثوقية. كما نتطلع للمضي قدماً في هذا المشروع باعتباره يمثل أولى مشاركاتنا في المشاريع على مستوى المرافق في جنوب أفريقيا".

ومن جانبه قال ديريك والاس، مدير شركة دبليو بي إتش أو للإنشاءات: "يسرنا المساهمة بدور محوري في إنجاز مشروع ميراك 1، مستفيدين من خبرتنا الواسعة في مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء من أجل تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في جنوب أفريقيا. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتوفير حلول مبتكرة وفق أعلى المستويات للمشاريع على مستوى المرافق".

ويجسد مشروع ميراك 1 نقلةً نوعية في المساعي الرامية إلى اعتماد الطاقة المتجددة، كما يؤكد الدور المحوري للشراكات الاستراتيجية في إحداث فرقٍ إيجابي وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في جنوب أفريقيا. وتواصل ترينا سولار مساهمتها المؤثرة في تحول جنوب أفريقيا إلى حلول الطاقة المستدامة وعالية الكفاءة، مما يعزز دورها الفاعل في قطاع الطاقة الشمسية على مستوى الدولة.

لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي. وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية.

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