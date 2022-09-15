فيلا "فريمد آلور" تحفة معمارية من تصميم المهندس المعماري إمري أرولات

دبي: تفخر شركة "بي 1 بروبرتيز" بالإعلان عن بيعها "فريمد آلور" Framed Allure وهي أغلى فيلا مميزة "سيجنيتشر" في نخلة جميرا سعفة G.

وتشتهر شركة الوساطة العقارية الفاخرة بمحفظتها المكوّنة من أكثر العقارات الفاخرة رواجًا وطلباً في الشرق الأوسط. وكانت أحدث صفقة قامت بها "بي 1 بروبرتيز" هي بيع أغلى شقة بنتهاوس في "أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز" في نخلة جميرا مقابل 163 مليون درهم إماراتي.

وتزيد مساحة فيلا سيجنيتشر "فريمد آلور" عن 19,240 قدم مربع وتعتبر تحفة معمارية قام بتصميمها المهندس المعماري الشهير "إيمري أرولات" الحائز على جوائز عالمية والذي يتمّيز أسلوبه في مزج عناصر فكرية وفنية وثقافية في تصاميمه.

وتوفّر الفيلا ذات التصميم الهندسية وصولاً سلسًا إلى البيئة الخارجية، فيما جُهزّت في الوقت نفسه بنظام فريد للإغلاق لتوفير الخصوصية لكافة طوابقها الثلاثة.

وتم ابتكار وبناء التصاميم الداخلية لفيلا "فريمد آلور" بواسطة فريقCK Architectures & Interiors ، فيما وفّرت شركة NEO LIGHT DESIGN خدمات استشارات الإضاءة في الفيلا.

ويتكّون العقار المكتمل الآن في السعفة G المعروفة باسم حي المليارديرات "Billionaires Row" من أربعة طوابق بما في ذلك تراّس خلاّب على السطح مجهّز بالكامل بصالة رياضية حديثة ومنصة يوجا وحوض استحمام ساخن. كما تزّين شرفة الفيلا شجرة زيتون يمتد عمرها إلى حوالي 1,600 عام لتمنح شعور فريد يمزج بين بيئة السكن الداخلي من جهة والشعور بغنى بيئة الطبيعة الخارجية من جهة أخرى، علاوة على سّد الفجوة بين أسلوبي الحياة العصرية والتقليدية. ويمكن كذلك ملاحظة هذا المزج الفريد في العديد من الميزات والغرف في الفيلا.

ولدى دخول الفيلا، تم تزيين المدخل ذو الارتفاع المزدوج بمنحوتات معدنية مستوحاة من الطراز الإيطالي من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى قطع أثاث حصرية من صنع Minotti وHenge و B&B Italiaو Baxterو Boca Do Lobo.

وتم بناء كل غرفة من الغرف الخمس المصمّمة بشكل فاخر على أربعة مستويات وجُهزّت الغرف بشرفة طويلة ودرابزين زجاجي يمتد على طولها، مما يمنح إطلالات رائعة على المسبح اللامتناهي "إنفينيتي" الرائع، ومياه الخليج العربي المحيطة، وفندق أتلانتس ومنتجع رويال أتلانتس.

وقال باباك جعفري، مؤسس شركة "بي 1 بروبرتيز": "تعتبر فيلا "فريمد آلور" إضافة استثنائية إلى محفظتنا، باعتبارها أغلى فيلا مميزة "سيجنيتشر" في نخلة جميرا. إنها واحدة من العقارات القليلة التي تمزج بسلاسة وذكاء بين المساحات الخارجية والداخلية، فيما تكسر في الوقت نفسه المعايير التقليدية للأسلوب الهندسي للواجهة. وتدخل وسائل الراحة في الفيلا ضمن فئة خاصة بها، حيث توفّر كل ما يمكن للمرء أن يرغب فيه ويتخيله في منزل واحد".

وقال إمري أرولات: "كل مشروع أعمل فيه هو مزيج فريد من الأفكار والفن، ترتبط معًا بالبيئة والثقافة المحلية. وبالنسبة لهذا المشروع تحديداً، قمت بتحديد حجم المبنى من الجوانب لتجنّب أي علاقة مادية أو مرئية مع المواقع المجاورة، وإطالة عمق الفيلا باتجاه البحر والحديقة وذلك للحفاظ على خصوصيتها وضمان الاستفادة من أقصى مساحات الارتفاع والعرض". وأضاف: "يعكس المبنى لغة هندسية راسخة فيما تضيف المواد المستخدمة الانطباع بمتانة ودّقة البناء. كما تؤطر قاعة المدخل المرتفعة المكونة من ثلاثة طوابق منظر بانورامي باتجاه البحر، يمثّل في الوقت نفسه قلب المنزل من حيث دوران الهواء. وتتميز جميع غرف النوم بمساحة إضافية للمكتب، وأخرى لممارسة الهوايات مع إطلالة على البحر والمساحات المتوسطة والحدائق".

ويوفّر العقار العديد من وسائل الراحة والميزات الفاخرة، مثل السينما المنزلية والمكتب ومساحات للاسترخاء وبار على السطح وصالة. علاوة على ذلك، كما تضم الفيلا سرداب السيارات تحت الماء الذي يمّيز جميع الفلل التي طورتها مجموعة ألباغو العقارية والذي يستخدم كذلك كصالة عرض ومساحة آمنة لركن المركبات. وتوفر فيلا "فريمد آلور" مساحة لعشاق السيارات تتسع لما يصل إلى 10 سيارات.

وتعتبر "بي 1 بروبرتيز" التي تأسست في عام 2021 شركة الوساطة العقارية الحصرية الوحيدة لمشاريع التطوير العمراني الرائعة لمجموعة ألباغو العقارية، بفضل التزامهما الراسخ بالفخامة والمعرفة الواسعة بهندسة وتنسيق المساحات الطبيعية. وتعتبر "فريمد آلور" واحدة من الفلل الستة المتميزة التابعة لمجموعة ألباغو العقارية في سعفة G، نخلة جميرا والمدرجة حصريًا مع "بي 1 بروبرتيز".

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نبذة عن شركة Properties) (B1بي ون بروبرتيز

بي ون بروبرتيز هي شركة وساطة عقارية فاخرة تضم مجموعة منتقاة من العقارات الفريدة من نوعها و الأكثر رواجًا في الشرق الأوسط والتي أسسها الخبير المخضرم في هذا المجال ، السيد/ بابك جعفري. وقد تم تعيينها الشريك الحصري و الوحيد لشركة التطوير العقاري الرائدة ، Properties) (Alpagoألباغو العقارية.

مسؤول التواصل الإعلامي

سور للعلاقات العامة نيابةً عن Properties) (B1بي ون بروبرتيز

شانتي سدواني | pr.com-shanti@soar

سميتا مالوي | pr.com-pr@soar

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الموقع الإلكتروني: https://www.b1properties.ae

نبذة عن السيد/ بابك جعفري

تأسست Properties) (B1بي ون بروبرتيز على يد السيد/ بابك جعفري ، الخبير المخضرم في هذا المجال ، في عام 2021. وتعد الوساطة تتويجًا لخبرته التي تزيد عن 17 عامًا في مجال العقارات الفاخرة ، وتتمثل مهمته في إدراج العقارات الأكثر شهرة والفريدة من نوعها في دبي والتي تجسد الأناقة المثالية مع مراعاة متطلبات الأثرياء في العالم بخبرته التي لا مثيل لها.

عاش السيد/ بابك جعفري ، الذي ينحدر من أصول إيرانية ، في دبي منذ سنوات دراسته في المدرسة الثانوية والجامعة. وقد كان شغوفًا دائمًا بالعقارات الفاخرة الفريدة من نوعها التي تم تصميمها وبناءها بدقة.

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