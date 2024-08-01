"فيرتيغلوب" تُسجل إيرادات بقيمة 496 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024 وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 156 مليون دولار أمريكي .

على الرغم من نقص إمدادات الغاز في مصر، انخفض حجم مبيعات منتجات "فيرتيغلوب" في الربع الثاني من عام 2024 بشكل طفيف بنسبة بلغت 2% فقط على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم مبيعات منتجات الشركة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 2,8 مليون طن، نتيجة وصول الإنتاج إلى مستويات قياسية في كل من مصر والجزائر خلال النصف الأول من عام 2024.

من المتوقع أن تحقق خطة تحسين التصنيع أرباح سنوية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية العام 2025 . وعند استبعاد تأثير نقص إمدادات الغاز في مصر والعوامل الخارجية الأخرى، كان حجم مبيعات الشركة في الربع الثاني من العام 2024 والنصف الأول من العام 2024 سيعكس زيادة بمقدار8.1% و6.6%على أساس سنوي، على التوالي. فيما كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 186 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 14% على أساس سنوي) في الربع الثاني من العام 2024 و410 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024 (بانخفاض 20% على أساس سنوي) .

وعند استبعاد تأثير نقص إمدادات الغاز في مصر والعوامل الخارجية الأخرى، كان حجم مبيعات الشركة في الربع الثاني من العام 2024 والنصف الأول من العام 2024 سيعكس زيادة بمقدار8.1% و6.6%على أساس سنوي، على التوالي. فيما كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 186 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 14% على أساس سنوي) في الربع الثاني من العام 2024 و410 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024 (بانخفاض 20% على أساس سنوي) حققت "فيرتيغلوب" وفورات في إطار برنامج تحسين التكلفة بقيمة 42 مليون دولار أو 84% من معدل الوفورات المستهدف بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024، وتسعى الشركة لتحقيق الوفورات المستهدفة والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2024 .

"فيرتيغلوب" مستمرة في التركيز على مشاريع النمو ذات القيمة المضافة لتحقيق معدلات عائد داخلي قوية، مستفيدة من أصولها ومواردها الحالية وشبكة علاقاتها الاستراتيجية في الأسواق المختلفة . تشمل الخطوات الهامة التي اتخذتها "فيرتيغلوب" في الربع الثاني من عام 2024 ما يلي :

تشمل الخطوات الهامة التي اتخذتها "فيرتيغلوب" في الربع الثاني من عام 2024 ما يلي الإعلان مع شركاؤها عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع "تعزيز" للأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، والذي تمتلك فيه "فيرتيغلوب" نسبة 30%، وترسية عقد أعمال التشييد على شركة "تكنيمونت " ("ماير جروب")، ومن المتوقع أن تنطلق عمليات تشغيل المشروع في عام 2027.

الفوز بعقد لتوريد الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي من مصر ضمن مزاد مؤسسة H2Global الأول من نوعه، بقيمة تصل إلى حوالي 397 مليون يورو حتى عام 2033 بسعر 1,000 يورو للطن.

الأول من نوعه، بقيمة تصل إلى حوالي 397 مليون يورو حتى عام 2033 بسعر 1,000 يورو للطن. فوز "فيرتيغلوب" بعقد H2Global يوفر الدعم اللازم فيما يتعلق بالطلب والتسعير، ما يساعد الشركة وشركائها في مشروع مصر للهيدروجين الأخضر في التوصل إلى قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع في النصف الأول من 2025، مع التخطيط لبدء الإنتاج في عام 2027.

تماشياً مع التزام "فيرتيغلوب" بتقديم المزيد من القيمة للمساهمين، ستتقدم الإدارة باقتراح لتوزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر 2024، مع دفعها في أكتوبر 2024.

إجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية لاستحواذ شركة "أدنوك" على حصة شركة "أو سي أي جلوبال" التي تبلغ 50% في شركة "فيرتيغلوب" تسير بصورة جيدة، ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ في عام 2024.

التوقعات قصيرة الأجل للأمونيا واليوريا مشجعة، مدفوعة بأساسيات قوية، بينما تستمر التوقعات الإيجابية على المديين المتوسط والطويل مدعومة بتحسن الطلب من المصادر الجديدة والحالية المتزامن مع إضافة قدرات إنتاجية محدودة على المدى المتوسط .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فيرتيغلوب"، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي جلوبال" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB) وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا المستدامة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 1,048 مليون دولار أمريكي، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 378 مليون دولار أمريكي ، فيما بلغ صافي الربح المعدل 134 مليون دولار أمريكي ، والتدفقات النقدية الحرة 225 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة عن إيراداتها للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 496 مليون دولار أمريكي والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 156 مليون دولار أمريكي، مع صافي ربح معدل عائد إلى المساهمين قدره 15 مليون دولار أمريكي.

على الرغم من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي واستقرار أسعار الحبوب في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، تأثرت أسعار النيتروجين بتباطؤ الطلب والتحفظ في عمليات الشراء، وانخفاض واردات اليوريا من الهند، والتي تم تعويضها جزئياً بسبب حدوث اضطرابات في إمدادات السوق مع اقتراب نهاية الربع الثاني.

ونظرًا لميزانيتها العمومية واستقرارها المالي القوي، تواصل "فيرتيغلوب" الاستثمار في مبادرات نمو جديدة مع موازنة عوائد المساهمين أيضاً، ستتقدم الإدارة باقتراح لتوزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر 2024، مع دفعها في أكتوبر 2024.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "اتخذت ’فيرتيغلوب‘ خلال الربع الثاني من عام 2024 خطوات مهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث سعت للحفاظ على الزخم الإيجابي المحيط بمشاريعها التشغيلية الرئيسية ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية. ومن أبرز تلك الخطوات، إعلان "فيرتيغلوب" بالشراكة مع شركتي ’جي إس إنرجي كوربوريشن‘ و’ميتسوي وشركاه المحدودة‘ عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع ’تعزيز‘ للأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مع ترسية عقد تنفيذ أعمال التشييد على شركة ’تكنيمونت إس بي إيه‘، حيث من المتوقع أن يبدأ هذا المشروع الإنتاج في عام 2027. كما يسرنا فوز الشركة بعقد لتوريد الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي ضمن مزاد مؤسسة H2Global الأول من نوعه. وبموجب هذا العقد، ستقوم ’فيرتيغلوب‘ بتوريد الأمونيا المتجددة من مصر إلى أوروبا، بقيمة تصل إلى حوالي 397 مليون يورو حتى عام 2033، وبسعر قدره 1,000 يورو للطن، متضمناً تكلفة التسليم. ويسهم الاتفاق في توفير الدعم اللازم فيما يتعلق بالطلب والتسعير، ما يساعد ’فيرتيغلوب‘ وشركائها في مشروع مصر للهيدروجين الأخضر على اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن بناء أول مصنع متكامل للهيدروجين الأخضر في أفريقيا، والأول خارج أوروبا، بحلول النصف الأول من عام 2025".

وأضاف: "بدعم من ’أدنوك‘، قمنا بدور رئيسي في تسليم أول شحنة تجارية معتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تم إنتاجها باستخدام تقنية "التقاط الكربون وتخزينه"، إلى شركة ’ميتسوي وشركاه المحدودة‘ لاستخدامها في توليد الكهرباء النظيفة في اليابان. وقد تم إنتاج شحنة الأمونيا منخفضة الكربون في منشأة ’فيرتيغلوب‘ في أبوظبي، وبدعم من ’أدنوك‘ التي خصصت مبلغ 23 مليار دولار أمريكي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات المناخ، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لشراكتنا".

وقال الحوشي: "أتوجه بالشكر والامتنان إلى فريقنا المتميز، الذي يمثل القوة الدافعة وراء نجاح ’فيرتيغلوب‘، حيث شكلت جهودهم المتواصلة عاملاً مهماً في تقليل تأثير نقص إمدادات الغاز في مصر، وضمان عمل منشآت الشركة بكفاءة وفعالية والحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة. وبدورها، تستمر ’أدنوك‘ في إتمام إجراءات عملية استحواذها على حصة ’أو سي أي جلوبال‘ في شركة ’فيرتيغلوب‘ البالغة 50%. ومن المتوقع أن تدعم عملية الاستحواذ، بمجرد اكتمالها، استراتيجية ’أدنوك‘ الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات والأمونيا منخفضة الكربون. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من ريادة تطوير سلاسل القيمة العالمية للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون واغتنام الفرص المتاحة في اقتصاد الهيدروجين المزدهر، بدعم من ’أدنوك‘".

وحققت "فيرتيغلوب" تقدماً جيداً في برنامجها لتحسين كفاءة التكلفة، حيث تم بنهاية يونيو 2024 تنفيذ 84% من إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، ما ساهم في توفير 42 مليون دولار أمريكي في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع "فيرتيغلوب" تحقيق ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي من الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال خطة تحسين التصنيع، بما يؤثر إيجاباً على تحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة. كما تحافظ "فيرتيغلوب" على تركيزها القوي على التكنولوجيا والابتكار، وتستثمر في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها وأنشطتها، بما فيها العمليات التشغيلية والصيانة والاستدامة.

وانخفض حجم مبيعات المنتجة لدى الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، كما انخفض حجم مبيعات منتجات الشركة من اليوريا بنسبة 5%، ما أدي إلى الحدّ من تأثير الزيادة بنسبة 12% في حجم مبيعات الأمونيا. وباستثناء تأثير نقص إمدادات الغاز في مصر، كان حجم مبيعات منتجات الشركة سيرتفع في الربع الثاني من عام 2024 والنصف الأول من عام 2024 بمقدار 8.1% و6.6% على أساس سنوي، على التوالي.

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

اعتباراً من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة "فيرتيغلوب" عن تسجيل صافي دين بقيمة 880.6 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن نسبة صافي الدين للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية يعادل ضعفاً واحد من قيمة الأرباح المعدلة، وهو ما يسمح للشركة بموازنة فرص النمو المستقبلية وتوزيع الأرباح، مدعومة بتوفر التدفق النقدي الحر وميزانية عمومية قوية.

ستتقدم إدارة شركة "فيرتيغلوب" باقتراح لتوزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر 2024، مع دفعها في أكتوبر 2024. وتواصل "فيرتيغلوب" التزامها بتحقيق مزيد من العوائد للمساهمين، والاستفادة من برنامج ومبادرات تحسين التكلفة والتصنيع لتعزيز توليد التدفقات النقدية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية.

نبذة عن شركة فيرتيغلوب:

شركة فيرتيغلوب هي أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,700 موظف وقد تم تأسيسها كشراكة استراتيجية بين شركة أو سي آي جلوبال ("أو سي آي جلوبال") وشركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك"). أُدرجت شركة فيرتيغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:www.fertiglobe.com.

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