توصية بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأعلى في تاريخ الاستثمارات بواقع 45 فلس

العميري:

سجلت "الاستثمارات الوطنية " الأعلى أرباحا على جميع المستويات بقيمة 24.4 مليون دينار كويتي بواقع 31 فلس للسهم الواحد خلال عام 2021

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأكبر خلال العشر سنوات الماضية بواقع 45 فلس للسهم

الاستثمارات بدأت العام 2021 بمجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة وخدمات استشارية متنوعة وتعزيز الابتكار الرقمي في المنتجات والخدمات الاستثمارية، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم المال والأعمال

الأداء الاستثنائي الذي حققته الاستثمارات الوطنية خلال أكثر من ثلاثة عقود ونصف، تضمنت نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، الأمر الذي وضعها في مصاف الشركات الرائدة ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى المنطقة أيضاً

الاستثمارات الوطنية تؤكد مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات والربحية المدعومة بالنتائج الإيجابية وقدرتها على تخطي جميع الأزمات والأوضاع الاستثنائية

حصول "الاستثمارات الوطنية" على جوائز عالمية خلال العام 2021 بمثابة ترجمة لجهد جماعي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الاستراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية على مدار العام والتي ركزت على تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع

المخيزيم:

نمواً بارزاً في إجمالي الموجودات بنسبة 31.2٪ ليصل إ لى 290.6 مليون دينار كويتي مقارنةً بنفس الفترة في نهاية عام 2020 والتي بلغت 221.4 مليون دينار كويتي

الأصول المدارة قفزت خلال عام 2021 إلى 1.09 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع نفس الفترة المنتهية عام 2020 حيث بلغت المليار دينار كويتي

ارتفاع في أرباح واحتياطيات قابلة للتوزيع بمبلغ 48.4 مليون دينار كويتي والتي تشكل ب نسبة 60.7 % من رأس المال مقارنة بعام 2020 والتي بلغت 31.5 مليون دينار كويتي

ارتفاع متميز بنسبة 584٪ في الإيرادات الشاملة الأخرى من خلال الدخل الشامل خلال عام 2021 الحالي لتصل إ لى 25.6 مليون دينار كويتي فيما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 3.7 مليون دينار كويتي خلال عام 2020

23.9٪ نسبة نمو إجمالي حقوق المساهمين حيث بلغ 216.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 الذي بلغ 175 مليون دينار كويتي على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة خلال عامي 2020 و2021

ارتفاع استثنائي بنسبة 47.5% في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات بلغ 9.1 مليون دينار كويتي مقارنة من العام الماضي 2020 حيث بلغ 6.2 مليون دينار كويتي

الأداء المتميز في تحقيق معدلات قياسية وعوائد جيدة لمعظم صناديقنا الاستثمارية خلال عام 2021، حيث حقق صندوق الوطنية الاستثماري 27.8 % وصندوق الموارد للصناعة والخدمات النفطية حقق عائداً بقيمة 30%، كما حقق صندوق زاجل للخدمات والاتصالات عائدا ًبقيمة 15.5 %، وأخيرا صندوق المدى الاستثماري الذي استطاع تحقيق عائداً بقيمة 31.6 %

قرار استراتيجي من قبل ملاك شركة الاستثمارات الوطنية للاستثمار بشكل رئيسي بخصخصة شركة بورصة الكويت كان له الأثر المادي المميز على الوضع المالي للشركة

اعتمدت شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021، حيث تضمنت عرضاً تحليلياً مفصلاً عن أداء الشركة ومركزها المالي.

أفصح السيد / حمد العميري – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي أن الاستثمارات الوطنية واصلت في تحقيق نتائج متميزة في أدائها خلال عام 2021، حيث حققت أرباح بقيمة 24.4 مليون دينار كويتي بواقع 31 فلس للسهم الواحد، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بخسارة لنفس الفترة من نهاية عام 2020، بلغت 2.7 مليون دينار كويتي، وخسارة تقدر بنحو 3 فلس للسهم الواحد.

كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأكبر خلال العشر سنوات الماضية بما يعادل 45 فلس لكل سهم

أداء استثنائي

وأضاف العميري أن النتائج المالية للعام 2021 اتسمت بالإيجابية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت العام 2021 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدد من عمليات الدمج والاستحواذ لصالح عملائها وعدد من عمليات البيع وإعادة الهيكلة، فضلاً عن تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة واستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات والملكية الخاصة.

وأشار العميري إلى الأداء الاستثنائي الذي حققته الاستثمارات الوطنية خلال أكثر من ثلاثة عقود ونصف، والذي نتج عنه نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، الأمر الذي وضعها في مصاف الشركات الرائدة ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى المنطقة أيضاً، وهذا يؤكد مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات والربحية المدعومة بالنتائج الإيجابية وقدرتها على تخطي جميع الأزمات والأوضاع الاستثنائية، كما تؤكد مجدداً قدرتها على الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية دون انقطاع ومن أهم الركائز التي يستند إليها نموذج عمل "الاستثمارات الوطنية" تعزيز الأرباح والإيرادات التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل في إطار سياسة متحفظة تضمن تحقيق أعلى عوائد للمساهمين بأقل المخاطر الممكنة، وهي أساس استراتيجية "الاستثمارات الوطنية".

وتابع أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية في عام 2021 مكّن «الاستثمارات» من تعزيز موقعها في القطاع المالي ورفع مكانتها في قطاع الاستثمار، منوهاً إلى أن التداول بأسهم الشركة قد تحسن بشكل عام خلال عام 2021 وارتفع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ، كما نجحت الشركة في تشغيل خدمة صانع السوق في بورصة الكويت وذلك ابتداءاً من 22 أغسطس 2021، وتم اختيار سهم شركة بورصة الكويت وشركة الخليج للكابلات إلى القائمة، ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات الأخرى والتي سيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العميري، دمج عملية التحول الرقمي ضمن استراتيجية أعمال الشركة، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها فريق عمل الشركة في سبيل المضي قُدُماً بتجسيد رؤية 2022 التي تستند إلى استراتيجية رقمية متطورة تواكب التغيرات السريعة في الأسواق وقطاع الاستثمار من خلال توفير خدمات مبتكرة ومنتجات نوعية مع الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتبني الحلول الرقمية الذكية التي تسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات عملاءنا ومساهمينا على أكمل وجه.

وكشف العميري أن هذه الاستراتيجية تستند إلى تحقيق أهداف وغايات متكاملة عدة أخرى مثل توفير حلول أعمال مبتكرة، ومنصات استثمار رقمية، وتعزيز جودة الخدمة وكفاءة العمليات، وتسريع ميكنة العمليات والإجراءات الداخلية، وتعزيز الرقابة الداخلية وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الحوكمة، ومراقبة الميزانية والنفقات التشغيلية والرأسمالية.

على صعيد آخر، وتتويجاً لجهود الشركة الدؤوبة وتميز أدائها خلال عام 2021، حظت الاستثمارات الوطنية بالتقدير من قبل عدة منصات عالمية مرموقة ومتخصصة في عالم المال والأعمال، وجاءت تلك الجوائز على مختلف الأصعدة، وعلى فترات زمنية مختلفة، كشهادة تقدير وإشادة من أكبر الجهات العالمية متابعة لأداء المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة والعالم.

كما أن مساهمات ومبادرات الاستثمارات الوطنية لمسؤوليتها الاجتماعية قد رسخت مكانة الشركة من خلال المساهمات المجتمعية وزيادة الوعي والمشاركة التي لها تأثير مباشر وفعال في تطور المجتمع ونموه.

إنجازات متميز

وعلى الصعيد نفسه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة "الاستثمارات الوطنية" السيد/ فهد عبد الرحمن المخيزيم، أن الشركة شهدت عاماً من الأداء القوي والإنجازات التشغيلية التي عززت من مكانتها المالية مع نهاية العام المالي 2021، حيث استطاعت الاستثمارات الوطنية تجاوز الأوضاع التي سادت البلاد والعالم أثر انتشار جائحة كورونا ومتتبعاتها من جرَاء الحظر والحجر منذ بداية عام 2020، منوهاً إلى أن الخطط المعتمدة والتصورات الاستراتيجية عكست مدى نجاح فريق عمل الشركة وتعزيز موقعها في القطاع المالي ورفع مكانتها في قطاع الاستثمار كواحدة من أكبر وأعرق شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة، حيث سجلت الاستثمارات ارتفاعاً متميزاً في الأرباح بقيمة 27 مليون دينار كويتي، خلال عام 2021، كما شهد العام نفسه علي تحقيق أداء متميز علي صعيد مشاريع الشركة في الكويت والمنطقة، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو المعدلات الربحية وتسجيل نتائج مالية قوية.

وأضافت الاستثمارات نمواً بارزاً أيضا في إجمالي الموجودات بنسبة 31.2٪ ليصل إلى 290.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نهاية عام 2020 والتي بلغت 221.4 مليون دينار كويتي.

وأشاد المخيزيم بارتفاع حجم إجمالي الأصول المدارة بنسبة 8.4٪ لتصل إلى 1.09 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021. مقارنة بعام 2020 الماضي حيث بلغت المليار دينار كويتي، على الرغم من التحديات التي واجهتها المنطقة، وارتفاع أرباح واحتياطيات الاستثمارات الوطنية القابلة للتوزيع بمبلغ 48.4 مليون دينار كويتي والتي تشكل ما نسبته 60.7٪ من رأس المال مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020 والتي بلغت 31.5 مليون دينار كويتي.

كما ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى من خلال الدخل الشامل ارتفاعاً استثنائياً خلال عام 2021 بنسبة 584٪ لتصل إلى 25.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، حيث بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 3.7 مليون دينار كويتي.

وأشار المخيزيم إلى ارتفاع في إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 23.9٪ ليصل إلى 216.8 مليون دينار كويتي خلال نهاية العام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 الذي بلغ 175 مليون دينار كويتي، علي الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة خلال عامي 2020 و 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تقارب 8.8 مليون دينار كويتي.

كما أفصح المخيزيم عن الارتفاع المتميز الذي بلغ 47.5% في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات ليصل إلى 9.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 6.2 مليون دينار كويتي.

وأوضح المخيزيم بأن فريق استشارات الخدمات المصرفية الاستثمارية حقق نجاحًا استثنائيًا في عام 2021، حيث أنهت "الاستثمارات الوطنية" عملية تدبير تمويل لشركة رائدة في مجال اللياقة البدنية والصحية بالإضافة إلى إتمام عملية إدراج شركة الصفاة للاستثمار برأسمال وقدره 85.2 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى صفقة شراء تتعلق بشركة لوجستية رائدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات متعددة القطاعات في الكويت، فيما يعمل حالياً على مشروعين رئيسيين ما قبل الاكتتاب العام، ومن المتوقع الانتهاء منهما في عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى عقود لتقديم خدمات استشارية عامة.

واسترسل المخيزيم بأن الشركة استثمرت أيضا مع مجموعة من عملائها في مشروعين لتطوير مستودعات لوجستية في أوروبا وتحديداً في إيطاليا وألمانيا، حيث تم تأجير المشروع الأول وهو المستودع الكائن في إيطاليا على شركة فيدكس (FedEx)، أما المشروع الثاني والكائن في ألمانيا فإنه تم توقيع عقد التأجير مع إحدى الشركات الكبرى في القطاع اللوجستي، حيث من المتوقع أن يحقق المشروعين عائد سنوي يبلغ %8 و 8.5 % على التوالي. كما كانت التوزيعات الخاصة لعملائها المساهمين باستثماراتها العقارية التجارية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة العائد الجاري السنوي من %9 إلى %10 سنوياً في استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر.

ومن جانب آخر، أعلن المخيزيم أن صناديقنا الاستثمارية نجحت في تحقيق معدلات أداء قياسية في عام 2021، وذلك بفضل أداء الفريق والخبرة في إدارة صناديق الأسهم الاستثمارية.

وتعقيباً على هذا الأداء، قال فهد المخيزيم أن صندوق الوطنية الاستثماري حقق أداءاً جيداً بلغت عوائده 27.8% خلال فترة عام 2021، لتقفز عوائد الصندوق إلى 297% منذ التأسيس. وصندوق الموارد للصناعة والخدمات النفطية حقق عائداً بقيمة 30%، كما حقق صندوق زاجل للخدمات والاتصالات عائدا ًبقيمة 15.5%، وأخيراً صندوق المدى الاستثماري الذي استطاع تحقيق عائداً بقيمة 31.6% .

وقال المخيزيم إن "الاستثمارات الوطنية" لديها سجل كبير وحافل من العلاقات المتميزة التي تربطها مع العملاء والشراكات طويلة الأجل التي تعتمد على الثقة الكبيرة والحصافة في إدارة الثروات بمستويات احترافية وتوفير منتجات متكاملة للعملاء مع تقديم الحلول والخطط وتبنى أحدث الأساليب الاستثمارية في إدارة الثروات. فخلال عام 2021 تم استقطاب رؤوس أموال جديدة من عملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية ما يقارب قيمتها 150 $ مليون دولار أمريكي.

و أكد المخيزيم في حديثه على أن الاستراتيجية المدروسة والرؤية الثاقبة لملاك شركة الاستثمارات الوطنية الاستثمار بشكل رئيسي بخصخصة شركة بورصة الكويت من خلال قيادة تحالف مميز من مؤسسات مالية محلية و مشغل عالمي للاستحواذ على 44٪ من رآس المال في عام 2019. حيث اثبتت هذه الاستراتيجية علي مر الأيام مدي صواب ونجاح قرار الشركة في اقتناص الفرصة الاستثمارية والتي أثمرت عن تنامي مؤثر ومميز في قيمة الاستثمار الذي كان له التأثير المالي الكبير في نجاح الشركة بجني الأرباح والعوائد المضاعفة والمستدامة أيضا.

وأنهي المخيزيم بقوله أن الملاك يتطلعون إلى عام 2022 بنظرة إيجابية من حيث النمو والمحافظة أيضا على منظومة عمل مؤسسية تحرص على تقديم أداء إيجابي، وخلق مسارات جديدة، ومواصلة الجهود في تنمية الموارد، وتوفير أفضل الفرص الاستثمارية التي تحقق أعلى معدلات العوائد.

وختاماً يتوجه السيد فهد المخيزيم بفائق الشكر والتقدير لمجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة، على جهودهم المبذولة للسعي الدائم في تحقيق هذا الأداء المتميز، والنمو الإيجابي وعن تقديره الخاص لعملاء ومساهمي الاستثمارات الوطنية على ثقتهم الغالية بالشركة متمنياً للجميع دوام أواصر التعاون والنجاح التوفيق.

#بياناتشركات

- انتهى -