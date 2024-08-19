المنامة، مملكة البحرين - أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم زيادة أجور أكثر من 1,000 موظف بحريني في شركة خدمات مطار البحرين والذي يعادل حوالي 71% من إجمالي الكوادر البحرينية العاملة في المؤسسة، إلى جانب دعم تدريب 400 موظفاً بحرينياً ضمن برنامج دعم التدريب للمؤسسات والذي يساهم في تحقيق النمو للمؤسسة من خلال زيادة تنافسية موظفيها ورسم خطة تطور وظيفي واضحة بهدف الاحتفاظ بالموظفين من ذوي الكفاءة والخبرة.

وتلعب شركة خدمات مطار البحرين دوراً محورياً في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، حيث تعتبر المشغل الوحيد لخدمات المناولة الأرضية (In-ground handling) في مطار البحرين الدولي، وتوفر خدمات متعددة مثل العمليات الأرضية والشحن الجوي، وتموين الطعام والمشروبات لشركات الطيران، وهندسة الطيران. كما تعد الشركة من أبرز المؤسسات الداعمة للكوادر المحلية وتوظف حوالي 1,500 موظفاً بحرينياً.

وبهذه المناسبة أشارت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) قائلة:“يعكس هذا الدعم التزام تمكين الراسخ بدعم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة في هذا المجال. حيث ساهم القطاع بنسبة 7.4% في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، ويتميز بفرص مستقبلية واعدة لما تمتلكه المملكة من مميزات تجعلها بوابة عصرية لسوق دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أول مجمع للخدمات اللوجستية في المنطقة. "

من جهته علّق السيد نبيل خالد كانو، رئيس مجلس إدارة شركة باس قائلا:"إن الشراكة المستمرة بين شركة باس وصندوق العمل (تمكين) تُعد علامة فارقة في تطور شركتنا. نحن ممتنون للدعم الذي تقدمه تمكين، والذي يعزز من تطوير الكوادر الوطنية وتمكينهم. كما أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس إدارة شركة باسعلى دعمهم المستمر للاستثمار في العنصر البشري، بما يتوافق مع استراتيجياتنا لتمكين البحرينيين وتعزيز دورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، إن التزامنا بتطوير الكوادر المحلية يسهم في ترسيخ مكانة البحرين كوجهة متميزة في الخدمات اللوجستية، ويدعم تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030."

ومن جانبه أشاد السيد محمد خليل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "باس" بحزمة الدعم المقدمة قائلاً: "نواصل استمرارنا في تحسين جودة خدماتنا المقدمة وذلك من خلال الاستثمار في الكوادر البحرينية العاملة في المؤسسة. ونشيد بالدعم المقدم من تمكين ضمن برامج التطور الوظيفي، والذي استطعنا من خلالها صقل مهارات الموظفين البحرينيين ومساعدتهم في تبوء مناصب قيادية في المؤسسة إلى جانب مكافأتهم على أدائهم ، مما يساهم في خلق بيئة عمل محفزة تدعم نمو الموظفين وتطورهم وتساهم ايجاباً في إنتاجيتهم وولائهم المؤسسي."

ويتماشى دعم تمكين لخدمات مطار البحرين أولوياتها الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

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