الإمارات العربية المتحدة : تعتزم بي دبليو سي الشرق الأوسط، إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة حول العالم، زيادة نحو 1,000 منصب خلال السنوات الثلاث المقبلة في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والأردن، ومصر لتعزيز نطاق ذراع خدماتها المُدارة. وتتماشى هذه الخطوة مع تبلور أجندات التحوّل التي تشهدها المنطقة، والانتقال إلى مرحلة الإنجاز التي يتعيّن فيها على مؤسسات القطاعين العام والخاص تحقيق نتائج ملموسة.

وتتضمّن هذه الاستثمارات تحديث مراكز الخدمة القائمة لدى بي دبليو سي في الخبر في المملكة العربية السعودية، وفي عمّان في الأردن، وفي القاهرة في مصر، إلى جانب إنشاء مرافق مهمة جديدة. وتشمل هذه المبادرة استثمارات في التقنيات والدورات التدريبية والتنموية. وفي هذا الصدد، عيّنت بي دبليو سي الشرق الأوسط بالا شاندران في منصب شريك لقسم الخدمات المُدارة، ليترأس مركز التميّز في حلول الأعمال، وليضطلع بدور رئيسي في وضع الهيكليات المناسبة للخدمات المعقدة على غرار خدمات إدارة التحوّل، والبنية التحتية، والمجال الرقمي، وخدمات الشركة، والضرائب، والخدمات القانونية، والجرائم المالية، والمخاطر والضوابط.

تستند الخدمات المُدارة في بي دبليو سي على المجال الرقمي، داعمةً بذلك منظومة التحالفات التي تقيمها الشركة والتي تشمل أكثر من 30 شريكًا في مجال التقنيات مثل شركات ساب، وأوراكل، ومايكروسوفت، وسيلز فورس، ومنصة جوجل السحابية، ما يضمن استمرار النمو والتكيّف مع أحدث التقنيات.

في هذا السياق، علّق عبدالله تامر، رئيس قسم الخدمات المُدارة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "تُعتبر عروض الخدمات المُدارة امتدادًا طبيعيًا لمكانتنا الرائدة في دعم أجندات التحوّل في منطقتنا. ويمكننا، في ما يتعدى تنفيذ جهود التحوّل، تشغيل الوظائف والعمليات الأكثر تعقيداً وأهميةً لدى عملائنا، من خلال تقديم أفضل ما لدينا من خبرات في هذا المجال، وحلول تكنولوجية، وتميز تشغيلي لتحقيق نتائج مستدامة. ويتيح ذلك لعملائنا المزيد من اليقين والسرعة والكفاءة في سوق غالبًا ما تكون فيه القدرات والإمكانيات والتقنيات محدودة. في بي دبليو سي، ندعم أعمالك لتُسرّع نموها".

وأضاف ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "في الوقت الذي نجتاز فيه منتصف الطريق في رحلتنا نحو الرؤية الوطنية 2030، ننتقل إلى مرحلة التنفيذ حيث تحتاج المؤسسات إلى تحقيق النتائج الملموسة. ويبحث عملاؤنا عن خدمات استشارية تحويلية وخدمات مدارة رقمية ذات قيمة مضافة عالية. ونحن نوظف استثمارات إضافية كبيرة في كل من المواهب الإقليمية والحلول الرقمية الجديدة لمساعدة منطقتنا على تحقيق هذه الطموحات".



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