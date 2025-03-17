أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن رعايتها 1,000 وسيط عقاري إماراتي للحصول على شهادة وسيط عقاري معتمد في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 100 مواطن ومواطنة من خلال برنامج تدريبي متقدم.

وجمع البرنامج بين خبرات عقارية محلية وعالمية بمشاركة فريق الدار في الإمارات وخبراء من شركتيها التابعتين "سوديك" و"لندن سكوير". وتلقى المشاركون تدريباً مكثفاً حول محفظة الدار العالمية، واستراتيجيات المبيعات بهدف الاستفادة من فرص المبيعات الواعدة، إلى جانب توفير فهم شامل للوائح والأنظمة العقارية في دولة الإمارات. واشتمل البرنامج كذلك على تدريب متخصص على الأنظمة الرقمية لضمان معرفة المشاركين وإلمامهم الجيد بالمنظومة الرقمية للدار.

وفي هذه المناسبة، قالت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال في مجموعة الدار: "يعد الاستثمار في الكوادر الوطنية من أبرز أولوياتنا في الدار. ومع ازدهار قطاع العقارات في دولة الإمارات، أصبح من المهم أن نعمل على تطوير إمكانات الوسطاء الإماراتيين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والمؤهلات التي تمكّنهم من النجاح، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق. ونسعى من خلال هذه الجهود إلى الارتقاء بتجارب ومعايير الجودة في مجال المبيعات على مستوى القطاع، كما تؤكد التزامنا ببناء منظومة عقارية أكثر قوة ومرونة في الدولة".

ويأتي هذا البرنامج التدريبي تعزيزاً للتعاون المشترك بين الدار ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية التي أعلنتها المجموعة مؤخراً، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز تجربة المتعاملين عبر تبنّي نهج ضيافة متكامل يشمل كافة نقاط الاتصال مع العملاء. كما ينسجم البرنامج مع رؤية أكاديمية الدار لتجربة المتعاملين، والتي تهدف إلى تدريب أكثر من 30,000 موظف من فريق الدار وموظفي الجهات المتعاقدة معها، بدءاً من الربع الأول 2025.

ويؤكد هذا البرنامج التزام المجموعة بتطوير الجيل القادم من الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص، ودمجهم في شبكة وسطائها العقاريين التي تضم نخبة المواهب في السوق. وتعكس هذه الجهود التزام الدار الراسخ بتنمية مهارات الكوادر الإماراتية، عقب نجاحها الاستثنائي في تحقيق هدفها للتوطين، والمتمثل بتوفير 1,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين خلال 5 أعوام، إذ أعلنت المجموعة عن توفير 1,060 فرصة عمل للمواطنين خلال ثلاثة أعوام فقط، بدءاً من وظائف الخريجين الجدد وصولاً إلى مناصب الإدارة التنفيذية.

-انتهى-

#بياناتشركات