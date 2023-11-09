دبي، الإمارات العربية المتحدة: شكّلت قمة المستخدمين لعام 2023، التي انعقدت يومي 15 و16 أكتوبر في مدينة ووهو الصينية، منعطفاً هاماً في تاريخ شركة "إكسيد"، وهي العلامة التجارية الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات. فقد شهدت القمة إزاحة الستار عن طرازين استثنائيين من السيارات تعيدان تعريف حدود القيادة والرفاهية. استُهّل الحدث بمعرض للمنتجات ومؤتمر يركزان على المفاهيم المستدامة، مع التأكيد على تفاني شركة "إكسيد" في مجال الابتكار والاستكشاف.

قدمت شركة "إكسيد" خلال القمة عرضاً مبهراً مليئاً بالفخامة والابتكار، خطفت خلاله الأنظار مع إطلاق أحدث طرازات سياراتها، وهي سيارة "إكسيد في إكس" المميزة. صُمّم هذا الطراز الاستثنائي بدقة لتلبية احتياجات المستخدمين المواكبين للتطور، ليعيد تعريف معايير الفخامة في عالم صناعة السيارات. هذا وقد برزت سيارة "إكسيد في إكس" كرمز للمظهر الساحر والأناقة، وخطفت الأضواء بحضورها اللافت.

كما كشفت شركة "إكسيد" النقاب عن سيارة السيدان المميزة "إي 03"، المصممة للارتقاء بتجربة القيادة. يتوافق تصميم هذه السيارة بسلاسة مع نمط حياة المستخدم ليوفّر له الراحة ومتعة القيادة، إلى جانب توفير العناصر المناسبة للتواصل مع الطبيعة. وقد صُمّمت هذه السيارة بشكل يسمح للمستخدمين بالتمتع بالحياة، فيما تتيح التكنولوجيا المتطورة المُدمجة في التصميم إعطاء بعد جديد لرحلة القيادة.

وأكد تشين تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسيد"، التزام العلامة التجارية بتحدي المعايير والسعي المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات، ويُعدّ طرح طراز "آر إكس" في معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر خير دليل على ذلك. وبالنظر إلى المستقبل، تعهدت شركة "إكسيد" بتقديم المزيد من الابتكارات في عام 2024، بما في ذلك تصنيع نماذج لمركبات تعمل بالطاقة الجديدة مثل سلسلة السيارات الكهربائية الفاخرة "إكسلانتيكس" (EXLANTIX).

هذا وتتوافق رحلة الاستكشاف والانجازات التي قامت بها شركة "إكسيد" على مدى 20 عاماً مع طموحها في أن تصبح اسماً يتردد صداه في كل أنحاء العالم. وقد وصلت جهود التوسع التي بذلتها العلامة التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث تخدم أكثر من 180 ألف عميل على مستوى العالم، ما يدل على التزامها بتقديم خدمات استثنائية.

يساهم طرح طرازي "إي 03" و"في إكس" من "إكسيد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر إطلاقهما في عام 2024، بتسليط الضوء على تفاني العلامة التجارية في تقديم تكنولوجيا مبتكرة ومتطورة لعملائها في دولة الإمارات.

وتسعى شركة "إكسيد" إلى تخطي الحواجز واستكشاف إمكانيات الحياة اللامحدودة، مع اعتبار المركبات التي تُصممها شركاء في رحلة اختبار الحياة على أكمل وجه واستكشاف العالم. ومع استمرارها في التطور، يبقى تركيز الشركة الأساسي مبنياً على توفير القيمة للمستخدمين وإنشاء تجارب لا تُنسى، مع الالتزام بأن تصبح علامة تجارية متميزة في عالم صناعة السيارات لها تأثيرها على المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال الاستكشاف اللانهائي.

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المصدر: ايتوس واير

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