متوفرة لدى شركة أوتو كلاس للسيارات، الوكيل العام المعتمد لسيارات "لينك أند كو" في قطر، وذلك في صالة عرضها على طريق سلوى في الدوحة.

الدوحة، قطر: تمثل لينك أند كو 01 لاودر برو ثورة في عالم السيارات الفاخرة، حيث لم يعد التميز مجرد خيار، بل هو المعيار. من تصميمها الجذاب إلى تقنيتها المتطورة وأدائها الاستثنائي، تعيد لينك أند كو 01 تعريف مفهوم القيادة الفاخرة والأنيقة.

تتوفر لينك أند كو 01 لاودر برو والطرازات الأخرى من العلامة التجارية لدى شركة أوتو كلاس للسيارات، الوكيل العام المعتمد لسيارات "لينك أند كو" في قطر، وذلك في صالة عرضها على طريق سلوى في الدوحة. ويحظى العملاء بباقة من المزايا منها 5 سنوات من الضمان وكذلك 5 سنوات من خدمة الصيانة المجانية.

التصميم الخارجي الأنيق

تمثل لينك أند كو 01 لاودر برو الجمال العالمي بطابع فريد حيث صممت لتعكس مفهوم الثورة في عالم المدن الكبرى لتقود تجاه المدن المعاصرة.

من الأمام، تبرز شبكة التهوئة العصرية المصفوفة التي صممت بإلهام إبداعي من تقاطع الشوارع الحضرية في الليل، حيث يتدفق المرور على مدار الساعة. كما تظهر بوضوح المصابيح الأمامية LED ذات عدسة مزدوجة عالية الأداء ومدمجة بشكل مبتكر داخل الشبكة الأمامية، مع فصلها عن مصابيح النهار ذات تصميم Aurora Borealis ليظهر جمال وتباين المدن.

من الخلف، تتميز المصابيح الخلفية بشكل الإضاءة المكعبة بتقنية الكريستال ثلاثي الأبعاد ذات الحس البصري المذهل. عند تفعيل مكابح السيارة، تنبعث من البلورات طاقة تجسد الجوهر الديناميكي والحيوي للحياة الحضرية المفعمة بالنشاط. كما يبرز التصميم الخلفي الديناميكي بتصميم حيوي متقن يشبه النحت، إلى جانب أنابيب العادم المزدوجة تضفي لمسة خاصة وفريدة من نوعها على المظهر.

التصميم الداخلي الفاخر

تبنت لينك أند كو 01 لاودر برو لغة تصميم داخلية حديثة، وتضم شاشات ذكية بحجم 12.3 و12.8 إنش لإنشاء مقصورة قيادة جديدة فائقة الجودة والتكنولوجيا العالية.

تحفل المقصورة بمواصفات ومزايا عالية الجودة، منها عجلة القیادة من الجلد الأصلي مزودة بـ 4 طرق للتعديل الیدوي، ضوء LED محيطي، مكیف ھواء أوتوماتیكي ثنائي المنطقة، مرآة الرؤیة الخلفیة الداخلیة مع تعتیم تلقائي، مقاعد ریاضیة متكاملة، تعدیل مقعد السائق بـ 12 طریقة ضبط كھربائي (یتضمن دعم أسفل الظھر رباعي الاتجاھات)، تعدیل مقعد الراكب، وظیفة التھوئة والذاكرة لمقعد السائق، وظیفة التسخين للمقاعد الأمامیة، مسند الذراع الأمامي المنزلق، مقاعد خلفیة قابلة للطي بنسبة 60:40 ، مسند ذراع مركزي خلفي مع 2 حامل أكواب مدمجة، مقاعد من الجلد الأصلي.

الأداء

تم تجهيز المركبة بمحرك T4 Evo تيربو سعة 2 ليتر، مؤلف من 4 اسطوانات ويولد قوة 218 حصاناً وعزم دوران 325 نيوتن في المتر، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 14,9 كلم لكل ليتر. ناقل الحركة مكوّن من 8 سرعات أوتوماتيكية مع تغيير تروس سلس يوفر تسارعاً قوياً في التروس الأولى واقتصادياً في استهلاك الوقود في التروس العليا. كما يتميز ناقل الحركة بأنه ذكي يتكيف مع عادات القيادة الخاصة بك ويتعامل مع أي ظروف صعبة بكل سهولة.

أنظمة مساعدة القيادة الذكية المتطورة

سيارة لينك أند كو 01 لاودر برو مزودة بأكثر من 20 من أحدث أنظمة القيادة الذكية المتطورة التي تعزز السلامة والأمان التام. تتضمن هذه الأنظمة، على سبيل المثال لا الحصر: مستشعر النقطة العمياء، نظام التنبيه، نظام التحذير من تغيير المسار، نظام التحكم بالثبات، التحكم بالجرّ، نظام مساعدة الفرامل، نظام المساعدة للصعود على المرتفعات، وغيرها.

نظام مساعد الازدحام يضمن منع الخروج عن المسار عند السرعات المتراوحة بين 0-60 كم/ساعة، باستخدام التحكم الذكي في دواسة الوقود والفرامل لتعديل سرعة واتجاه السيارة بسلاسة. يتم تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على السيارة داخل المسار المحدد باستخدام أنظمة التحكم المتطورة.

عند انحرف السيارة نحو الرصيف أو العوائق الأخرى، يتدخل نظام المحافظة على المسار بسرعة ليوجهك مرة أخرى إلى المسار المحدد. كما يستخدم نظام المساعدة على الطرق السريعة تكنولوجيا المراقبة المتطورة للحفاظ تلقائياً على مركبة في وسط المسار خلال القيادة على سرعات عالية.

كما تتميز المقصورة بتنقية الهواء لتؤمن حماية فعالة للسائق والركاب من التلوث الخارجي وذلك من خلال فلتر مكيف هواء بمستوى CN95، نظام لجودة الهواء AQS، ونظام نشط لتنظيف المقصورة.

تجربة سفر مبتكرة بتقنيات متطورة

تعتمد 01 لاودر برو نظام المعلومات والترفيه المعروف لينك آند كو 2.0 الذي يثري تجربة القيادة الخاصة بك. مع خاصية الاتصال الذكي، بات بالإمكان الاتصال السلس مع العالم من خلال أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، حيث ستتمكن من الاستمتاع بالموسيقى والتنقل وتطبيقات الأخرى، وذلك بكل سلاسة ودون عناء، في أي وقت وأي مكان.

وتضم المركبة نظام المعلومات والترفيه لينك آند كو 2.0، حيث يتميز حاسوب السيارة بمعالجين من نوع كوالكم Snapdragon 820A ، مما يمنحه أداءً اقوي بمعدل 8 أضعاف، يمكنك من التفاعل بسلاسة وسهولة. وتضم المركبة آليات النظام المستقبلية التي تتميز بالبساطة والأناقة، مما يجعل عمليات التحكم سهلة وفعالة.

كما تزخر السيارة بمقومات عديدة منها وصلة USB، سي دي، AUX، بلوتوث، نظام صوت متفوق، لوحة شحن لاسلكية، و10 مكبرات صوات هارمان.

نبذة عن لينك أند كو

لينك أند كو هي أحدث الإضافات إلى محفظة شركة أوتو كلاس للسيارات، التابعة لمجموعة ناصر بن خالد في قطر.

أُسست شركة لينك أند كو في عام 2016 وحققت خلال فترة قياسية تقدماً ونجاحاً كبيراً، لتعزز مكانتها بين شركات السيارات الراقية في العالم وتضيف بعداً جديداً إلى هذا القطاع. تتبنى "لينك أند كو" مفهوماً مختلفاً حيث تتخطى كونها مجرد شركة لصناعة السيارات لتقدم نفسها كعلامة تتحدى حدود الابتكار باستمرار.

لينك أند كو ليست مجرد شركة لتصنيع السيارات بل علامة تتحدى باستمرار تخطي حدود الابتكارات. تحمل الشركة الجينات الأوروبية في التصنيع وتركز على قيم الأداء العالي والفخامة وتتبنى أحدث الاتكنولوجيا الأوروبية المعتمدة. وبهذا تشكل لينك أند كو اللخيار المثالي للراغبين في قادة سيارة تجمع بين الأداء القوي والفخامة وأعلى معايير السلامة.

صُنعت لينك أند كو للمجتمعات التي تتمتع بقيم الانفتاح وتجمع الثقافتين الشرقية والغربية في صناعة السيارات. تتميز لينك أند كو بالابتكار وتلبي تطلعات الجيل الجديد من السائقين وتمكّنهم من التفاعل مع الحقبة الجديدة من التطور التقني والاستمتاع بأسلوب حياة عالي الجودة.

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