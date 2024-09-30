دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت 01 إيدو، الشركة الرائدة في تعليم البرمجة وصقل المهارات والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيينها شريكاً رئيسياً في مشروع نكست إيرا في مصر والذي تبلغ قيمته 41.2 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه الشراكة لتعيد رسم ملامح منظومة التعليم في مصر مع التركيز على الكفاءات التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الرقمي من خلال تزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية اللازمة للازدهار في ضوء التطور المتسارع الذي يشهده سوق العمل.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والمتمثلة بشركتي 01 إيدو ونكست إيرا، جزءاً من الشراكة الرائدة للحكومة لإحداث نقلة نوعية في المشهد التعليمي، وذلك بالاستفادة من نقاط القوة التي يتحلى بها القطاعين. ويؤكد مشروع نكست إيرا في مصر على التزامها بتطوير نظام التعليم المصري والارتقاء بأساليبه ودمجه مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب إصلاح المناهج التقليدية الحالية وتوفير تجارب تعليمية مخصصة ومتطورة لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للانضمام إلى القوى العاملة المستقبلية ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.

وتم اختيار 01 إيدو بعناية كبيرة بفضل اهتمامها البالغ بمنهجية التعليم القائمة على المهارات ومواءمة نتائج التعليم مع احتياجات أصحاب العمل في الاقتصاد الرقمي. وتوفر مراكز المعلومات المشتركة في 01 إيدو ونكست إيرا منظومة تعليمية تفاعلية مبتكرة، حيث يشارك الطلاب في تحديات واقعية لحل المشكلات وتعزيز التعاون. وتسهم هذه المنهجية المبتكرة في تعزيز التفاعلية في تجربة التعليم والارتقاء بالقدرة على اكتساب المهارات الرقمية الهامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وليد طربيه، المدير العام لشركة 01 إيدو الشرق الأوسط: "نحن سعداء باختيارنا لنكون شريكاً رئيسياً في مشروع نكست إيرا في مصر، مما يخلق قوة كبيرة لتحقيق تغييرٍ ملموس وقابل للتوسيع. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى بناء شبكة من الخبراء القادرين على قيادة جهود التحول الرقمي في مصر، والمساهمة في إرساء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

كما يسعدنا تقديم نماذج الأعمال الفريدة لدينا في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الأهمية التي يمكن أن تحظى بها على المستوى العالمي بالاعتماد على المواهب والموارد التي تزخر بها المنطقة، بهدف مساعدة الدول الأخرى على تحقيق أهدافها ورؤاها الطموحة".

إن هذا النموذج التعليمي القائم على المهارات هو عاملٌ رئيسي لترسيخ مكانة مصر كرائدة في الاقتصاد الرقمي. ويتيح صقل المهارات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل الفرصة أمام شركتي 01 إيدو ونكست إيرا للارتقاء بالآفاق المهنية للأفراد، كما تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الأوسع لمصر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتحدد الاستراتيجية أهداف الدولة لإنشاء نظام للتعليم والتدريب للجميع بجودة عالية وفي إطار نظام مؤسسي يتسم بالكفاءة والمساواة والاستدامة والمرونة.

وتستعد 01 إيدو، بالتعاون مع الشريك ياز تِك في دولة الإمارات، للكشف عن برنامج مبتكر للترميز في الربع الرابع من العام الجاري مع شركة ترو جيمرز التي تضم مجتمعاً من عشاق ألعاب الرياضات الإلكترونية، حيث يمكن للأطفال تعلم كيفية البرمجة ولعب هذه الألعاب.

ومن جانبه، قال كريم عطية، رئيس مجلس شركة ياز تِك: "تتمتع 01 إيدو بإمكاناتٍ كبيرة للارتقاء بمهارات ومعارف الأفراد من مختلف الأعمار والجنسيات. وتحتل شركتنا مكانة مرموقة على صعيد دولة الإمارات، ونتطلع إلى تعزيز الإمكانات الرقمية في الدولة".

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