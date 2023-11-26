مسقط: الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- تُقيم شراكة استراتيجية مع المتجر الرائد لأثاث وديكور المنزل، دانوب هوم لإطلاق عرض جذاب مصمم بعناية لتمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المنزلية بسلاسة، من خلال الجمع بين الراحة وضمان التوفير، أصبح الآن بإمكان العملاء شراء أثاثهم المفضل للمنازل والمكاتب من دانوب هوم والاستفادة من عرض الوطنية للتمويل بدون فوائد حتى ستة أشهر من تاريخ الشراء -في أفرع مُختارة من متاجر دانوب هوم.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين العملاء من إعادة تزيين منازلهم بأثاث عصري و إكسسوارات منزلية عالية الجودة، دون أعباء تتعلق بالميزانية. إذ يتناغم هذا العرض، الذي يأتي ضمن إطار تمويل السلع الاستهلاكية في الوطنية للتمويل بسلاسة مع التزام الشركة بتقديم مجموعة من الحلول التمويلية المُبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

أشار الفاضل راكيش ماكار، رئيس ضبط الأعمال التحويلية، في الوطنية للتمويل: "ندرك أن تنويع عروض التمويل للسلع الاستهلاكية لتلبية احتياجات العملاء وسيلة فعّالة لتوسيع نطاق خدماتنا لدعم تطلعات شريحة أوسع من الناس. نحن سُعداء بالتعاون مع دانوب هوم لتقديم حلول تمويلية تُمكّن العملاء من رفع قدرتهم الشرائية للحصول على الأثاث الذي يتناسب مع احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل. لكوننا شركة التمويل الرائدة في سلطنة عمان فإننا نلتزم بتقديم أفضل الحلول التمويلية وأيسرها وأكثرها مرونة لنستطيع تلبية احتياجات عملائنا بسرعة وفاعلية".

من جانبه، قال الفاضل سيد حبيب المدير في دانوب هوم "نلتزم بتقديم أفضل حلول الأثاث المنزلي لعملائنا، و يسرنا هذا التعاون مع شركة الوطنية للتمويل؛ حيث تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع معاييرنا المصممة حول احتياجات العميل. حيث أصبح الآن بإمكان عملائنا الاستفادة من عرض التمويل بدون فوائد المقدم حصرياً من الوطنية للتمويل و الحصول على مجموعة واسعة من منتجات ديكور المنزل في دانوب هوم."

بالإضافة إلى عرض التمويل الحصري بدون فوائد، يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من عملية التمويل البسيطة لدى نقطة البيع بمساعدة موظفي دانوب هوم، مما يُلغي الحاجة إلى القيام بزيارات متعددة وإجراءات طلب التمويل التقليدية من أجل ضمان راحة العملاء. حيث تقتصر عملية تقديم الطلب على توفير الوثائق المطلوبة وهي نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، و شهادة تقدير الراتب، حيث سيتم معالجة طلب التمويل فورًا. علاوةً على ذلك، يتميّز العرض بشروط سداد مرنة. ويقدم هذا العرض - اشترِ الآن وادفع لاحقًا- للمتسوقين تجربة جديدة للشراء تمكنهم من إعادة تجديد أثاث منازلهم بسهولة ودون الحاجة لتكاليف مالية إضافية.

هذا الجهد يُجسّد وعي الوطنية للتمويل باتجاهات المستهلك الديناميكية واحتياجاته والتفاني المستمر في تقديم حلول تمويلية شاملة للمستهلك تعالج تحديات مثل التكلفة والراحة.

الجدير بالذكر أن الوطنية للتمويل و دانوب هوم يُدركان أن التسوق لشراء الأثاث والمنتجات المنزلية يجب أن تكون تجربة ممتعة و سلسة؛ بالتالي أتت هذه الشراكة لتأخذ بمستوى تجربة العملاء إلى مستوى جديد تمامًا من خلال جعل السلع المنزلية عالية الجودة متاحة للجميع بعرض تمويلي جذاب و بدون فائدة.

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-انتهى-